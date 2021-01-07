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Bugün kimin maçı var? 7 Ocak 2021 Perşembe TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda

Bugün kimin maçı var? TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda haberine dair sıcak ayrıntılar editörlerimiz tarafından gündeme aktarılmaya devam ediyor. Siz de 07.01.2021 tarihli haberimize göz atarak, haberin en yeni gelişmelerinden anında haberdar olabilirsiniz.

07 Ocak 2021 Perşembe 19:07
Bugün kimin maçı var? 7 Ocak 2021 Perşembe TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 7 Ocak 2021 Perşembe maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 7 Ocak 2021 Perşembe Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 7 Ocak 2021 Perşembe tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 7 Ocak 2021 Perşembe günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

7 Ocak 2021 Perşembe günü Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

7 Ocak 2021 Perşembe TV'de bugünün maç programı...

⚽ 01:15 | Boca Juniors vs Santos | S Sport 2

⚽ 16:00 | Ankaraspor vs Adanaspor | beIN SPORTS MAX HD 1, TRT SPOR

⚽ 19:00 | İstanbulspor vs Balıkesirspor | beIN SPORTS MAX HD 1, TRT SPOR

⚽ 19:00 | Fenerbahçe vs Alanyaspor | beIN SPORTS HD 1



Son Güncelleme: 07.01.2021 19:07
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