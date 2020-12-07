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Bugün kimin maçı var? 7 Aralık 2020 Pazartesi TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda

Aralık 7 Pazartesi günü basına aktarılan ve hakkında yeni gelişmeleri merak edilen Bugün kimin maçı var? TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda haberine dair güncel bilgileri öğrenmek için siz de hemen haberimize göz atabilirsiniz.

07 Aralık 2020 Pazartesi 22:31
Bugün kimin maçı var? 7 Aralık 2020 Pazartesi TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok spor sever bugün yayınlanacak maçları 7 Aralık Pazartesi maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 7 Aralık Pazartesi Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın tv kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 7 Aralık  tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 7 Aralık Pazartesi günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

7 Aralık Pazartesi​ Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

 ⚽️13:30 | Fatih Karagümrük vs Rizespor | beIN SPORTS HD 1

 ⚽️14:30 | Hellas Verona vs Cagliari | beIN SPORTS HD 3

 ⚽️15:00 | Lille vs Monaco | beIN SPORTS HD 4

 ⚽️15:00 | West Bromwich vs Crystal Palace | S Sport

 ⚽️15:30 | Paderbon vs Nünberg | S Sport 2

 ⚽️16:00 | Granada vs Huesca | Spor Smart

 ⚽️16:00 | Altınordu vs Keçiören |  beIN SPORTS MAX HD 1, TRT Spor

 ⚽️16:00 | Antalyaspor vs Ankaragücü | beIN SPORTS HD 1

 ⚽️17:00 | Bordeaux vs Brest |  beIN SPORTS MAX HD 2

 ⚽️17:00 | Roma vs Sassuolo | beIN SPORTS HD 3

 ⚽️17:00 | Udinese vs Atalanta | beIN SPORTS HD 4

 ⚽️17:15 | Sheffield United vs Leicester City | S Sport

 ⚽️17:30 | Werder Bremen vs Stuttgart | S Sport 2

 ⚽️18:15 | Osasuna vs Real Betis | Spor Smart

 ⚽️19:00 | Reims vs Nice | beIN SPORTS HD 4

 ⚽️19:00 | Denizlispor vs Fenerbahçe | beIN SPORTS HD 1

 ⚽️19:00 | Adana Demirspor vs Akhisarspor | beIN SPORTS MAX HD 1, TRT Spor

 ⚽️19:30 | Tottenham vs Arsenal | S Sport

 ⚽️20:00 | Crotone vs Napoli | beIN SPORTS HD 3

 ⚽️20:00 | Schalke 04 vs Bayer Leverkusen | S Sport 2

 ⚽️20:30 | Villarreal vs Elche | Spor Smart

 ⚽️22:15 | Liverpool vs Wolverhampton | S Sport

 ⚽️22:45 | Sampdoria vs Milan | beIN SPORTS HD 3

 ⚽️23:00 | Metz vs Lyon | beIN SPORTS HD 4

 ⚽️23:00 | Alaves vs Real Sociedad | Spor Smart

 



Son Güncelleme: 07.12.2020 22:31
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