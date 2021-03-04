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Bugün kimin maçı var? 4 Mart 2021 Perşembe hangi maç hangi kanalda yayınlanıyor?

Gündeme geldiği günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Bugün kimin maçı var? hangi maç hangi kanalda yayınlanıyor? konusunda en yeni gelişmeleri merak ediyorsanız siz de hemen 4 Mart 2021 Perşembe günü yayınlanan Bugün kimin maçı var? haberimize göz atabilirsiniz.

04 Mart 2021 Perşembe 12:30
Bugün kimin maçı var? 4 Mart 2021 Perşembe hangi maç hangi kanalda yayınlanıyor?
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmektedir. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları maç var mı? Bugün hangi maçlar var? şeklinde aramaya başladı! Spor ekranında bugün ne var? BeINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik.

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. Maç günü BeINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk. 

Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

TV'de bugünün maç programı...

13:30  BB Erzurumspor vs Karagümrük - beIN SPORTS HD 1

16:00 Sivasspor vs Hatayspor - beIN SPORTS HD 2

16:00  Başakşehir vs Konyaspor - beIN SPORTS HD 1

19:00  Ankaragücü vs Galatasaray - beIN SPORTS HD 1

19:00  Kayserispor vs Çaykur Rizespor | beIN SPORTS HD 2

20:30  Rot-Weiss Essen vs Holstein Kiel - Spor SMART

20:30  Sassuolo vs Napoli - beIN SPORTS MAX HD 1

21:00  Livingston vs Rangers - tivibu SPOR 3

21:00  Sheffield United vs Aston Villa - S Sport Plus

21:00  Bunley vs Leicester City - S Sport

21:00  Saint-Etienne vs Lens - beIN CONNECT

21:00  Lyon vs Rennes - beIN SPORTS HD 4

22:45  Fiorentina vs Roma - beIN SPORTS HD MAX 2

22:45  Anderlecht vs Cercle Brugge - tivibu SPOR 4

22:45  Benevento vs Hellas Verona - beIN CONNECT

22:45  Cagliari vs Bologna - beIN CONNECT

22:45  Genoa vs Sampdoria - beIN CONNECT

22:45  Atalanta vs Crotone - beIN CONNECT

22:45  Milan vs Udinese - beIN SPORTS MAX HD 1

22:45  RB Leipzig vs Wolfsburg - Spor SMART

23:00  RC Strasbourg vs Monaco - beIN CONNECT

23:00  Lille vs Marsilya - beIN SPORTS HD 4

23:00  Barcelona vs Sevilla - tivibu SPOR 2

 

23:00 | Bordeaux vs Paris Saint-Germain | beIN SPORTS HD 2

 

23:15 | Crystal Palace vs Manchester United | S Sport

 

23:15 | Stoke City vs Swansea City | beIN CONNECT



Son Güncelleme: 04.03.2021 12:30
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