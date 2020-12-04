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Bugün kimin maçı var? 4 Aralık 2020 Cuma TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda

Gündemde halen yer almaya devam eden Bugün kimin maçı var? TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda haberine ilişkin basına aktarılan en yeni gelişmeleri keşfetmek istiyorsanız siz de hemen 4 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

04 Aralık 2020 Cuma 19:49
Bugün kimin maçı var? 4 Aralık 2020 Cuma TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok spor sever bugün yayınlanacak maçları 4 Aralık 2020 Cuma bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 4 Aralık 2020 Cuma Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın tv kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda  4 Aralık 2020 Cuma  tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 4 Aralık Cuma 19:49 günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

4 Aralık 2020 Cuma​ Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

 

01:00 Goias vs Sao Paulo Nesine.com

03:30 Gremio vs Club Guarani S Sport

16:00 Tuzlaspor vs İstanbulspor beIN SPORTS MAX HD 1, TRT Spor

19:00 Bursaspor vs Ümraniyespor beIN SPORTS MAX HD 1, TRT Spor

19:30 Beşiktaş vs Kasımpaşa beIN SPORTS HD 1

19:30 Anadolu Efes Spor Kulübü vs CD Saski Baskonia beIN SPORTS HD 3

20:30 Bansley vs AFC Bounemouth beIN SPORTS HD 2

20:30 Holstein Kiel vs Bochum S Sport 2

21:00 BC Žalgiris Kaunas vs FC Barcelona Lassa Bàsquet beIN SPORTS HD 4

22:30 Hertha Berlin vs Union Berlin S Sport 2

22:30 FC Bayen München vs BC Khimki beIN SPORTS HD 3

23:00 Nimes vs Marsilya beIN SPORTS MAX HD 1

23:00 Athletic Bilbao vs Celta Vigo Spor Smart

23:00 Real Madrid Baloncesto vs Asvel Villeurbanne beIN SPORTS HD 4



Son Güncelleme: 04.12.2020 19:49
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