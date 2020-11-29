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Bugün kimin maçı var 30 Kasım 2020 Pazartesi TFF maç programı ve TV maç yayınları programı

Gündemde uzun süre dikkatleri üzerine toplayan Bugün kimin maçı var TFF maç programı ve TV maç yayınları programı ile ilgili son gelişmeleri merak eden okurlarımız için hazırladığımız 30.11.2020 tarihli haberimizde, tüm yeni ayrıntılara ve kritik gelişmelere yer verdik.

29 Kasım 2020 Pazar 22:30
Bugün kimin maçı var 30 Kasım 2020 Pazartesi TFF maç programı ve TV maç yayınları programı
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok spor sever bugün yayınlanacak maçları 30 Kasım 2020 Pazartesi bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 30 Kasım 2020 Pazartesi Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın tv kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda  30 Kasım 2020 Pazartesi  tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 30 Kasım Pazartesi 22:30 günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

30 Kasım 2020 Pazartesi​ Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

13:30 BeIN Sports 1 Gaziantep FK - Y. Malatyaspor (Futbol)

13:30 TRT Spor Ümraniyespor - Menemenspor (Futbol) 

14:00 S Sport Premier Show (Futbol)

15:30 BeIN Sports 2 Reading - Bristol City (Futbol)

15:30 S Sport Brighton - Liverpool (Futbol)

16:00 Smartspor Elche - Cadiz (Futbol)

16:00 TRT Spor İstanbulspor - Giresunspor (Futbol)

16:00 TRT Avaz Akhisarspor - Ankaraspor (Futbol)

16:00 BeIN Sports 1 M Başakşehir - Denizlispor (Futbol)

17:00 BeIN Sports 4 Grenoble - Paris FC (Futbol)

17:00 beIN Connect Toulouıse - Niort (Futbol)

17:00 BeIN Sports 3 Sassuolo - Inter (Futbol)

17:30 A Spor Borussia Dortmund - Köln (Futbol)

17:30 S Sport Plus Borussia Dortmund - Köln (Futbol)

17:30 S Sport 2 Stuttgart - Bayen Münih (Futbol)

18:00 S Sport Manchester City - Bunley (Futbol)

18:00 BeIN Sports 2 Sheffield W - Stoke (Futbol)

18:15 Smartspor Valencia - Atletico Madrid (Futbol)

19:00 TRT Spor Altay - Bursaspor (Futbol)

19:00 BeIN Sports 4 Marseille - Nantes (Futbol)

19:00 BeIN Sports 1 Çaykur Rizespor - Galatasaray (Futbol)

20:00 BeIN Sports 3 Benevento - Juventus (Futbol)

20:30 S Sport 2 Mönchengladbach - Schalke 04 (Futbol)

20:30 S Sport Everton - Leeds United (Futbol)

20:30 Smartspor Huesca - Sevilla (Futbol)

22:45 BeIN Sports 3 Atalanta - Hellas Verona (Futbol)

23:00 S Sport West Bromwich - Sheffield United (Futbol)

23:00 Smartspor Real Madrid - Deportivo Alaves (Futbol)

23:00 BeIN Sports 4 PSG - Bordeaux (Futbol) 

01:00 360 Spor Gecesi (Futbol)



Son Güncelleme: 29.11.2020 22:30
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