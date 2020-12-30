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Bugün kimin maçı var? 30 Aralık 2020 Çarşamba TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda

Gündemde hala dikkatleri çekmeye devam eden 30.12.2020 tarihli Bugün kimin maçı var? TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda haberimize dair en yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Hemen şimdi 30.12.2020 tarihili haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

30 Aralık 2020 Çarşamba 20:35
Bugün kimin maçı var? 30 Aralık 2020 Çarşamba TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 30 Aralık 2020 Çarşamba maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 30 Aralık 2020 Çarşamba Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 30 Aralık 2020 Çarşamba tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 30 Aralık 2020 Çarşamba günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

30 Aralık 2020 Çarşamba günü Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

 

00:00

Guimaraes - Porto

Portekiz Liga NOS

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

01:15

Avai - CRB

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

01:20

Santa Fe - Lanus

Arjantin Copa Diego Maradona

Bilyoner TV

03:30

Cruzeiro - Cuiaba Esporte

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

04:15

LDU Quito - Barcelona Guayaquil

Ekvador Primera

Bilyoner TV

11:10

WS Wanderers - Macarthur Bulls

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube Bein Sports 4

13:00

Elazığspor - Pendikspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

13:00

Osmaniyespor - Karşıyaka

TFF 3. Lig

Yayın Yok

13:00

Kocaelispor - Kömürspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

13:00

Etimesgut Bld. - Sakaryaspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

13:30

Tuzlaspor - Altay

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz Bein Sports Max 1

16:00

Adanaspor - Boluspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

17:00

Galatasaray - Fenerbahçe

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Tivibu Spor

19:00

Granada - Valencia

İspanya La Liga

Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD

19:00

İstanbulspor - Adana Demirspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

20:30

Brentford - Bounemouth

İngiltere Championship

Bein Sports 2

20:45

Fenerbahçe Beko - Asvel Villeurbanne

THY Euroleague

beIN Sports Haber

21:00

Tottenham - Fulham

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

21:15

Atletico Madrid - Getafe

İspanya La Liga

S Sport Plus Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD

21:15

Celta Vigo - Huesca

İspanya La Liga

Smart Spor Kanal 82 Spor Smart Kanal 82

22:45

St.Truiden - Beerschot

Belçika Pro League

Bilyoner TV

23:00

Juventude - Ponte Preta

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

23:00

Swansea - Reading

İngiltere Championship

Bein Sports 2

23:00

Newcastle - Liverpool

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

23:30

Elche - Real Madrid

İspanya La Liga

S Sport Plus Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD

 



Son Güncelleme: 30.12.2020 20:35
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