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Bugün kimin maçı var? 29 Aralık 2020 Salı TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda

Okuyucuları merakta bırakan Bugün kimin maçı var? TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda haberine dair gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu gelişmelerden ilk önce haberdar olmak istiyorsanız, 29.12.2020 tarihli haberimize hızlıca göz atabilirsiniz.

29 Aralık 2020 Salı 20:34
Bugün kimin maçı var? 29 Aralık 2020 Salı TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 29 Aralık 2020 Salı maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 29 Aralık 2020 Salı Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 29 Aralık 2020 Salı tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 29 Aralık 2020 Salı günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

29 Aralık 2020 Salı günü Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

⚽️ 11:05 | Brisbane Roar - Melboune City Avustralya | beIN Sports 4

⚽️ 19:00 | Antalyaspor - Hatayspor | beIN Sports 1

⚽️ 19:00 | Sevilla -Villarreal İspanya | S Sport

⚽️ 20:30 | Birmingham - Derb County İngiltere | beIN Sports 2

⚽️ 22:45 | Preston - Coventry İngiltere | beIN Sports 2



Son Güncelleme: 29.12.2020 20:34
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