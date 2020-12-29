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Bugün kimin maçı var 29 Aralık 2020 Salı TFF maç programı ve TV maç yayınları programı

Basının ve okurların dikkatini çeken Bugün kimin maçı var TFF maç programı ve TV maç yayınları programı başlıklı habere ait kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 29.12.2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

29 Aralık 2020 Salı 02:33
Bugün kimin maçı var 29 Aralık 2020 Salı TFF maç programı ve TV maç yayınları programı
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 29 Aralık 2020 Salı maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 29 Aralık 2020 Salı Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 29 Aralık 2020 Salı tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 29 Aralık 2020 Salı günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

29 Aralık 2020 Salı günü Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

⚽️ 11:00 | Westen United - Adelaide United | beIN Sports 4

⚽️ 16:00 | Konyaspor - Ç.Rizespor | beIN Sports 1

⚽️ 16:00 | Gençlerbirliği - Kayserispor | beIN Sports 2

⚽️ 18:00 | Crystal Palace - Leicester City | S Sport

⚽️ 19:00 | Beşiktaş - Sivasspor | beIN Sports 1

⚽️ 19:00 | Antalyaspor - Hatayspor | beIN Sports 2

⚽️ 19:00 | Bursaspor -Eskişehirspor | TRT Spor - beIN Sports MAX 1

⚽️ 20:30 | Chelsea - Aston Villa | S Sport

⚽️ 23:00 | Everton - Manchester City | S Sport



Son Güncelleme: 29.12.2020 02:33
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