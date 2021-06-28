Bugün kimin maçı var? 28 Haziran 2021 Pazartesi TV'de spor ekranı

Liglerin bitmesinin ardından Milli takımların Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlıkları devam etmektedir. Peki yakın zamanda hangi takımların maçları var? Bu maçlar ne zaman? Kimin maçı var? Bugün maç var mı? Maçlar hangi kanallarda yayınlanacak? gibi soruların cevaplarını haberimizde yer verdik.
Hazırlanan yeni fikstür sonrasında hemen hemen her gün ülkemizde ve birçok ülkede heyecan dolu futbol müsabakaları oynanmaya başladı. Futbol tutkunları heyecan dolu maçları takip etmek için bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? gibi soruları araştırmaya başladı. Spor ekranında 28 Haziran 2021 Pazartesi bugün ne var, beIN Sports, S Sports ve Tivibu’da hangi maçlar var?
Futbolun mabedi ve en üst düzey futbolun oynandığı Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Süper Lig’de hemen hemen her gün heyecanlı dolu karşılaşmalar milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Liglerin sonuna yaklaşırken, şampiyonluk mücadelelerini kaçırmamak adına TV’de bugün hangi maçlar var 28 Haziran 2021 Pazartesi soruları en çok araştırılan soruların başında geliyor.
TV’de Futbol – TV’de canlı yayınları, Futbol maçı hangi kanalda?
Ülkemizde dünyanın birçok ligi yayıncı kuruluşlar tarafından futbol tutkunlarının beğenisini sunuluyor. Salgın sürecinde evde kalınması gereken bugünlerde insanlar vakit geçirmek için heyecan dolu futbol karşılaşmalarını gün ve gün takip etmektedir.. Ülkemizde Avrupa’nın en önemli liglerinin maçları farklı kanallar üzerinden yayınlanıyor. Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports bünyesi içerisinde Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Ligi gibi maçlar ekranlara getiriliyor. Ayrıca Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart gibi spor kanallarında İspanya, İtalya, Fransa gibi liglerinde maçları yayınlanıyor.
Futbol severler bu kanallar üzerinden yayınlanan 28 Haziran 2021 Pazartesi tarihli maçların programını, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlandığını araştırıyor. 28 Haziran 2021 Pazartesi bugün hangi kanalda, hangi maçlar var ve bugün televizyonda hangi maçlar canlı olarak veriliyor sorusu intenette en çok aratılan sorulardan biri oldu. 28 Haziran 2021 önemli maçlarının listesini sizler için hazırladık.
28 Haziran 2021 Pazartesi Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?
29 Haziran günü yayınlanacak maçlar şöyle:
09:00
Capalaba - Sunshine Coast
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV
09:00
Sydney Olympic - Manly Utd
Avustralya NPL NSW
Bilyoner TV
10:00
Azul Claro Numazu - Nagano
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV
10:05
Melboune City - Sydney FC
Avustralya A Ligi Play-Off Final
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV
11:00
Brisbane U21 - Easten Suburbs
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV
12:00
Tokushima - Yokohama Marinos
Japonya J.League
Bilyoner TV
12:00
Yokohama FC - Shimizu S Pulse
Japonya J.League
Bilyoner TV
12:00
Kofu - Kusatsu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:30
Tampines - Albirex Niigata
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
12:30
Kashima Antlers - Sapporo
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Shonan Bellmar - Kashiwa Reysol
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Tokyo - Oita
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Urawa - Avispa Fukuoka
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Machida - Ehime
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Renofa Yamaguchi - Omiya Ardija
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Gifu - Kagoshima Utd
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Port FC - Guangzhou
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD
15:00
Zalgiris Vilnius - Nevezis Kedainiai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
16:00
Fredrikstad - Grorud
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
KFUM Oslo - Strommen
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Sandnes - Jerv
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Sogndal - Asane
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Start - Bryne
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Stjordals Blink - Ranheim
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Ull Kisa - Aalesund
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Isloch Minsk - FC Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
16:00
Schalke 04 - Hambon 07
Hazırlık Maçı
Schalke 04 Youtube
16:30
Samtredia - Dila Gori
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV
16:30
BW Lohne - Werder Bremen
Hazırlık Maçı
Werder Bremen Youtube
17:00
Juventude - Flamengo
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
17:00
Banga - Dziugas Telsiai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
17:00
C Osaka - Kitchee
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor SmartSmart Spor HD
18:00
Galatasaray - Dinamo Bükreş
Hazırlık Maçı
GS TV, Galatasaray Youtube
18:00
Rukh Brest - Slutsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
18:30
Lokomotif Tiflis - Telavi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV
19:00
Hollanda - Çekya
UEFA Euro 2020 Son 16
TRT 1, İçtimai TV
19:00
Dinamo Batum - Shukura Kobuleti
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV
19:00
Bodo Glimt - Stabaek
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Hafnarfjordur - Akureyri
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
19:30
Torpedo Kutaisi - Dinamo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV
20:00
BATE Borisov - Zhodino
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
22:00
Belçika - Portekiz
UEFA Euro 2020 Son 16
TRT 1, Idman TV
22:00
JS Kabylie - Cotonsport
Afrika Konfederasyonlar Kupası Yarı Final
Bilyoner TV
22:00
Raja Casablanca - Pyramids
Afrika Konfederasyonlar Kupası Yarı Final
Bilyoner TV
22:00
Fluminense - Corinthians
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:15
Kopavogur - Breidablik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
22:15
Valur - Fylkir
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
22:30
Atlanta United - NY Red Bulls
MLS
Bilyoner TV
23:30
Tacoma Defiance - LA Galaxy 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
Futbol maçları ne zaman, saat kaçta?
Avrupa’nın beş büyük ligi ve Süper Lig’de bugün hangi maçların saat, kaçta ve hangi kanallarda yayınladığını yukarıdaki listeden bulabilirsiniz. Bugün TV’de 28 Haziran 2021 Pazartesi tarihli maçlar ile heyecan dolu futbol müsabakaları futbol severleri bekliyor.
2021 Liglere göre futbol yayın hakları
Ülkemizde dünyanın önemli ligleri, Avrupa’nın beş büyük ligi ve Süper Lig maçlarının yayıncı kuruluşları değişiklik gösteriyor. Ülkemizde Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya gibi önemli futbol ülkelerinin maçları farklı spor kanalları üzerinden ekranlara getiriliyor.
Almanya Bundesliga maçları, S SPort 2 ve S Sport Plus ile İdman TV'den canlı yayınlanmaktadır.
Fransa Ligue 1 ve Ligue 2 maçları, beIN Sports kanallarından canlı yayınlanmaktadır.
İngiltere Premier Lig maçları, S Sport, S Sport Plus ve TRT Spor ile İdman TV'den canlı yayınlanmaktadır.
İtalya Serie A maçları, beIN Sports kanalları ile CBC Sport'tan canlı yayınlanmaktadır.
Rusya Premier Lig maçları, Rusya Premier Lig resmi Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır.
Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig maçları, beIN Sports kanallarından canlı yayınlanmaktadır.
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçları, beIN Sports kanallarından ve CBC Sport'dan canlı yayınlanmaktadır.
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçları, A Spor, a2, A Haber ve ATV kanallarından canlı yayınlanmaktadır.
UEFA Euro 2020 Eleme maçları (Türkiye maçları dışındakiler), S Sport, S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanmaktadır.
Türkiye Futbol A Milli Takımı'nın maçları, TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanmaktadır.
Belçika Pro League, Portekiz Liga NOS, Hollanda Ligi Eredivisie, Çin Süper Ligi, MLS ve Almanya Bundesliga 2, S Sport Plus'tan canlı yayınlanmaktadır.
İspanya La Liga'nın 2019-20 sezonu Türkiye yayıncısı henüz belli olmamıştır. İspanya La Liga 2 ise La Liga'nın resmi Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır.
TFF 2.Lig ve TFF 3.Lig maçlarının tek bir yayıncısı bulunmamaktadır. Kulüplerin anlaştıkları herhangi bir kanaldan maç yayını yapılabilmektedir.
Futbol tarihçesi
Dünyanın en büyük ve en çok izleyiciye sahip spor organizasyonlarının başında futbol geliyor. Futbol oldukça eski bir tarihe dayanmakta olup, ilk olarak nerede oynanmaya başlandığı konusunda birçok rivayet bulunmaktadır.
Futbolun kesin olarak nerede ve ne zaman ortaya çıktığı yapılan kazı çalışmalarından elde edilen ipuçlarına bakıldığında sürecin Sümerlere kadar uzandığı görülüyor. Bununla birlikte Çin’de askerlerinde çok uzun yıllar önce top oynadığı da söylenmektedir. Söylenenlere göre askerler yere iki direk dikmiş ve topu bu direğin arasından geçirmeye çalışmıştır. Askerlerin bunu idman için yaptıkları da iddialar arasında yer alıyor.
Öte yandan eski Türklerde de futbola benzeyen oyunların olduğu söyleniyor. Divan-ı Lügat’it Türk eserinde buna dair ipuçları da bulunmaktadır. Eski Mısır Medeniyetlerinde de futbolun oynandığı duvar resimlerinde görülmektedir. Yunanlı şair Hemeros Odissea eserinde top oynayan kişilerden bahsetmektedir. Tüm bu verilere bakıldığında futbolun temelinin 12.yy kadar ulaştığı görülüyor.
Ancak moden anlamda futbolun ülkesi İngiltere olarak biliniyor. İngiltere’de futbol işçi sınıfının eğlence amacı olarak ortaya çıkmış ve çok sevilmiş. Bu kadar sevilen bir oyun dönemin kralı tarafından yasaklanmıştı. Ancak ilerleyen süreçte insanların futbola olan bağımlığı devam etmiş ve yasak kaldırılmıştır.
İngiltere’nin ardından İtalya’da da Giiyoca Del Calcio yani tepmek, tekmelemek anlamında futbol oynanmaya başlamış. İtalya’da da çok sevilen oyunun günümüz futboluna en yakın önek olduğu da söyleniyor.
1583 yılında İngiltere’de futbol yasağı kaldırılıştır. Ardından bazı kurallar ile oyun yeniden oynanmaya başlamıştır. Bu kuralların içerisinde çok sert oynanan oyunu yumuşatan ve hakemle bu kurallara uyulması sağlanmıştır. Faul kuralının da bu dönemde ortaya çıktığı bilinmektedir. 1800’lü yılların ortalarına gelindiği ise futbol çok fazla ayrıntıya sahip 11 kişilik takımlarla oynanan bir oyun olarak popülaritesini daha da arttırmıştır. İlerleyen yıllarda ise günümüzün köklü kulüpleri kurulmuştur. Bilinen ilk futbol kulübü 1857 yılında kurulan Sheffield Club’tır. 1963 yılında ise İngiliz Futbol Birliği kurularak moden futbolun temeli atılmıştır. Dünyada kurulan ilk milli federasyonda FA olmuştur. Ülkemizde ise futbol 1900’lü yılların başında oynanmaya başlamıştır. Bu yıllarda ülkenin en büyük üç futbol kulübü Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kurulmuştur.