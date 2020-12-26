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Bugün kimin maçı var? 26 Aralık 2020 Cumartesi TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda

Birçok okurumuz tarafından merak edilen ve yazarlarımız tarafından da takip edilen Bugün kimin maçı var? TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda haberine dair sıcak gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız Aralık 26 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

26 Aralık 2020 Cumartesi 12:25
Bugün kimin maçı var? 26 Aralık 2020 Cumartesi TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 25 Aralık Cuma maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 25 Aralık Cuma Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 25 Aralık Cuma  tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 25 Aralık Cuma günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

25 Aralık Cuma günü Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

⚽️ 19:00 | Altay - Ümraniyespor | beIN Sports Max HD 1



Son Güncelleme: 26.12.2020 12:25
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