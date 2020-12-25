Bugün kimin maçı var 25 Aralık 2020 Cuma TFF maç programı ve TV maç yayınları programı

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 24 Aralık Perşembe maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 24 Aralık Perşembe Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…
Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 24 Aralık Perşembe tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır.
24 Aralık Perşembe günü Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...
⚽️ 16:00 | Sivasspor- Gençlerbirliği| beIN Sports 2
⚽️ 16:00 | Kayserispor - Konyaspor | beIN Sports 1
⚽️ 19:00 | Ankaragücü - Beşiktaş | beIN Sports 1
⚽️ 19:00 | Çaykur Rizespor - Antalyaspor | beIN Sports 2