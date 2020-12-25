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Bugün kimin maçı var 25 Aralık 2020 Cuma TFF maç programı ve TV maç yayınları programı

Bugün kimin maçı var TFF maç programı ve TV maç yayınları programı hakkında okurlarımız tarafından merak edilen birçok sıcak gelişme gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sıcak gelişmelere yer verdiğimiz 25.12.2020 tarihli haberimizi okuyarak, tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

25 Aralık 2020 Cuma 12:21
Bugün kimin maçı var 25 Aralık 2020 Cuma TFF maç programı ve TV maç yayınları programı
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 24 Aralık Perşembe maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 24 Aralık Perşembe Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 24 Aralık Perşembe  tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 24 Aralık Perşembe günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

24 Aralık Perşembe günü Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

⚽️ 16:00 | Sivasspor- Gençlerbirliği| beIN Sports 2

⚽️ 16:00 | Kayserispor - Konyaspor | beIN Sports 1

⚽️ 19:00 | Ankaragücü - Beşiktaş | beIN Sports 1

⚽️ 19:00 | Çaykur Rizespor - Antalyaspor | beIN Sports 2



Son Güncelleme: 25.12.2020 12:21
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