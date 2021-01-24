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Bugün kimin maçı var? 24 Ocak 2021 Pazar TFF maç programı ve TV maç yayınları programı

Bugün kimin maçı var? TFF maç programı ve TV maç yayınları programı konuları geçtiğimiz günlerde gündeme oturmuştu. Bugün kimin maçı var? konusuyla ilgili olarak 24 Ocak 2021 Pazar tarihinde gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olmak için siz de haberimizi okuyabilirsiniz.

24 Ocak 2021 Pazar 01:12
Bugün kimin maçı var? 24 Ocak 2021 Pazar TFF maç programı ve TV maç yayınları programı
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 24 Ocak 2021 Pazar maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 24 Ocak 2021 Pazar Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 24 Ocak 2021 Pazar tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 24 Ocak 2021 Pazar günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

24 Ocak 2021 Pazar  Cumartesi günü Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

24 Ocak 2021 Pazar TV'de bugünün maç programı...

13:30 | Bandırmaspor vs Ümraniyespor | TRT Spor

 

15:00 | Braunschweig vs Hamburg | S Sport 2

 

15:15 | Southampton vs Arsenal | tivibu SPOR 3

 

16:00 | Huesca vs Villarreal | Spor SMART

 

16:00 | Gençlerbirliği vs Trabzonspor | beIN SPORTS HD 1

 

16:00 | Eskişehirspor vs Ankaraspor | TRT Spor

 

17:00 | Clermont vs Auxerre | beIN SPORTS MAX HD 2

 

17:00 | Roma vs Spezia | beIN SPORTS HD 3

 

17:30 | Bayer Leverkusen vs Wolfsburg | S Sport 2

 

18:00 | Bansley vs Norwich | tivibu SPOR 4

 

 

18:00 | Queens Park Rangers vs Derby County | beIN SPORTS HD 4

 

18:00 | West Ham vs Doncaster Rovers | tivibu SPOR

 

18:15 | Sevilla vs Cadiz | Spor SMART

 

19:00 | Adana Demirspor vs Bursaspor | TRT Spor

 

19:00 | İstanbul Başakşehir vs Çaykur Rizespor | beIN SPORTS HD 1

 

19:00 | Lens vs Nice | beIN SPORTS MAX HD 2

 

20:00 | Udinese vs Inter | beIN SPORTS HD 4

 

20:00 | Milan vs Atalanta | beIN SPORTS HD 3

 

20:30 | Real Sociedad vs Real Betis | Spor SMART

 

20:30 | Hertha Berlin vs Werder Bremen | S Sport 2

 

20:30 | Cheltenham Town vs Manchester City | tivibu SPOR 3

 

20:45 | Vitesse vs Groningen | tivibu SPOR 4
 

22:00 | PSV Eindhoven vs RKC Waalwijk | tivibu SPOR 2

 

22:45 | Fiorentina vs Crotone | beIN SPORTS MAX HD 1

 

23:00 | Monaco vs Marsilya | beIN SPORTS HD 3

 

23:00 | Deportivo Alaves vs Real Madrid | Spor SMART

 

23:00 | Aston Villa vs Newcastle Utd | S Sport



Son Güncelleme: 24.01.2021 01:12
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