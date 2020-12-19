Bugün kimin maçı var? 19 Aralık 2020 Cumartesi TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 19 Aralık 2020 Cumartesi maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 19 Aralık 2020 Cumartesi Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…
Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 19 Aralık 2020 Cumartesi tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır.
Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 19 Aralık 2020 Cumartesi günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.
19 Aralık 2020 Cumartesi Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...
⚽️ 04:00 | New Orleans Pelicans vs Milwaukee Bucks | S SPORT
⚽️ 13:30 | Göztepe vs Hatayspor | beIN SPORTS HD 2
⚽️ 13:30 | Bandırmaspor vs Ankaraspor | beIN SPORTS MAX HD 2, TRT Avaz
⚽️ 13:30 | Ankara Keçiörengücü vs Balıkesirspor | beIN SPORTS MAX HD 1, TRT SPOR
⚽️ 15:00 | Braunschweig vs Greuther Fürth | S SPORT 2
⚽️ 15:30 | Crystal Palace vs Liverpool | S SPORT
⚽️ 15:30 | Norwich vs Cardiff City | beIN SPORTS MAX HD 2
⚽️ 16:00 | Eskişehirspor vs Menemenspor | beIN SPORTS MAX HD 1, TRT SPOR
⚽️ 16:00 | Yeni Malatyaspor vs Kasımpaşa | beIN SPORTS HD 2
⚽️ 16:00 | Trabzonspor vs Çaykur Rizespor | beIN SPORTS HD 1
⚽️ 16:00 | Atl. Madrid vs Elche | SPOR SMART
⚽️ 17:00 | Toulouse vs Le Havre | beIN SPORTS HD 4
⚽️ 17:00 | Clermont vs Paris | beIN CONNECT
⚽️ 17:00 | Fiorentina vs Hellas Verona | beIN SPORTS HD 3
⚽️ 17:30 | RB Leipzig vs Köln | S SPORT 2
⚽️ 18:00 | Southampton vs Manchester City | S SPORT
⚽️ 18:00 | Rotherham United vs Derby County | beIN SPORTS MAX HD 2
⚽️ 18:15 | Barcelona vs Valencia | SPOR SMART
⚽️ 19:00 | Metz vs Lens | beIN SPORTS HD 4
⚽️ 19:00 | Altay vs Akhisarspor | beIN SPORTS MAX HD 1, TRT SPOR
⚽️ 19:00 | Gaziantep FK vs Fenerbahçe | beIN SPORTS HD 1
⚽️ 20:00 | Sampdoria vs Crotone | beIN SPORTS HD 3
⚽️ 20:30 | Osasuna vs Villarreal | SPOR SMART 2
⚽️ 20:30 | Levante vs Real Sociedad | SPOR SMART
⚽️ 20:30 | Everton vs Arsenal | S SPORT
⚽️ 20:30 | Bayer Leverkusen vs Bayen München | S SPORT 2
⚽️ 21:00 | Marsilya vs Reims | beIN SPORTS HD 4
⚽️ 22:45 | Parma vs Juventus | beIN SPORTS HD 3
⚽️ 23:00 | Sevilla vs Valladolid | SPOR SMART
⚽️ 23:00 | Nice vs Lyon | beIN SPORTS HD 4
⚽️ 23:00 | Newcastle Utd vs Fulham | S SPORT
⚽️ 23:30 | Sporting CP vs Farense | S SPORT 2