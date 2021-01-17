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Bugün kimin maçı var 17 Ocak 2021 Pazar TFF maç programı ve TV maç yayınları programı

Gündemin dikkat çeken haberlerinden Bugün kimin maçı var TFF maç programı ve TV maç yayınları programı konusunda merak edilen konular okurlarımız tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Siz de 17 Ocak 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyarak gündemdeki tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

17 Ocak 2021 Pazar 00:03
Bugün kimin maçı var 17 Ocak 2021 Pazar TFF maç programı ve TV maç yayınları programı
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 17 Ocak 2021 Pazar maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 17 Ocak 2021 Pazar Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 17 Ocak 2021 Pazar tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 17 Ocak 2021 Pazar günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

17 Ocak 2021 Pazar günü Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

17 Ocak 2021 Pazar TV'de bugünün maç programı...

⚽ 20:45 | Fenerbahçe - Kasımpaşa | ATV

⚽ 22:00 | Twente - Ajax | Tivibu Spor 2

⚽ 23:00 | Real Madrid - Athletic Bilbao | Tivibu Spor

⚽ 23:00 | Arsenal - Crystal Palace | S Sport

⚽ 23:15 | Atalanta - Cagliari | TRT Spor



Son Güncelleme: 17.01.2021 00:03
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