Bugün kimin maçı var? 14 Ocak 2021 Perşembe TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 14 Ocak 2021 Perşembe maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 14 Ocak 2021 Perşembe Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…
Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 14 Ocak 2021 Perşembe tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır.
Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 14 Ocak 2021 Perşembe günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.
01:15 Botafogo SP vs Sampaio Correa Nesine.com
01:15 Parana vs CSA Alagoano Nesine.com
01:15 Brasil vs Juventude Nesine.com
01:15 Nautico vs America Mineiro Nesine.com
01:15 Coquimbo vs Defensa Nesine.com
03:30 Palmeiras vs River Plate Nesine.com , S Sport 2
15:45 Konyaspor vs Gaziantep FK A Spor
17:00 Fiorentina vs Inter Nesine.com , TRT Spor
18:00 Targoviste vs CSMS Iaşi Nesine.com
18:45 Tuzlaspor vs Başakşehir A Spor
19:45 Napoli vs Empoli Nesine.com , TRT Spor
20:00 Hermannstadt vs Dinamo B. Nesine.com
20:30 Beerschot VA vs Cercle Brugge Nesine.com
20:30 PAOK vs Olympiakos Nesine.com
20:45 PSV Eindhoven vs AZ Alkmaar Nesine.com
20:45 Beşiktaş vs Çaykur Rizespor ATV
21:00 Man City vs Brighton Nesine.com , S Sport
22:00 Fortuna Sittard vs Sp. Rotterdam Nesine.com
22:00 Den Haag vs VVV Venlo Nesine.com
22:00 Brentford vs Bristol City Nesine.com
22:45 Livingston vs Aberdeen Nesine.com
22:45 Holstein Kiel vs Bayen München Nesine.com , Spor SMART
22:45 Juventus vs Genoa Nesine.com , TRT Spor
23:00 Feyenoord vs PEC Zwolle Nesine.com
23:00 Paris SG vs Marseille beIN SPORTS HD 2
23:00 Real Sociedad vs Barcelona Nesine.com
23:15 Tottenham vs Fulham S Sport
Basketbol TV Programı
03:30 Brooklyn vs Denver Nesine.com
03:30 Cleveland vs Utah Jazz Nesine.com
04:00 Oklahoma vs San Antonio Nesine.com
04:00 Houston vs LA Lakers Nesine.com , S Sport
20:00 CSKA Moscow vs Zalgiris Nesine.com , beIN SPORTS HD 3
20:00 D.Şafaka Tekfen vs Brindisi Nesine.com
20:30 Bologna vs Cedevita Olim. Nesine.com
21:30 B.München vs Zenit Nesine.com , beIN SPORTS HD 4
22:00 Panathinaikos vs Asvel Nesine.com , beIN SPORTS HD 3
22:00 H.Jerusalem vs Türk Telekom Nesine.com
22:00 BC Andorra vs UNICS Kazan Nesine.com
22:30 Partizan vs Trento Nesine.com
22:45 Unicaja vs Badalona Nesine.com , S Sport 2
22:45 Nanterre 92 vs AS Monaco Nesine.com
23:00 Real Madrid vs Crvena Zvezda Nesine.com , beIN SPORTS MAX HD 1
23:00 Gran Canaria vs KK Monar Nesine.com