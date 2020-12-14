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Bugün kimin maçı var? 14 Aralık 2020 Pazartesi TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda

Bugün kimin maçı var? TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda haberi ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, siz de hemen şimdi Aralık 14 2020 tarihinde yayınlanan haberimizi okuyabilirsiniz.

14 Aralık 2020 Pazartesi 01:18
Bugün kimin maçı var? 14 Aralık 2020 Pazartesi TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 14 Aralık 2020 Pazartesi maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 14 Aralık 2020 Pazartesi Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 14 Aralık 2020 Pazartesi  tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 14 Aralık 2020 Pazartesi günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

14 Aralık 2020 Pazartesi Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

⚽️ 16:00 | Menemenspor vs İstanbulspor | beIN SPORTS MAX HD 1

⚽️ 19:00 | Ankaraspor vs Ümraniyespor | beIN SPORTS MAX HD 1

⚽️ 19:00 | Sivasspor vs Antalyaspor | beIN SPORTS HD 1

⚽️ 20:45 | Utrecht II vs TOP Oss | Nesine.com

⚽️ 22:00 | Nanterre 92 vs Frutti Extra Bursaspor | TİVİBU SPOR, Tivibu Spor, Nesine.com

⚽️ 22:45 | Le Havre vs Clermont | beIN SPORTS HD 4

⚽️ 23:00 | Celta Vigo vs Cadiz | Spor Smart



Son Güncelleme: 14.12.2020 01:18
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