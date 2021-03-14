Bugün kimin maçı var, 13 Mart Cumartesi hangi maçlar var? ?

Pek çok vatandaşın en büyük eğlencelerinden biri olan televizyon karşısında maç izlemek insanlara sıkıntılarından uzaklaşmak için seçenek sunuyor. Diğer yandan televizyon karşsına geçen vatandaşlar maç var mı diye süşünürken hangi kanalda neler olduğunu da araştırıyor. Futbolseverler hangi kanalda hangi maçlar, saat kaçta karışlaşacak gibi sorular sormaya başladı. İşte sizler için beINSPORT, Tivibu, S Sport, D-Smart gibi futbol içeriklleri olan kanalların maç programlarını derledik...
13 Mart Cumartesi hangi maçlar var?
13:30
Sivasspor - Fatih Karagümrük
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
13:30
Keçiörengücü - Eskişehirspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1
15:00
Sandhausen - Düsseldorf
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2 S Sport Plus
15:00
Angers - St. Etienne
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4
15:15
Luton Town - Swansea
İngiltere Championship
Bein Sports Max 2
15:30
Leeds United - Chelsea
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport
16:00
Ç.Rizespor - Hatayspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
16:00
Alanyaspor - Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
Boluspor - Akhisarspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1
16:00
Alaves - Cadiz
İspanya La Liga
Spor Smart Smart Spor HD
16:00
Karabağ - Sabah Baku
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
16:00
Bayen Münih 2 - Magdeburg
Almanya Bundesliga 3
Almanya FF Youtube
17:00
Auxerre - Paris FC
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4
17:00
Sassuolo - Verona
İtalya Serie A
Bein Sports 3
17:30
Wolfsburg - Schalke 04
Almanya Bundesliga
A Spor S Sport Plus
17:30
Werder Bremen - Bayen Münih
Almanya Bundesliga
S Sport 2 S Sport Plus
17:30
Union Berlin - Köln
Almanya Bundesliga
S Sport Plus
18:00
Fuenlabrada - Las Palmas
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
18:00
Wycombe - Preston
İngiltere Championship
Bein Sports 2
18:00
Portsmouth - Salford
İngiltere EFL Trophy Cup Final
Bein Sports Max 2
18:00
Crystal Palace - WBA
S Sport Plus S Sport
18:15
Sumqayit - Keşla
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
18:15
Real Madrid - Elche
İspanya La Liga
D Smart Youtube S Sport Plus Spor Smart
19:00
Adana Demirspor - İstanbulspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1
19:00
Kayserispor - Galatasaray
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:00
Marsilya - Brest
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4
20:00
Benevento - Fiorentina
İtalya Serie A
Bein Sports 3
20:15
Girona - Lugo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
20:30
Osasuna - Valladolid
İspanya La Liga
Spor Smart Smart Spor HD
20:30
Everton - Bunley
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport
20:30
B.Dortmund - Hertha Berlin
Almanya Bundesliga
S Sport 2 S Sport Plus
22:00
AZ Alkmaar - Twente
Hollanda Eredivisie
Tivibu Spor 3
22:00
Troyes - Nancy
Fransa Ligue 2
Bein Sports 3
22:30
Castellon - Sabadell
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
22:45
Genoa - Udinese
İtalya Serie A
Bein Sports 4
22:45
KAS Eupen - Standard Liege
Belçika Kupası
Tivibu Spor 2
23:00
Fulham - Manchester City
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport
23:00
Getafe - Atletico Madrid
İspanya La Liga
S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD
23:00
Mirandes - Espanyol
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
23:30
Tondela - Sporting Lisbon
Portekiz Liga NOS
S Sport 2 S Sport Plus
Futbol tarihçesi
Günümüzde hemen herkesin aşina olduğu bildiği futbolun tarihi epey bir eskiye dayanmaktadır.
Futbolun kesin olarak nerede ve ne zaman ortaya çıktığı bilinmese dearkeolojik kazılarda elde edilen bilgilerle birlikte ayakla topa vurma oyunlarının tarihi Sümerlere kadar uzandığı belirlenmiştir. Bu bulgularla birlikte Çin'de askerler tarafından bu top oyununun oynandığı anlaşılmıştır. Askerler toprağa iki direk dikip topu bu direklerin arasından geçirmeye çalışmışlar. Askerlerin bu oyunu yapma sebebi de idman amaçlı olmuştur. Aynı zamanda eski Türklerde de futbol benzeri olan tepük isimli bir oyun vardır. Bu oyun Divan'ı Lügat'it Türk, Baybars Tarihi ve Hıtay Name gibi pek çok tarihi eserde yer almıştır.
Eski Mısır Medeniyeti'nde de futbolun duvar resimlerinde görülmesiyle Mısırlılar'ın futbolla olan ilişkisini kanıtlamıştır. Yunanlı ünlü şair Homeros'un Odissea isimli eserinde de top oynayan kişilerden bahsedilmiştir.Yunanlılar MÖ 100 yıllarında bu oyunu 15'er kişilik gruplar şeklinde belli kurallar ile "Episkyres" isminde oynamışlardır.
O zamanalarda oynanan futbol ilkel bir biçimde oynanmıştır. Moden futbolun temeli Romalı askerlerin oynadığı Harpastum isimli oyun ile olmuştur. Bu oyun Episkyresten esinlenerek oynanmıştır. Moden futbolun atası kabul edilen Harpastum oyununda amaç, topu kaparak el ve ayak vuruşlarıyla topu rakip sahaya göndermektedir. Bu oyun savaş taktiklerinde başarılı olmak için oynanmıştır. Oyunda günümüzdeki saha dizilişin temeli vardır. Dizilişte hücüm hattı, ortada detek birliği ve en geride de muhafızlar yer almıştır.
Tarihi eskiye dayanan futfbol oyunu 12. yy'da İngiltere'de moden olarak oynananmaua başlamıştır. Öyleki İngiltere'de futbol çok sevilmeye başlamış ve fittikçe artan sevgi ile beraber kamu düzenini de bozmaya başlamış. Ardından kral tarafından ülkede futbol oynanması yasaklanmış. Bu durum futbolu kötülemeye sebep olsa da İngilizler futbola olan sevgisi devam etmiştir. Ardından İngiliz soyluları tarafından Giiyoca Del Calcio adlı yani tepmek, tepmelekemk anlamına gelen oyunu ülkede yakmak istemişlerdir. Daha sonra da futbola olan ilgi bu sayede daha da artmıştır. İtalya'daki oynanan bu oyun günümüz futbol oyununa benzeerlik göstermektedir.
İngiltere'de yasak olan futbol, 1583'te tekrar oynanmaya başlanmış ve bu defa basit kurallar dahil edilmiştir. Sert oynayışa karşı kurallar ve hakem seçimi bu karalların bazılarıdır. Faul sisitemi de o zamam getirilmiştir.1862 yılına gelindiğinde ise bu kurallar daha ayrıntılı olarak genişletilmiş, takımların 11 kişi ile sahaya çıkacağı, ofsayt kuralı ve elle oynamamnın yasaklandığı kurallar eklenmiştir. 1857'deise ilk futbol kulübü olan Sheffield Club kurulmuştur. 1963'de ise İngiliz Futbol Birliği kurulmuş ve moden futbolun temelleri atılmıştır. FA, futbolda kurulan dünyanın ilk milli federasyonu olmuştur.