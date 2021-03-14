Bugün kimin maçı var, 13 Mart Cumartesi hangi maçlar var? ?

Pek çok vatandaşın en büyük eğlencelerinden biri olan televizyon karşısında maç izlemek insanlara sıkıntılarından uzaklaşmak için seçenek sunuyor. Diğer yandan televizyon karşsına geçen vatandaşlar maç var mı diye süşünürken hangi kanalda neler olduğunu da araştırıyor. Futbolseverler hangi kanalda hangi maçlar, saat kaçta karışlaşacak gibi sorular sormaya başladı. İşte sizler için beINSPORT, Tivibu, S Sport, D-Smart gibi futbol içeriklleri olan kanalların maç programlarını derledik...

13 Mart Cumartesi hangi maçlar var?

13:30

Sivasspor - Fatih Karagümrük

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

13:30

Keçiörengücü - Eskişehirspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

15:00

Sandhausen - Düsseldorf

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2 S Sport Plus

15:00

Angers - St. Etienne

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4

15:15

Luton Town - Swansea

İngiltere Championship

Bein Sports Max 2

15:30

Leeds United - Chelsea

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport

16:00

Ç.Rizespor - Hatayspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

16:00

Alanyaspor - Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00

Boluspor - Akhisarspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

16:00

Alaves - Cadiz

İspanya La Liga

Spor Smart Smart Spor HD

16:00

Karabağ - Sabah Baku

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

16:00

Bayen Münih 2 - Magdeburg

Almanya Bundesliga 3

Almanya FF Youtube

17:00

Auxerre - Paris FC

Fransa Ligue 2

Bein Sports 4

17:00

Sassuolo - Verona

İtalya Serie A

Bein Sports 3

17:30

Wolfsburg - Schalke 04

Almanya Bundesliga

A Spor S Sport Plus

17:30

Werder Bremen - Bayen Münih

Almanya Bundesliga

S Sport 2 S Sport Plus

17:30

Union Berlin - Köln

Almanya Bundesliga

S Sport Plus

18:00

Fuenlabrada - Las Palmas

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

18:00

Wycombe - Preston

İngiltere Championship

Bein Sports 2

18:00

Portsmouth - Salford

İngiltere EFL Trophy Cup Final

Bein Sports Max 2

18:00

Crystal Palace - WBA

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport

18:15

Sumqayit - Keşla

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

18:15

Real Madrid - Elche

İspanya La Liga

D Smart Youtube S Sport Plus Spor Smart

19:00

Adana Demirspor - İstanbulspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

19:00

Kayserispor - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:00

Marsilya - Brest

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4

20:00

Benevento - Fiorentina

İtalya Serie A

Bein Sports 3

20:15

Girona - Lugo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

20:30

Osasuna - Valladolid

İspanya La Liga

Spor Smart Smart Spor HD

20:30

Everton - Bunley

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport

20:30

B.Dortmund - Hertha Berlin

Almanya Bundesliga

S Sport 2 S Sport Plus

22:00

AZ Alkmaar - Twente

Hollanda Eredivisie

Tivibu Spor 3

22:00

Troyes - Nancy

Fransa Ligue 2

Bein Sports 3

22:30

Castellon - Sabadell

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

22:45

Genoa - Udinese

İtalya Serie A

Bein Sports 4

22:45

KAS Eupen - Standard Liege

Belçika Kupası

Tivibu Spor 2

23:00

Fulham - Manchester City

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport

23:00

Getafe - Atletico Madrid

İspanya La Liga

S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD

23:00

Mirandes - Espanyol

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

23:30

Tondela - Sporting Lisbon

Portekiz Liga NOS

S Sport 2 S Sport Plus

Futbol tarihçesi

Günümüzde hemen herkesin aşina olduğu bildiği futbolun tarihi epey bir eskiye dayanmaktadır.

Futbolun kesin olarak nerede ve ne zaman ortaya çıktığı bilinmese dearkeolojik kazılarda elde edilen bilgilerle birlikte ayakla topa vurma oyunlarının tarihi Sümerlere kadar uzandığı belirlenmiştir. Bu bulgularla birlikte Çin'de askerler tarafından bu top oyununun oynandığı anlaşılmıştır. Askerler toprağa iki direk dikip topu bu direklerin arasından geçirmeye çalışmışlar. Askerlerin bu oyunu yapma sebebi de idman amaçlı olmuştur. Aynı zamanda eski Türklerde de futbol benzeri olan tepük isimli bir oyun vardır. Bu oyun Divan'ı Lügat'it Türk, Baybars Tarihi ve Hıtay Name gibi pek çok tarihi eserde yer almıştır.

Eski Mısır Medeniyeti'nde de futbolun duvar resimlerinde görülmesiyle Mısırlılar'ın futbolla olan ilişkisini kanıtlamıştır. Yunanlı ünlü şair Homeros'un Odissea isimli eserinde de top oynayan kişilerden bahsedilmiştir.Yunanlılar MÖ 100 yıllarında bu oyunu 15'er kişilik gruplar şeklinde belli kurallar ile "Episkyres" isminde oynamışlardır.

O zamanalarda oynanan futbol ilkel bir biçimde oynanmıştır. Moden futbolun temeli Romalı askerlerin oynadığı Harpastum isimli oyun ile olmuştur. Bu oyun Episkyresten esinlenerek oynanmıştır. Moden futbolun atası kabul edilen Harpastum oyununda amaç, topu kaparak el ve ayak vuruşlarıyla topu rakip sahaya göndermektedir. Bu oyun savaş taktiklerinde başarılı olmak için oynanmıştır. Oyunda günümüzdeki saha dizilişin temeli vardır. Dizilişte hücüm hattı, ortada detek birliği ve en geride de muhafızlar yer almıştır.

Tarihi eskiye dayanan futfbol oyunu 12. yy'da İngiltere'de moden olarak oynananmaua başlamıştır. Öyleki İngiltere'de futbol çok sevilmeye başlamış ve fittikçe artan sevgi ile beraber kamu düzenini de bozmaya başlamış. Ardından kral tarafından ülkede futbol oynanması yasaklanmış. Bu durum futbolu kötülemeye sebep olsa da İngilizler futbola olan sevgisi devam etmiştir. Ardından İngiliz soyluları tarafından Giiyoca Del Calcio adlı yani tepmek, tepmelekemk anlamına gelen oyunu ülkede yakmak istemişlerdir. Daha sonra da futbola olan ilgi bu sayede daha da artmıştır. İtalya'daki oynanan bu oyun günümüz futbol oyununa benzeerlik göstermektedir.

İngiltere'de yasak olan futbol, 1583'te tekrar oynanmaya başlanmış ve bu defa basit kurallar dahil edilmiştir. Sert oynayışa karşı kurallar ve hakem seçimi bu karalların bazılarıdır. Faul sisitemi de o zamam getirilmiştir.1862 yılına gelindiğinde ise bu kurallar daha ayrıntılı olarak genişletilmiş, takımların 11 kişi ile sahaya çıkacağı, ofsayt kuralı ve elle oynamamnın yasaklandığı kurallar eklenmiştir. 1857'deise ilk futbol kulübü olan Sheffield Club kurulmuştur. 1963'de ise İngiliz Futbol Birliği kurulmuş ve moden futbolun temelleri atılmıştır. FA, futbolda kurulan dünyanın ilk milli federasyonu olmuştur.