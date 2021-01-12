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Bugün kimin maçı var 12 Ocak 2021 Salı TFF maç programı ve TV maç yayınları programı

Yazarlarımız tarafından da sıkı bir şekilde takip edilen ve en yeni gelişmeleriyle kaleme alınan Bugün kimin maçı var TFF maç programı ve TV maç yayınları programı haberine dair sıcak ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız 12-01-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

12 Ocak 2021 Salı 00:01
Bugün kimin maçı var 12 Ocak 2021 Salı TFF maç programı ve TV maç yayınları programı
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 12 Ocak 2021 Salı maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 12 Ocak 2021 Salı Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 12 Ocak 2021 Salı tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 12 Ocak 2021 Salı günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

12 Ocak 2021 Salı günü Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

12 Ocak 2021 Salı TV'de bugünün maç programı...

03:30 Atlanta Hawks vs Philadelphia 76ers S Sport
15:45 Bursaspor vs Antalyaspor A Spor
18:45 Sivasspor vs Adana Demirspor A Spor
20:00 BC Khimki vs FC Barcelona Lassa Bàsquet beIN SPORTS HD 4
20:30 Anadolu Efes Spor Kulübü vs ALBA Berlin beIN SPORTS HABER
20:45 Yeni Malatyaspor vs Galatasaray ATV
20:45 Fenerbahçe vs CD Saski Baskonia beIN SPORTS HD 3
21:15 KK Budućnost VOLI vs JL Bourg Basket S Sport 2
22:05 Maccabi Tel Aviv vs Olympiacos BC beIN SPORTS HD 4
22:45 Milan vs Torino TRT SPOR
22:45 AX Olimpia Milano vs Valencia Basket beIN SPORTS HD 3
23:15 Wolverhampton vs Everton S Sport


Son Güncelleme: 12.01.2021 00:01
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