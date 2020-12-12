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Bugün kimin maçı var 12 Aralık 2020 Cumartesi TFF maç programı ve TV maç yayınları programı

Aralık 11 Cuma günü basına aktarılan ve hakkında yeni gelişmeleri merak edilen TV'de bugün hangi maçlar var? Canlı futbol maç programı haberine dair güncel bilgileri öğrenmek için siz de hemen haberimize göz atabilirsiniz.

12 Aralık 2020 Cumartesi 01:01
Bugün kimin maçı var 12 Aralık 2020 Cumartesi TFF maç programı ve TV maç yayınları programı
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 12 Aralık 2020 Cumartesi maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 12 Aralık 2020 Cumartesi Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 12 Aralık 2020 Cumartesi  tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 12 Aralık 2020 Cumartesi günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

12 Aralık 2020 Cumartesi Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

 13:00 | Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü vs Beşiktaş Sompo Sigorta | TİVİBU SPOR 2

13:30 | Hatayspor vs Karagümrük | beIN SPORTS HD 2

14:00 | Adana BK vs Galatasaray Spor Kulübü | TİVİBU SPOR

15:15 | Meksa Yatırım Afyon Belediyespor vs Galatasaray | TİVİBU SPOR 2

15:30 | Cardiff City vs Swansea City | beIN SPORTS HD 4

15:30 | Wolverhampton vs Aston Villa | S Sport

16:00 | Balıkesirspor vs Eskişehirspor | TRT SPOR, beIN SPORTS MAX HD 1 

16:00 | Çaykur Rizespor vs Göztepe | beIN SPORTS HD 2

16:00 | Kayserispor vs Trabzonspor | beIN SPORTS HD 1

17:00 | Crotone vs Spezia | beIN SPORTS HD 3

17:00 | Caen vs Troyes | beIN CONNECT

17:30 | Borussia Dortmund vs Stuttgart | S Sport 2

17:30 | Anadolu Efes Spor Kulübü vs Frutti Extra Bursaspor | TİVİBU SPOR 2

17:30 | RB Leipzig vs Werder Bremen | S Sport 2

18:00 | Blackbun Rovers vs Norwich | beIN SPORTS MAX HD 2

18:00 | Newcastle Utd vs West Bromwich | S Sport

19:00 | Fenerbahçe vs Yeni Malatyaspor | beIN SPORTS HD 1

19:00 | Marsilya vs Monaco | beIN SPORTS HD 4

19:00 | MKE Ankaragücü vs Konyaspor | beIN SPORTS HD 2

19:00 | Bursaspor vs Samsunspor | TRT SPOR, beIN SPORTS MAX HD 1

20:00 | Torino vs Udinese | beIN SPORTS HD 3

20:00 | Pınar Karşıyaka Spor Kulübü vs Fenerbahçe | TİVİBU SPOR 2, TRT SPOR2

20:30 | Union Berlin vs Bayen München | S Sport 2

20:30 | Man United vs Manchester City | S Sport

22:00 | Ajax vs PEC Zwolle | TİVİBU SPOR 3

22:45 | Lazio vs Hellas Verona | beIN SPORTS HD 3

22:45 | Sint-Truiden vs Charleroi | TİVİBU SPOR 2

23:00 | Lens vs Montpellier | beIN SPORTS HD 4

23:00 | Everton vs Chelsea | S Sport

13/12/2020

03:00 | Charlotte Honets vs Toronto Raptors | S Sport



Son Güncelleme: 12.12.2020 01:01
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