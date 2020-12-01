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Bugün kimin maçı var? 1 Aralık 2020 Salı TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen Bugün kimin maçı var? TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 1 Aralık 2020 Salı tarihli haberimize göz aratak Bugün kimin maçı var? TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

01 Aralık 2020 Salı 09:34
Bugün kimin maçı var? 1 Aralık 2020 Salı TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok spor sever bugün yayınlanacak maçları 1 Aralık 2020 Salı bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 1 Aralık 2020 Salı Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın tv kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda  1 Aralık 2020 Salı  tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 1 Aralık Salı 09:34 günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

1 Aralık 2020 Salı​ Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

13:30 TRT Spor Menemenspor - Ankaraspor (Futbol)
20:55 BeIN Sports 1 Shakhtar Donetsk - Real Madrid (Futbol)
20:55 BeIN Sports 2 Lokomotiv Moscow - Salzburg (Futbol)
21:00 BeIN Sports 4 Le Havre - Auxerre (Futbol)
21:00 BeIN MAX1 Paris FC - Sochaux (Futbol)
23:00 BeIN Sports 1 Atletico Madrid - Bayen München (Futbol)
23:00 BeIN Sports 2 Liverpool - Ajax (Futbol)
23:00 BeIN MAX1 Mönchengladbach - Inter (Futbol)
23:00 BeIN Sports 4 Porto - Manchester City (Futbol)


Son Güncelleme: 01.12.2020 09:34
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