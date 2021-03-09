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Bugün hangi maçlar var? Bugün 09 Mart Salı kimin maçı var?

Dünyada ve ülkemizde en çok sevilen spor dalı olarak futbol dikkat çekiyor. Futbol severler 9 Mart Salı günü hangi maçların olduğunu merak ediyor. 9 Mart Salı günü futbol programı belli oldu.

09 Mart 2021 Salı 15:12
Bugün hangi maçlar var? Bugün 09 Mart Salı kimin maçı var?
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Futbol, günümüzde dünyanın en çok takip edilen spor dalı olmuştur. Dünyada ve ülkemizde en çok sevilen spor dalı olarak futbol dikkat çekiyor. Futbol severler 9 Mart Salı günü hangi maçların olduğunu merak ediyor. 9 Mart Salı günü futbol programı belli oldu.

9 Mart Salı Futbol Programı

  • Saat 21:30’da Twente-Excelsior Tivibu Spor 3 ekranlarında olacak.
  • Saat 23:00’da Borussia Dortmund-Sevilla maçı beIN Sports HD 2 ekranlarında olacak.
  • Saat 23:00’da Juventus-Porto maçı beIN Sports HD 1 ekranlarında olacak.

Futbolun Tarihi

Futbolun tam olarak ne zaman oynandığı belli olmasa da en eski tarihi olarak milattan önce 2.500 yıllarında Çin’de görüldüğü bilinmektedir. Burada askerler iki direk arasına yuvarlak bir objeyi ayaklarıyla atarak bu oyuna başlamışlardı. Eski zamanlarda Türklerin futbola benzer Tepük oyunu da vardır. Futbol Mısır medeniyetinde de oynanmıştır. Duvar resimlerine bakıldığında top oynayan insan figürlerini görmüş olursunuz. Homeros’un Odissea adlı eserinde de top oynayan insanlardan bahsedilmektedir. Burada Yunanlıların 15 kişilik gruplar halinde top oynadıkları belirtildi.

Moden anlamda futbolun ilk oynandığı tarihler ise 12. Yüzyıl olarak dikkat çekmektedir. Çok sevilen bu oyun, İngiltere’de kamu düzenini bozmaya başlayınca kral tarafından yasaklanmıştı. Bu oyun çok sevildiği için vazgeçilememişti. Oyun İtalya’ya taşınmış ve burada İngiliz soyluları oynamaya devam etmiştir. 1583 yılına kadar gelindiğinde yeniden oynanmaya başlanan bu oyun, basit kurallar çerçevesinde oynanmaya devam etti. Sert biçimde oynana bu oyunu yumuşatmak için faul sistemi getirildi. 1857 yılında ilk futbol kulübü olan Sheffield Club kuruldu. 1862 yılında da 11 kişilik takımlar kuruldu. Ofsayt kuralı gelirken elle oynamanın da faul sayılmasına karar verildi.



Son Güncelleme: 09.03.2021 15:12
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Anahtar Kelimeler:
FutbolŞampiyonlar Ligi
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