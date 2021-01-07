Bugün hangi maçlar var? 7 Ocak 2021 Perşembe Tv kanalları maç programı

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 7 Ocak 2021 Perşembe maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 7 Ocak 2021 Perşembe Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…
Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 7 Ocak 2021 Perşembe tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır.
Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 7 Ocak 2021 Perşembe günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.
7 Ocak 2021 Perşembe günü Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?
7 Ocak 2021 Perşembe TV'de bugünün maç programı...
13.00 Gümüşhanespor-Kocaelispor
13.00 Sakaryaspor-Kastamobuspor
13.00 Sivas Bld.-Elazığspor
13.00 Karşıyaka-Erbaaspor
13.30 Denizlispor-Kayserispor
14.30 Cagliari-Benevento
16.00 Trabzonspor-Göztepe
16.00 M.Başakşehir-BB Erzurumspor
16.00 Gençlerbirliği-Hatayspor
16.00 Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)
16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)
16.30 Santiago Wanderers-Colo Colo
17.00 Bologna-Udinese
17.00 Crotone-AS Roma
17.00 Lazio-Fiorentina
17.00 Sampdoria-Inter
17.00 Sassuolo-Genoa
17.00 Torino-Verona
19.00 Beşiktaş-Ç.Rizespor
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Napoli-Spezia
20.30 Wurzburger Kickers-St.Pauli
21.00 Lorient-Monaco
21.00 Metz-Bordeaux
21.00 Nantes-Rennes
21.00 Strasbourg-Nimes
22.45 KAS Eupen-Genk
22.45 Manchester Utd-Manchester City
22.45 AC Milan-Juventus
23.00 Lille-Angers
23.00 Lyon-Lens
23.00 Marsilya-Montpellier
23.00 Reims-JDA Dijon
23.00 St.Etienne-Paris Saint Germain
23.00 Athletic Bilbao-Barcelona
23.00 Deportes La Serena-Everton