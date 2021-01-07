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Bugün hangi maçlar var? 7 Ocak 2021 Perşembe Tv kanalları maç programı

Kritik gelişmeleriyle merak konusu olan Bugün hangi maçlar var? Tv kanalları maç programı haberimize dair yeni ayrıntıları okumak için, şimdi hemen 07.01.2021 tarihli güncel haberimizi okuyabilirsiniz.

07 Ocak 2021 Perşembe 03:31
Bugün hangi maçlar var? 7 Ocak 2021 Perşembe Tv kanalları maç programı
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 7 Ocak 2021 Perşembe maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 7 Ocak 2021 Perşembe Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 7 Ocak 2021 Perşembe tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 7 Ocak 2021 Perşembe günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

7 Ocak 2021 Perşembe günü Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

7 Ocak 2021 Perşembe TV'de bugünün maç programı...

 

13.00 Gümüşhanespor-Kocaelispor

13.00 Sakaryaspor-Kastamobuspor

13.00 Sivas Bld.-Elazığspor

13.00 Karşıyaka-Erbaaspor

13.30 Denizlispor-Kayserispor

14.30 Cagliari-Benevento

16.00 Trabzonspor-Göztepe

16.00 M.Başakşehir-BB Erzurumspor

16.00 Gençlerbirliği-Hatayspor

16.00 Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)

16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)

16.30 Santiago Wanderers-Colo Colo

17.00 Bologna-Udinese

17.00 Crotone-AS Roma

17.00 Lazio-Fiorentina

17.00 Sampdoria-Inter

17.00 Sassuolo-Genoa

17.00 Torino-Verona

19.00 Antalyaspor-Fatih Karagümrük 

19.00 Beşiktaş-Ç.Rizespor

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Napoli-Spezia

20.30 Wurzburger Kickers-St.Pauli

21.00 Lorient-Monaco

21.00 Metz-Bordeaux

21.00 Nantes-Rennes

21.00 Strasbourg-Nimes

22.45 KAS Eupen-Genk

22.45 Manchester Utd-Manchester City

22.45 AC Milan-Juventus

23.00 Lille-Angers

23.00 Lyon-Lens

23.00 Marsilya-Montpellier

23.00 Reims-JDA Dijon

23.00 St.Etienne-Paris Saint Germain

23.00 Athletic Bilbao-Barcelona

23.00 Deportes La Serena-Everton

 

 

 

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 03:31
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