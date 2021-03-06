İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

Bugün hangi maçlar var? 6 Mart 2021 Cumartesi Süper Lig takımların maç yayın programı

Bugün hangi maçlar var? Süper Lig takımların maç yayın programı haberinin yayınlanmasının ardından birçok kişi haberin güncel ayrıntıları hakkında merağa kapıldı. Bugün hangi maçlar var? ile ilgili güncel gelişmelere yer verdiğimiz 6 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak, en yeni ayrıntılardan önce siz haberdar olun!

06 Mart 2021 Cumartesi 12:30
Bugün hangi maçlar var? 6 Mart 2021 Cumartesi Süper Lig takımların maç yayın programı
Takip Et:

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmektedir. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları maç var mı? Bugün hangi maçlar var? şeklinde aramaya başladı! Spor ekranında bugün ne var? BeINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik.

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. Maç günü BeINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk. 

Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

04.03.2021 TV'de hangi maçlar var?

 

16:00 Kasımpaşa - Trabzonspor, Kanal: beIN Sports 1

16:00 Alanyaspor - Göztepe, Kanal: beIN Sports 2

19:00 Fenerbahçe - Antalyaspor, Kanal: beIN Sports 1

20:00 Genk - Mechelen, Kanal: Tivibu Spor 3

21:00 Fulham - Tottenham, Kanal: S Sport

22:45 Standart Liege - C. Brugge, Kanal: Tivibu Spor 3

22:45 Parma - Inter, Kanal: beIN Sports 2

23:00 Levante - Athletic Bilbao, Kanal: Tivibu Spor 2

23:15 Liverpool - Chelsea, Kanal: S Sport 

 



Son Güncelleme: 06.03.2021 12:30
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süper Lig bileti için kritik haftalara girildi!
Süper Lig bileti için kritik haftalara girildi!
Fenerbahçe'den Ali Koç ve Emre Belözoğlu, PFDK'ya neden gönderildi?
Fenerbahçe'den Ali Koç ve Emre Belözoğlu, PFDK'ya neden gönderildi?
Anadolu Efes Valencia maçı canlı izle! Anadolu Efes Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes Valencia maçı canlı izle! Anadolu Efes Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı tarih belli oldu!
Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı tarih belli oldu!
Halı Sahaların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Halı Sahalar hangi illerde açılma kararı alındı?
Halı Sahaların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Halı Sahalar hangi illerde açılma kararı alındı?
2 Mart Süper Lig 28.hafta puan durumu ve maç sonuçları
2 Mart Süper Lig 28.hafta puan durumu ve maç sonuçları

Popüler Haberler

Emekliye aile yardımı verilecek mi? 2021 Emekliye aile yardımı hakkında tüm son dakika haber ve gelişmeler!
KOSGEB genç çiftçilere 30.000 TL hibe veriyor
Remember filminin konusu nedir? Gerçek sen, remember!
Gazeteci Nagehan Alçı kimdir? Nagehan Alçı hakkında bilgiler
Forgotten/unutulmuş film konusu
Rüyada et görmek ne demektir? Rüyada et görmek anlamı, tabiri nedir?
Spotless dizisinin konusu ve hakkında yapılan yorumlarla inceleme
Skoda 2021 model SuperB Mart ayı fiyat listesi!
Çukur' a yeni transfer! Kadroya dahil olan isim Çağla Demir oldu
Beyaz Show yeni bölümleri yayınlanacak mı? Beyazıt Öztürk açıkladı
Genel Sağlık Sigortası başvurusunu kimler yapmalıdır? GSS başvuru şartları ve başvuru yöntemleri
Ziraat Bankası EFT işlemi iptali nasıl yapılır?
Akıncı dizisi Güneş kimdir? Hira Koyuncuoğlu'nun hayatı!
LC Waikiki yeni reklam şarkısını kim söylüyor?
iPhone açma kapatma tuşu çalışmıyorsa telefon nasıl açılır?
Emanet dizisi Zuhal kimdir? Hilal Yıldız kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Tozkoparan Duygu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 6 Mart 2021 Cumartesi
Güncel gümüş fiyatları 6 Mart 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Yeşil Kart ne işe yarıyor? Kimler Yeşil Kart sahibi olabilir?
Adalet Bakanlığı'ndan Temizlik Görevlisi Alımı Duyurusu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.