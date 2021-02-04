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Bugün hangi maçlar var? 4 Şubat 2021 Perşembe Tv kanalları maç programı

Basında yer aldığı ilk andan itibaren yankı uyandıran Bugün hangi maçlar var? Tv kanalları maç programı haberine dair tüm yeni ayrıntılar 04.02.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Şimdi okuyarak tüm gelişmeleri keşfedin!

04 Şubat 2021 Perşembe 10:29
Bugün hangi maçlar var? 4 Şubat 2021 Perşembe Tv kanalları maç programı
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 4 Şubat 2021 Perşembe maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 4 Şubat 2021 Perşembe Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 4 Şubat 2021 Perşembe tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 4 Şubat 2021 Perşembe günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

4 Şubat 2021 Perşembe  günü Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

4 Şubat 2021 Perşembe TV'de bugünün maç programı...

16:00 | Fatih Karagümrük-Gaziantep FK | beIN SPORTS 1

16:00 | Kayserispor-Alanyaspor | beIN SPORTS 1

19:00 | Konyaspor-Gençlerbirliği | beIN SPORTS 2

19:00 | Antalyaspor-Beşiktaş | beIN SPORTS 1

21:00 | Levante-Villareral | tivibu Spor 2

21:00 | Bunley-Manchester City | S Sport

21:00 | Rennes-Lorient | beIN SPORTS 4

21:00 | Reims-Angers | beIN Max 2

21:00 | Metz-Montpellier | beIN Max 1

21:00 | Bordeaux-Lille | beIN Sports 3

21:00 | Seraing-Standard Liege | tivibu Spor 4

22:45 | Napoli-Atalanta | TRT Spor

23:00 | Granada-Barcelona | tivibu Spor 3

23:00 | Monaco-Nice | beIN SPORTS 4

23:00 | PSG-Nimes | beIN SPORTS 3

23:00 | Lens-Marsilya | beIN SPORTS 2

23:00 | Dijon-Lyon | beIN Max 1

23:15 | FC Liege-Anderlecht | tivibu Spor 4

23:15 | Liverpool-Brighton | S Sport



Son Güncelleme: 04.02.2021 10:29
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