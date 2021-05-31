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Bugün hangi maçlar var, 31 Mayıs 2021 Pazartesi kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 31 Mayıs 2021 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 20:01
Bugün hangi maçlar var, 31 Mayıs 2021 Pazartesi kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
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Futbol tutkunları her gün heyecanlı futbol maçlarını takip ediyor. Özellikle koronavirüs salgını sürecinde futbol müsabakalarına ara verilmiş, ardından alınan kararlar sonrasında ligler sıkıştırılmış fikstürlerle oynanmaya başladı.

Hazırlanan yeni fikstür sonrasında hemen hemen her gün ülkemizde ve birçok ülkede heyecan dolu futbol müsabakaları oynanmaya başladı. Futbol tutkunları heyecan dolu maçları takip etmek için bugün hangi maçlar var gibi soruları araştırmaya başladı. Spor ekranında 31 Mayıs 2021 Pazartesi bugün ne var, beIN Sports, S Sports ve Tivibu’da hangi maçlar var?

Futbolun mabedi ve en üst düzey futbolun oynandığı Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Süper Lig’de hemen hemen her gün heyecanlı dolu karşılaşmalar milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Liglerin sonuna yaklaşırken, şampiyonluk mücadelelerini kaçırmamak adına TV’de bugün hangi maçlar var 31 Mayıs 2021 Pazartesi soruları en çok araştırılan soruların başında geliyor.

TV’de Futbol – TV’de canlı yayınları, Futbol maçı hangi kanalda?

Ülkemizde dünyanın birçok ligi yayıncı kuruluşlar tarafından futbol tutkunlarının beğenisini sunuluyor. Pandemi sürecinde evde kalınan bugünlerde insanlar vakit geçirmek için heyecan dolu futbol karşılaşmalarını gün ve gün takip ediyor. Ülkemizde Avrupa’nın en önemli liglerinin maçları farklı kanallar üzerinden yayınlanıyor. Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports bünyesi içerisinde Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Ligi gibi maçlar ekranlara getiriliyor. Ayrıca Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart gibi spor kanallarında İspanya, İtalya, Fransa gibi liglerinde maçları yayınlanıyor.

Futbol severler bu kanallar üzerinden yayınlanan 31 Mayıs 2021 Pazartesi tarihli maçların programını, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlandığını araştırıyor. 31 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi kanalda, hangi maçlar var ve bugün televizyonda hangi maçlar canlı olarak veriliyor sorusu intenette en çok aratılan sorulardan biri oldu. 31 Mayıs 2021 önemli maçlarının listesini sizler için hazırladık.

31 Mayıs 2021 Pazartesi Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

26 Mayıs Çarşamba

 
Saat Maç Kanal
09:15 Bundesliga Özetler TRT Spor
11:00 beIN Manşet beIN Sports Haber
12:00 Spor Ajansı A Spor
16:00 Gündem Futbol Transfer TRT Spor
19:00 Dünyadan Haberler beIN Sports Haber
20:00 Altınordu - Altay TRT Spor
22:00 Villarreal - Manchester United beIN Sports Haber

27 Mayıs Perşembe

Saat Maç Kanal
07:00 Sabah Haber Bülteni beIN Sports Haber
09:15 Bundesliga TRT Spor
11:00 Spor Gazetesi tivibu SPOR
12:15 Avrupa Şampiyonası Golleri TRT Spor
18:00 Milli maç özel maç önü TRT Spor
19:00 Futbolun Şehirleri beIN Sports 2
20:00 Taraftar beIN Sports 2
20:00 Türkiye - Azerbaycan TRT Spor
21:00 Transfer Raporu A Spor

28 Mayıs Cuma

Saat Maç Kanal
11:00 Spor Gazetesi tivibu SPOR
12:00 Öğle Haberleri beIN Sports Haber
12:30 2020/2021 Sezonu Derlemeler TRT Spor
18:00 Spor Merkezi TRT Spor
19:00 Dünyadan Haberler beIN Sports Haber
21:00 Transfer Raporu A Spor
21:00 Avrupa'nın Paslaşmaları TRT Spor
23:00 Gündem Futbol Transfer TRT Spor

29 Mayıs Cumartesi

Saat Maç Kanal
10:00 Sabah Spor Bülteni TRT Spor
12:00 Spor Ajansı A Spor
13:00 Öğle Haberleri beIN Sports Haber
13:00 Avrupa Stüdyosu TRT Spor
17:00 Sanal Direktör beIN Sports 1
18:50 Avrupa Şampiyonası Klasikler TRT Spor
19:00 İsveç - Finlandiya S Sport
20:00 Euro 2020'ye doğru A Spor
20:00 New York RB - Orlando City S Sport
22:00 Manchester City - Chelsea beIN Sports Haber

30 Mayıs Pazar

Saat Maç Kanal
09:00 Sabah Haberleri beIN Sports Haber
12:00 Spor Ajansı A Spor
15:00 Spor Gündemi A Spor
19:00 Dünyadan Haberler beIN Sports Haber
20:00 Euro 2020'ye Doğru A Spor
21:15 İsviçre - ABD S Sport +
22:00 Transfer Raporu A Spor

Futbol maçları ne zaman, saat kaçta?

Avrupa’nın beş büyük ligi ve Süper Lig’de bugün hangi maçların saat, kaçta ve hangi kanallarda yayınladığını yukarıdaki listeden bulabilirsiniz. Bugün TV’de 31 Mayıs 2021 Pazartesi tarihli maçlar ile heyecan dolu futbol müsabakaları futbol severleri bekliyor.

2021 Liglere göre futbol yayın hakları

Ülkemizde dünyanın önemli ligleri, Avrupa’nın beş büyük ligi ve Süper Lig maçlarının yayıncı kuruluşları değişiklik gösteriyor. Ülkemizde Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya gibi önemli futbol ülkelerinin maçları farklı spor kanalları üzerinden ekranlara getiriliyor.

Almanya Bundesliga maçları, S SPort 2 ve S Sport Plus ile İdman TV'den canlı yayınlanmaktadır.

Fransa Ligue 1 ve Ligue 2 maçları, beIN Sports kanallarından canlı yayınlanmaktadır.

İngiltere Premier Lig maçları, S Sport, S Sport Plus ve TRT Spor ile İdman TV'den canlı yayınlanmaktadır.

İtalya Serie A maçları, beIN Sports kanalları ile CBC Sport'tan canlı yayınlanmaktadır.

Rusya Premier Lig maçları, Rusya Premier Lig resmi Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır.

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig maçları, beIN Sports kanallarından canlı yayınlanmaktadır.

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçları, beIN Sports kanallarından ve CBC Sport'dan canlı yayınlanmaktadır.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçları, A Spor, a2, A Haber ve ATV kanallarından canlı yayınlanmaktadır.

UEFA Euro 2020 Eleme maçları (Türkiye maçları dışındakiler), S Sport, S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanmaktadır.

Türkiye Futbol A Milli Takımı'nın maçları, TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanmaktadır.

Belçika Pro League, Portekiz Liga NOS, Hollanda Ligi Eredivisie, Çin Süper Ligi, MLS ve Almanya Bundesliga 2, S Sport Plus'tan canlı yayınlanmaktadır.

İspanya La Liga'nın 2019-20 sezonu Türkiye yayıncısı henüz belli olmamıştır. İspanya La Liga 2 ise La Liga'nın resmi Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır.

TFF 2.Lig ve TFF 3.Lig maçlarının tek bir yayıncısı bulunmamaktadır. Kulüplerin anlaştıkları herhangi bir kanaldan maç yayını yapılabilmektedir.

Futbol tarihçesi

Dünyanın en büyük ve en çok izleyiciye sahip spor organizasyonlarının başında futbol geliyor. Futbol oldukça eski bir tarihe dayanmakta olup, ilk olarak nerede oynanmaya başlandığı konusunda birçok rivayet bulunmaktadır.

Futbolun kesin olarak nerede ve ne zaman ortaya çıktığı yapılan kazı çalışmalarından elde edilen ipuçlarına bakıldığında sürecin Sümerlere kadar uzandığı görülüyor. Bununla birlikte Çin’de askerlerinde çok uzun yıllar önce top oynadığı da söylenmektedir. Söylenenlere göre askerler yere iki direk dikmiş ve topu bu direğin arasından geçirmeye çalışmıştır. Askerlerin bunu idman için yaptıkları da iddialar arasında yer alıyor.

Öte yandan eski Türklerde de futbola benzeyen oyunların olduğu söyleniyor. Divan-ı Lügat’it Türk eserinde buna dair ipuçları da bulunmaktadır. Eski Mısır Medeniyetlerinde de futbolun oynandığı duvar resimlerinde görülmektedir. Yunanlı şair Hemeros Odissea eserinde top oynayan kişilerden bahsetmektedir. Tüm bu verilere bakıldığında futbolun temelinin 12.yy kadar ulaştığı görülüyor.

Ancak moden anlamda futbolun ülkesi İngiltere olarak biliniyor. İngiltere’de futbol işçi sınıfının eğlence amacı olarak ortaya çıkmış ve çok sevilmiş. Bu kadar sevilen bir oyun dönemin kralı tarafından yasaklanmıştı. Ancak ilerleyen süreçte insanların futbola olan bağımlığı devam etmiş ve yasak kaldırılmıştır.

İngiltere’nin ardından İtalya’da da Giiyoca Del Calcio yani tepmek, tekmelemek anlamında futbol oynanmaya başlamış. İtalya’da da çok sevilen oyunun günümüz futboluna en yakın önek olduğu da söyleniyor.

1583 yılında İngiltere’de futbol yasağı kaldırılıştır. Ardından bazı kurallar ile oyun yeniden oynanmaya başlamıştır. Bu kuralların içerisinde çok sert oynanan oyunu yumuşatan ve hakemle bu kurallara uyulması sağlanmıştır. Faul kuralının da bu dönemde ortaya çıktığı bilinmektedir. 1800’lü yılların ortalarına gelindiği ise futbol çok fazla ayrıntıya sahip 11 kişilik takımlarla oynanan bir oyun olarak popülaritesini daha da arttırmıştır. İlerleyen yıllarda ise günümüzün köklü kulüpleri kurulmuştur. Bilinen ilk futbol kulübü 1857 yılında kurulan Sheffield Club’tır. 1963 yılında ise İngiliz Futbol Birliği kurularak moden futbolun temeli atılmıştır. Dünyada kurulan ilk milli federasyonda FA olmuştur. Ülkemizde ise futbol 1900’lü yılların başında oynanmaya başlamıştır. Bu yıllarda ülkenin en büyük üç futbol kulübü Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kurulmuştur.


Son Güncelleme: 31.05.2021 20:01
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