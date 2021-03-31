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Bugün hangi maçlar var? 31 Mart 2021 Çarşamba hangi maçlar var?

Bugünün maçlarını hangi kanalda kimin maçı var sizler için derledik. Bir yandan Dünya Kupası elemeleri sürerken bir yandan da tüm liglerde maçlar hız kesmeden devam ediyor. İşte detaylar.

31 Mart 2021 Çarşamba 18:58
Bugün hangi maçlar var? 31 Mart 2021 Çarşamba hangi maçlar var?
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Salgın nedeniyle seyircisinden mahrum kalan futbolda her ne kadar seyircisiz maçlar devam etse de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ekranları başında maçları anlık takip eden futbolseverler için maçların gününü ve saatini sizler için derledik.

Bugün gündüz saatlerinde TFF 3. ligte bir karşılaşma oynandı. Saat 14.00'da oynanan maç Karşıyaka ile Batman Petrol karşılasmasıydı. Saat 15.00'da Kadınlar UEFA şampiyonlar ligi karşılasmasında Wolfsburg - Chelsea karşı karşya geldi. 

UEFA U21 Avrupa Şampiyonasında bugün nefesleri kesecek bir maç oynanacak saat 19.00'da Hırvatistan - İngiltere karşılaşacak. Diğer bir karşılaşma ise aynı saatte İzlanda - Fransa arasında olacak. İsviçre - Portekiz ise aynı tunuvada aynı saatte karşılaşacak.Danimarka - Rusya UEFA U21 Avrupa Şampiyonasında olan bir diğer naç.  

Ermenistan - Romanya ise Dünya Kupası eleme maçında kozlarını saat 19.30'da paylaşacak. Litvanya - İtalya, Yunanistan - Gürcistan, Bosna Hersek - Fransa, İspanya - Kosova, İngiltere - Polonya, Almanya - Kuzey Makedonya Dünya Kupası elemelerinde karşı karşıya gelecek. Bazı maçların yayıncısı yok. Bazı maçlar ise intenet üzerinde yayınlanacak.

 



Son Güncelleme: 31.03.2021 18:58
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MaçFutbolSpor
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