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Bugün hangi maçlar var? 30 Mart 2021 Salı hangi maçlar hangi kanalda, saat kaçta?

Futbol Maçları salgına rağmen devam etmektedir. Üst düzey sağlık kontrolleri sayesinde devam eden maçlarda ,30 Mart Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün oynanacak maçları futbolseverler heyecanla takip etmektedir. Peki bugünün maç programı nedir? İşte bugünün maç programı ...

30 Mart 2021 Salı 23:15
Bugün hangi maçlar var? 30 Mart 2021 Salı hangi maçlar hangi kanalda, saat kaçta?
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 Milli maçların heyecanı bugün de devam ediyor. Birbirinden heyecanlı maçlar bugün oynanacak. Milli takımımızın maçı da bugün. A Milli Futbol Takımı’mız bu gece Letonya ile karşılaşacak. Maç 21:45’te başlayacak. 30 Mart günü oynanacak milli maçlarla ilgili bilgiler şu şekildedir;

Saat 16:00’da

Orta Afrika Cumhuriyeti - Moritanya

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçı

Bilyoner TV’de ekranlara gelecek.

Saat 16:00’da

Madagaskar - Nijer

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçı

Bilyoner TV’de ekranlara gelecek.

Saat 16:00’da

Fildişi Sahili - Etiyopya

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçı

Bilyoner TV’de ekranlara gelecek.

Saat 19:00’da

Guinea Bissau - Kongo

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçı

Bilyoner TV’de ekranlara gelecek.

Saat 19:00’da

Hollanda - Macaristan

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası maçı

UEFA.tv’den yayınlanacak.

 Saat 19:00’da

Türkiye - Sırbistan

U21 Hazırlık Maçı

A Spor’dan yayınlanacak.

Saat 19:00’da

Azerbaycan - Sırbistan

FIFA Dünya Kupası Eleme maçı

UEFA.tv S Sport Plus S Sport CBC Sport ekranlarından yayınlanacak.

Saat 19:00’da

 

Sierra Leone - Benin

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçı

Bilyoner TV’den yayınlanacak

Saat 19:00’da

Senegal - Esvatini

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçı

Bilyoner TV’den yayınlanacak.

Saat 19:00’da

Nijerya - Lesotho

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçı

Bilyoner TV’den yayınlanacak.

Saat 19:00’da

Almanya - Romanya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası maçı

UEFA.tv’den ekranlara gelecek.

 Saat 20:00’da

Alcorcon - Real Oviedo

İspanya La Liga 2 maçı

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV ekranlarından yayınlanacak.

20:00

Hırvatistan - Malta

FIFA Dünya Kupası Eleme maçı

Yayın Yok

Saat 20:30’da

Malaga - Almeria

İspanya La Liga 2 maçı

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV’den ekranlara gelecek.

Saat 21:45’te

Türkiye - Letonya

FIFA Dünya Kupası Eleme maçı

TRT Spor HD CBC Sport’dan ekranlara gelecek.

Saat 21:45’te

Lüksemburg - Portekiz

FIFA Dünya Kupası Eleme maçı

Yayın Yok

 

Saat 21:45’te

Galler - Çekya

FIFA Dünya Kupası Eleme maçı

S Sport Plus S Sport’dan ekranlara gelecek.

Saat 21:45’te

Cebelitarık - Hollanda

FIFA Dünya Kupası Eleme maçı

Yayın Yok

Saat 21:45’te

Belçika - Belarus

FIFA Dünya Kupası Eleme maçı

UEFA.tv’den ekranlara gelecek.

Saat 21:45’te

Karadağ - Norveç

FIFA Dünya Kupası Eleme maçı

S Sport 2, S Sport Plus kanallarından yayınlanacak.

22:00’da

İspanya - Çek Cumhuriyeti

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası maçı

UEFA.tv ‘den ekranlara gelecek.

22:00’da

İtalya - Slovenya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası maçı

UEFA.tv’den ekranlara gelecek

Saat 22:00’da

Mozambik - Yeşilburun

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçı

Bilyoner TV’den yayınlanacak

 Saat 22:00’da

Ponferradina - UD Logrones

İspanya La Liga 2 maçı

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV kanallarından yayınlanacak.

 

Saat 22:00’da

Kamerun - Ruanda

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçı

Bilyoner TV’den yayınlanacak

Saat 22:00’da

Fas - Burundi

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçı

Bilyoner TV’den yayınlanacak.

22:30’da

Rayo Vallecano - Sporting Gijon

İspanya La Liga 2 maçı

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV kanallarından yayınlanacak

Saat 23:30’da

Alianze Lima - Cusco

Peru Primera-Apertura maçları

Bilyoner TV’den ekranlara gelecek.

 

 



Son Güncelleme: 30.03.2021 23:15
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