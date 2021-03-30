Bugün hangi maçlar var? 30 Mart 2021 Salı hangi maçlar hangi kanalda, saat kaçta?

Milli maçların heyecanı bugün de devam ediyor. Birbirinden heyecanlı maçlar bugün oynanacak. Milli takımımızın maçı da bugün. A Milli Futbol Takımı’mız bu gece Letonya ile karşılaşacak. Maç 21:45’te başlayacak. 30 Mart günü oynanacak milli maçlarla ilgili bilgiler şu şekildedir;
Saat 16:00’da
Orta Afrika Cumhuriyeti - Moritanya
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçı
Bilyoner TV’de ekranlara gelecek.
Saat 16:00’da
Madagaskar - Nijer
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçı
Bilyoner TV’de ekranlara gelecek.
Saat 16:00’da
Fildişi Sahili - Etiyopya
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçı
Bilyoner TV’de ekranlara gelecek.
Saat 19:00’da
Guinea Bissau - Kongo
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçı
Bilyoner TV’de ekranlara gelecek.
Saat 19:00’da
Hollanda - Macaristan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası maçı
UEFA.tv’den yayınlanacak.
Saat 19:00’da
Türkiye - Sırbistan
U21 Hazırlık Maçı
A Spor’dan yayınlanacak.
Saat 19:00’da
Azerbaycan - Sırbistan
FIFA Dünya Kupası Eleme maçı
UEFA.tv S Sport Plus S Sport CBC Sport ekranlarından yayınlanacak.
Saat 19:00’da
Sierra Leone - Benin
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçı
Bilyoner TV’den yayınlanacak
Saat 19:00’da
Senegal - Esvatini
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçı
Bilyoner TV’den yayınlanacak.
Saat 19:00’da
Nijerya - Lesotho
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçı
Bilyoner TV’den yayınlanacak.
Saat 19:00’da
Almanya - Romanya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası maçı
UEFA.tv’den ekranlara gelecek.
Saat 20:00’da
Alcorcon - Real Oviedo
İspanya La Liga 2 maçı
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV ekranlarından yayınlanacak.
20:00
Hırvatistan - Malta
FIFA Dünya Kupası Eleme maçı
Yayın Yok
Saat 20:30’da
Malaga - Almeria
İspanya La Liga 2 maçı
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV’den ekranlara gelecek.
Saat 21:45’te
Türkiye - Letonya
TRT Spor HD CBC Sport’dan ekranlara gelecek.
Saat 21:45’te
Lüksemburg - Portekiz
FIFA Dünya Kupası Eleme maçı
Yayın Yok
Saat 21:45’te
Galler - Çekya
FIFA Dünya Kupası Eleme maçı
S Sport Plus S Sport’dan ekranlara gelecek.
Saat 21:45’te
Cebelitarık - Hollanda
FIFA Dünya Kupası Eleme maçı
Yayın Yok
Saat 21:45’te
Belçika - Belarus
FIFA Dünya Kupası Eleme maçı
UEFA.tv’den ekranlara gelecek.
Saat 21:45’te
Karadağ - Norveç
FIFA Dünya Kupası Eleme maçı
S Sport 2, S Sport Plus kanallarından yayınlanacak.
22:00’da
İspanya - Çek Cumhuriyeti
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası maçı
UEFA.tv ‘den ekranlara gelecek.
22:00’da
İtalya - Slovenya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası maçı
UEFA.tv’den ekranlara gelecek
Saat 22:00’da
Mozambik - Yeşilburun
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçı
Bilyoner TV’den yayınlanacak
Saat 22:00’da
Ponferradina - UD Logrones
İspanya La Liga 2 maçı
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV kanallarından yayınlanacak.
Saat 22:00’da
Kamerun - Ruanda
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçı
Bilyoner TV’den yayınlanacak
Saat 22:00’da
Fas - Burundi
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçı
Bilyoner TV’den yayınlanacak.
22:30’da
Rayo Vallecano - Sporting Gijon
İspanya La Liga 2 maçı
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV kanallarından yayınlanacak
Saat 23:30’da
Alianze Lima - Cusco
Peru Primera-Apertura maçları
Bilyoner TV’den ekranlara gelecek.