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Bugün hangi maçlar var? 3 Haziran 2021 Perşembe Hangi maç hangi kanalda?

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? haberine dair yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Bizim de ayrıntılarını mercek altına aldığımız habere dair yeni gelişmeleri 03.06.2021 tarihli haberimizden takip edebilirsiniz.

03 Haziran 2021 Perşembe 15:01
Bugün hangi maçlar var? 3 Haziran 2021 Perşembe Hangi maç hangi kanalda?
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Liglerin bitmesinin ardından Milli takımların Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlıkları sürüyor. Peki  yakın zamanda hangi takımların maçları var? Bu maçlar ne zaman? Hangi kanallarda yayınlanacak? Gibi soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsin.

Hazırlanan yeni fikstür sonrasında hemen hemen her gün ülkemizde ve birçok ülkede heyecan dolu futbol müsabakaları oynanmaya başladı. Futbol tutkunları heyecan dolu maçları takip etmek için bugün hangi maçlar var gibi soruları araştırmaya başladı. Spor ekranında 3 Haziran 2021 Perşembe bugün ne var, beIN Sports, S Sports ve Tivibu’da hangi maçlar var?

Futbolun mabedi ve en üst düzey futbolun oynandığı Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Süper Lig’de hemen hemen her gün heyecanlı dolu karşılaşmalar milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Liglerin sonuna yaklaşırken, şampiyonluk mücadelelerini kaçırmamak adına TV’de bugün hangi maçlar var 3 Haziran 2021 Perşembe soruları en çok araştırılan soruların başında geliyor.

TV’de Futbol – TV’de canlı yayınları, Futbol maçı hangi kanalda?

Ülkemizde dünyanın birçok ligi yayıncı kuruluşlar tarafından futbol tutkunlarının beğenisini sunuluyor. Pandemi sürecinde evde kalınan bugünlerde insanlar vakit geçirmek için heyecan dolu futbol karşılaşmalarını gün ve gün takip ediyor. Ülkemizde Avrupa’nın en önemli liglerinin maçları farklı kanallar üzerinden yayınlanıyor. Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports bünyesi içerisinde Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Ligi gibi maçlar ekranlara getiriliyor. Ayrıca Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart gibi spor kanallarında İspanya, İtalya, Fransa gibi liglerinde maçları yayınlanıyor.

Futbol severler bu kanallar üzerinden yayınlanan 3 Haziran 2021 Perşembe tarihli maçların programını, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlandığını araştırıyor. 3 Haziran 2021 Perşembe bugün hangi kanalda, hangi maçlar var ve bugün televizyonda hangi maçlar canlı olarak veriliyor sorusu intenette en çok aratılan sorulardan biri oldu. 3 Haziran 2021 önemli maçlarının listesini sizler için hazırladık.

3 Haziran 2021 Perşembe Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

1 Haziran Salı
Saat Maç Kanal
07:00 Sabah Sporu A Spor
07:00 İlk Baskı TRT Spor
12:05 CC Mariners - Newcastle Jets beIN SPORTS 4
12:30 2020-2021 Sezon Sonu Derlemeler TRT Spor
13:45 A Milli Takım Maç Özetleri TRT Spor
15:30 Ali Koç Basın Toplantısı FB TV
16:00 Gündem Futbol Transfer TRT Spor
19:00 Hırvatistan - Ermenistan S SPORT
21:00 Transfer Raporu A Spor
21:00 Aktüel Futbol Transfer TRT Spor
21:00 Transfer Market tivibu SPOR
21:45 Polonya - Rusya S SPORT
2 Haziran Çarşamba
Saat Maç Kanal
07:00 İlk Baskı TRT Spor
11:00 Spor Manşet TRT Spor
12:00 Spor Ajansı A Spor
12:05 Brisbane Roar - Perth Glory beIN SPORTS 4
12:35 İtalya Kupaso Magazin TRT Spor
13:00 Eredivisie Sezonun Hikayesi tivibu SPOR
13:45 A Milli Takım Maç Özetleri TRT Spor
18:00 Ana Haber A Spor
18:00 Spor Merkezi TRT Spor
19:00 Bosna Hersek - Karadağ S Sport+
20:00 Norveç - Lüksemburg S Sport
20:00 Türkiye U21 - Ukrayna U21 A Spor
22:00 Almanya - Danimarka S Sport
22:05 Fransa - Galler S Sport+
3 Haziran Perşembe
Saat Maç Kanal
09:15 İtalya Kupası Magazin TRT Spor
09:40 A Milli Takım Maç Özetleri TRT Spor
12:35 Adaleide United - WS Wanderers beIN SPORTS 4
13:00 Öğlen Spor Bülteni TRT Spor
14:00 Gün Ortası A Spor
19:00 İsviçre - Liechtenstein S Sport+
19:00 Milli Maç Özel TRT Spor
20:00 Türkiye - Moldova TRT Spor
21:00 Transfer Raporu A Spor
21:45 Belçika - Yunanistan S Sport
22:00 Milli Maç Özel Maç Sonu TRT Spor
22:00 Kupa Yolu tivibu SPOR
23:00 Son Sayfa A Spor
4 Haziran Cuma
Saat Maç Kanal
07:00 Sabah Sporu A Spor
10:00 Sabah Spor Bülteni TRT Spor
11:00 Spor Manşet TRT Spor
12:05 Macarthur Bulls - Wellington Phoenix beIN SPORTS 4
12:30 2020/2021 Sezon Sonu Derlemeler TRT Spor
12:55 Avrupa Şampiyonası Maç Özetleri TRT Spor
15:00 Spor Gündemi A Spor
20:30 İspanya - Portekiz S Sport+
21:00 Futbol Aklı TRT Spor
21:00 Transfer Market tivibu SPOR
21:45 İtalya - Çekya S Sport
22:15 Euro 2020 Belgeseli NTV
5 Haziran Cumartesi
Saat Maç Kanal
08:05 Brisbane Roar - Sydney beIN SPORTS 4
09:30 Euro 2020 Magazin TRT Spor
10:05 CC Mariners - Westen United beIN SPORTS 4
12:10 Newcastle Jets - Perth Glory beIN SPORTS 4
14:40 Avrupa Şampiyonası Goller TRT Spor
18:00 Ana Haber A Spor
19:00 Rusya - Macaristan S Sport+
19:00 Galler - Macaristan S Sport+
19:00 A Milli Takım Maç Özetleri TRT Spor
20:00 Euro 2020'ye Doğru A Spor
21:45 İsveç - Ermenistan S Sport+
6 Haziran Pazar
Saat Maç Kanal
07:00 Sabah Sporu A Spor
09:05 Melboune Victory - Melboune City beIN SPORTS 4
12:00 Spor Ajansı A Spor
15:00 Spor Gündemi A Spor
18:30 Avusturya - Slovakya S Sport+
19:00 İngiltere - Romanya S Sport+
19:00 Norveç - Yunanistan S Sport+
21:45 Belçika - Hırvatistan S Sport+
22:00 Transfer Raporu A Spor
23:00 Transfer Market tivibu SPOR

Futbol maçları ne zaman, saat kaçta?

Avrupa’nın beş büyük ligi ve Süper Lig’de bugün hangi maçların saat, kaçta ve hangi kanallarda yayınladığını yukarıdaki listeden bulabilirsiniz. Bugün TV’de 3 Haziran 2021 Perşembe tarihli maçlar ile heyecan dolu futbol müsabakaları futbol severleri bekliyor.

2021 Liglere göre futbol yayın hakları

Ülkemizde dünyanın önemli ligleri, Avrupa’nın beş büyük ligi ve Süper Lig maçlarının yayıncı kuruluşları değişiklik gösteriyor. Ülkemizde Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya gibi önemli futbol ülkelerinin maçları farklı spor kanalları üzerinden ekranlara getiriliyor.

Almanya Bundesliga maçları, S SPort 2 ve S Sport Plus ile İdman TV'den canlı yayınlanmaktadır.

Fransa Ligue 1 ve Ligue 2 maçları, beIN Sports kanallarından canlı yayınlanmaktadır.

İngiltere Premier Lig maçları, S Sport, S Sport Plus ve TRT Spor ile İdman TV'den canlı yayınlanmaktadır.

İtalya Serie A maçları, beIN Sports kanalları ile CBC Sport'tan canlı yayınlanmaktadır.

Rusya Premier Lig maçları, Rusya Premier Lig resmi Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır.

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig maçları, beIN Sports kanallarından canlı yayınlanmaktadır.

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçları, beIN Sports kanallarından ve CBC Sport'dan canlı yayınlanmaktadır.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçları, A Spor, a2, A Haber ve ATV kanallarından canlı yayınlanmaktadır.

UEFA Euro 2020 Eleme maçları (Türkiye maçları dışındakiler), S Sport, S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanmaktadır.

Türkiye Futbol A Milli Takımı'nın maçları, TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanmaktadır.

Belçika Pro League, Portekiz Liga NOS, Hollanda Ligi Eredivisie, Çin Süper Ligi, MLS ve Almanya Bundesliga 2, S Sport Plus'tan canlı yayınlanmaktadır.

İspanya La Liga'nın 2019-20 sezonu Türkiye yayıncısı henüz belli olmamıştır. İspanya La Liga 2 ise La Liga'nın resmi Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır.

TFF 2.Lig ve TFF 3.Lig maçlarının tek bir yayıncısı bulunmamaktadır. Kulüplerin anlaştıkları herhangi bir kanaldan maç yayını yapılabilmektedir.

Futbol tarihçesi

Dünyanın en büyük ve en çok izleyiciye sahip spor organizasyonlarının başında futbol geliyor. Futbol oldukça eski bir tarihe dayanmakta olup, ilk olarak nerede oynanmaya başlandığı konusunda birçok rivayet bulunmaktadır.

Futbolun kesin olarak nerede ve ne zaman ortaya çıktığı yapılan kazı çalışmalarından elde edilen ipuçlarına bakıldığında sürecin Sümerlere kadar uzandığı görülüyor. Bununla birlikte Çin’de askerlerinde çok uzun yıllar önce top oynadığı da söylenmektedir. Söylenenlere göre askerler yere iki direk dikmiş ve topu bu direğin arasından geçirmeye çalışmıştır. Askerlerin bunu idman için yaptıkları da iddialar arasında yer alıyor.

Öte yandan eski Türklerde de futbola benzeyen oyunların olduğu söyleniyor. Divan-ı Lügat’it Türk eserinde buna dair ipuçları da bulunmaktadır. Eski Mısır Medeniyetlerinde de futbolun oynandığı duvar resimlerinde görülmektedir. Yunanlı şair Hemeros Odissea eserinde top oynayan kişilerden bahsetmektedir. Tüm bu verilere bakıldığında futbolun temelinin 12.yy kadar ulaştığı görülüyor.

Ancak moden anlamda futbolun ülkesi İngiltere olarak biliniyor. İngiltere’de futbol işçi sınıfının eğlence amacı olarak ortaya çıkmış ve çok sevilmiş. Bu kadar sevilen bir oyun dönemin kralı tarafından yasaklanmıştı. Ancak ilerleyen süreçte insanların futbola olan bağımlığı devam etmiş ve yasak kaldırılmıştır.

İngiltere’nin ardından İtalya’da da Giiyoca Del Calcio yani tepmek, tekmelemek anlamında futbol oynanmaya başlamış. İtalya’da da çok sevilen oyunun günümüz futboluna en yakın önek olduğu da söyleniyor.

1583 yılında İngiltere’de futbol yasağı kaldırılıştır. Ardından bazı kurallar ile oyun yeniden oynanmaya başlamıştır. Bu kuralların içerisinde çok sert oynanan oyunu yumuşatan ve hakemle bu kurallara uyulması sağlanmıştır. Faul kuralının da bu dönemde ortaya çıktığı bilinmektedir. 1800’lü yılların ortalarına gelindiği ise futbol çok fazla ayrıntıya sahip 11 kişilik takımlarla oynanan bir oyun olarak popülaritesini daha da arttırmıştır. İlerleyen yıllarda ise günümüzün köklü kulüpleri kurulmuştur. Bilinen ilk futbol kulübü 1857 yılında kurulan Sheffield Club’tır. 1963 yılında ise İngiliz Futbol Birliği kurularak moden futbolun temeli atılmıştır. Dünyada kurulan ilk milli federasyonda FA olmuştur. Ülkemizde ise futbol 1900’lü yılların başında oynanmaya başlamıştır. Bu yıllarda ülkenin en büyük üç futbol kulübü Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kurulmuştur.


Son Güncelleme: 03.06.2021 15:01
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