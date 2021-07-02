Bugün hangi maçlar var? 2 Temmuz 2021 Cuma maç programı

Liglerin bitmesinin ardından Milli takımların Avrupa Şampiyonası başladı. Futbol severler EURO 2020 maçlarını heyecanla takip ediyor. Tunuvada çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalde Avrupa’nın en güçlü milli takımları yarı finale çıkmak için mücadele verecek. Tunuvayı yakından takip edenler hangi takımların maçları var, bugün maçlar ne zaman, bugün maç var mı, maçlar hangi kanallarda yayınlanacak gibi soruları araştırıyor.

Hazırlanan yeni fikstür sonrasında EURO 2020’de heyecan dolu maçlar oynanıyor. EURO 2020’nin yanı sıra Copa Amerika’da da heyecanlı maçlar devam ediyor. Futbol tutkunları heyecan dolu maçları takip etmek için bugün hangi maçlar var, kimin maçı var gibi soruları araştırmaya başladı. Spor ekranında 2 Temmuz 2021 Cuma bugün ne var, beIN Sports, S Sports ve Tivibu’da hangi maçlar var?

Futbolun mabedi ve en üst düzey futbolun oynandığı Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Süper Lig’de transfer sezonu devam ediyor. Öte yandan Avrupa Şampiyonası’nda heyecan devam ediyor. EURO 2020’nin yanı sıra Amerika kıtasının kupası Copa America’da da heyecan devam ediyor. Futbol seveler her iki tunuvadaki maçları yakından takip ediyor. Futbol tutkunları bugün hangi maçlar var merak ediyor. Tunuvada her maç büyük heyecana sahne olurken, şampiyonluk mücadelelerini kaçırmamak adına TV’de bugün hangi maçlar var 2 Temmuz 2021 Cuma soruları en çok araştırılan soruların başında geliyor.

TV’de Futbol – TV’de canlı yayınları, Futbol maçı hangi kanalda

Ülkemizde dünyanın birçok ligi yayıncı kuruluşlar tarafından futbol tutkunlarının beğenisini sunuluyor. Salgın sürecinde evde kalınması gereken bugünlerde insanlar vakit geçirmek için heyecan dolu futbol karşılaşmalarını gün ve gün takip etmektedir. Ülkemizde Avrupa Şampiyonası ve Copa America maçları farklı yayıncı kuruluşlar tarafından ekranlara getiriliyor. EURO 2020 maçları TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Bunun dışında Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart gibi spor kanallarında maçlara ilişkin detayı programlar yayınlanıyor.

Futbol severler bu kanallar üzerinden yayınlanan 2 Temmuz 2021 Cuma tarihli maçların programını, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlandığını araştırıyor. 2 Temmuz 2021 Cuma bugün hangi kanalda, hangi maçlar var ve bugün televizyonda hangi maçlar canlı olarak veriliyor sorusu intenette en çok aratılan sorulardan biri oldu. 2 Temmuz 2021 önemli maçlarının listesini sizler için hazırladık.

2 Temmuz 2021 Cuma Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var

01:00

Confianca - Coritiba

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

01:00

Almirante Brown - Agropecuario

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV

02:05

Yunanistan - Kanada

FIBA Olimpiyat Eleme

S Sport 2,S Sport Plus, Bilyoner TV

03:10

Belgrano - Temperley

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV

03:30

Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks

NBA Play-Off Yarı Final

S Sport Plus, S Sport, Bilyoner TV

03:30

CRB - Nautico

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

03:30

Remo - Sampaio Correa

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

05:30

San Diego Loyal - Oakland Roots

ABD USL Championship

05:35

USL Championship Youtube

Uruguay - Türkiye

FIBA Olimpiyat Eleme

NTV, Bilyoner TV

EURO 2020 çeyrek final maç takvimi

Belçika - İtalya (2 Temmuz Cuma)

İsviçre - İspanya (2 Temmuz Cuma)

Ukrayna - İngiltere (3 Temmuz Cumartesi)

Çekya - Danimarka (3 Temmuz Cumartesi)

Futbol maçları ne zaman, saat kaçta

Avrupa’nın beş büyük ligi ve Süper Lig’de bugün hangi maçların saat, kaçta ve hangi kanallarda yayınladığını yukarıdaki listeden bulabilirsiniz. Bugün TV’de 2 Temmuz 2021 Cuma tarihli maçlar ile heyecan dolu futbol müsabakaları futbol severleri bekliyor.

2021 Liglere göre futbol yayın hakları

Ülkemizde dünyanın önemli ligleri, Avrupa’nın beş büyük ligi ve Süper Lig maçlarının yayıncı kuruluşları değişiklik gösteriyor. Ülkemizde Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya gibi önemli futbol ülkelerinin maçları farklı spor kanalları üzerinden ekranlara getiriliyor.

Almanya Bundesliga maçları, S SPort 2 ve S Sport Plus ile İdman TV'den canlı yayınlanmaktadır.

Fransa Ligue 1 ve Ligue 2 maçları, beIN Sports kanallarından canlı yayınlanmaktadır.

İngiltere Premier Lig maçları, S Sport, S Sport Plus ve TRT Spor ile İdman TV'den canlı yayınlanmaktadır.

İtalya Serie A maçları, beIN Sports kanalları ile CBC Sport'tan canlı yayınlanmaktadır.

Rusya Premier Lig maçları, Rusya Premier Lig resmi Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır.

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig maçları, beIN Sports kanallarından canlı yayınlanmaktadır.

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçları, beIN Sports kanallarından ve CBC Sport'dan canlı yayınlanmaktadır.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçları, A Spor, a2, A Haber ve ATV kanallarından canlı yayınlanmaktadır.

UEFA Euro 2020 Eleme maçları (Türkiye maçları dışındakiler), S Sport, S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanmaktadır.

Türkiye Futbol A Milli Takımı'nın maçları, TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanmaktadır.

Belçika Pro League, Portekiz Liga NOS, Hollanda Ligi Eredivisie, Çin Süper Ligi, MLS ve Almanya Bundesliga 2, S Sport Plus'tan canlı yayınlanmaktadır.

İspanya La Liga'nın 2019-20 sezonu Türkiye yayıncısı henüz belli olmamıştır. İspanya La Liga 2 ise La Liga'nın resmi Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır.

TFF 2.Lig ve TFF 3.Lig maçlarının tek bir yayıncısı bulunmamaktadır. Kulüplerin anlaştıkları herhangi bir kanaldan maç yayını yapılabilmektedir.

Futbol tarihçesi

Dünyanın en büyük ve en çok izleyiciye sahip spor organizasyonlarının başında futbol geliyor. Futbol oldukça eski bir tarihe dayanmakta olup, ilk olarak nerede oynanmaya başlandığı konusunda birçok rivayet bulunmaktadır.

Futbolun kesin olarak nerede ve ne zaman ortaya çıktığı yapılan kazı çalışmalarından elde edilen ipuçlarına bakıldığında sürecin Sümerlere kadar uzandığı görülüyor. Bununla birlikte Çin’de askerlerinde çok uzun yıllar önce top oynadığı da söylenmektedir. Söylenenlere göre askerler yere iki direk dikmiş ve topu bu direğin arasından geçirmeye çalışmıştır. Askerlerin bunu idman için yaptıkları da iddialar arasında yer alıyor.

Öte yandan eski Türklerde de futbola benzeyen oyunların olduğu söyleniyor. Divan-ı Lügat’it Türk eserinde buna dair ipuçları da bulunmaktadır. Eski Mısır Medeniyetlerinde de futbolun oynandığı duvar resimlerinde görülmektedir. Yunanlı şair Hemeros Odissea eserinde top oynayan kişilerden bahsetmektedir. Tüm bu verilere bakıldığında futbolun temelinin 12.yy kadar ulaştığı görülüyor.

Ancak moden anlamda futbolun ülkesi İngiltere olarak biliniyor. İngiltere’de futbol işçi sınıfının eğlence amacı olarak ortaya çıkmış ve çok sevilmiş. Bu kadar sevilen bir oyun dönemin kralı tarafından yasaklanmıştı. Ancak ilerleyen süreçte insanların futbola olan bağımlığı devam etmiş ve yasak kaldırılmıştır.

İngiltere’nin ardından İtalya’da da Giiyoca Del Calcio yani tepmek, tekmelemek anlamında futbol oynanmaya başlamış. İtalya’da da çok sevilen oyunun günümüz futboluna en yakın önek olduğu da söyleniyor.

1583 yılında İngiltere’de futbol yasağı kaldırılıştır. Ardından bazı kurallar ile oyun yeniden oynanmaya başlamıştır. Bu kuralların içerisinde çok sert oynanan oyunu yumuşatan ve hakemle bu kurallara uyulması sağlanmıştır. Faul kuralının da bu dönemde ortaya çıktığı bilinmektedir. 1800’lü yılların ortalarına gelindiği ise futbol çok fazla ayrıntıya sahip 11 kişilik takımlarla oynanan bir oyun olarak popülaritesini daha da arttırmıştır. İlerleyen yıllarda ise günümüzün köklü kulüpleri kurulmuştur. Bilinen ilk futbol kulübü 1857 yılında kurulan Sheffield Club’tır. 1963 yılında ise İngiliz Futbol Birliği kurularak moden futbolun temeli atılmıştır. Dünyada kurulan ilk milli federasyonda FA olmuştur. Ülkemizde ise futbol 1900’lü yılların başında oynanmaya başlamıştır. Bu yıllarda ülkenin en büyük üç futbol kulübü Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kurulmuştur.