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Bugün hangi maçlar var? 19 Mart 2021 Cuma Tv kanalları maç programı

Okurlarımızın merakla bekledikleri Bugün hangi maçlar var? Tv kanalları maç programı ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Cuma günü yayınlanan 19-03-2021 tarihli haberimizde kaleme aldık. Bugün hangi maçlar var? Tv kanalları maç programı başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

19 Mart 2021 Cuma 10:58
Bugün hangi maçlar var? 19 Mart 2021 Cuma Tv kanalları maç programı
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmektedir. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları maç var mı? Bugün hangi maçlar var? şeklinde aramaya başladı! Spor ekranında bugün ne var? BeINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? 19 Mart 2021 Cuma

TV'de bugün yayın akışı ile canlı maçlar hangi kanalda yayınlanacak sorusuna cevap bulabilirsiniz. Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik.  TV’de Canlı Futbol yayınları listemiz ile artık maç kaçırmayacaksınız.

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık. 

TV'de Futbol - TV'de Canlı Futbol Yayınları, Futbol Maçı Hangi Kanalda?

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 19 Mart 2021 Cuma Maç günü BeINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk. 

19 Mart 2021 Cuma Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

19 Mart 2021 Cuma TV'de hangi maçlar var? TV Rehberi ve Yayın Akışı

17:00 | Torino vs Sassuolo | beIN SPORTS HD 3

19:45 | Paris Saint-Germain vs Lille | beIN SPORTS HD 4

20:30 | Jahn Regensburg vs Greuther Fürth | S Sport 2

20:45 | Antalyaspor vs Alanyaspor | A Spor

21:00 | Sevilla vs Elche | Spor SMART

22:45 | Birmingham vs Reading | beIN SPORTS HD 4

23:00 | Bayen Münih vs Lazio | beIN SPORTS HD 2

23:00 | Chelsea vs Atl. Madrid | beIN SPORTS HD 1

 

Futbol Maçları Ne Zaman, Saat Kaçta?

Canlı futbol maçlarının TV yayın akışı bilgilerine üstteki tablodan erişebilirsiniz. Futbol maçlarının hangi gün ve saatte yayınlandığını sayfamızda  bulabilirsiniz.

 

2021 Liglere göre futbol yayın hakları ;

Almanya Bundesliga maçları, S SPort 2 ve S Sport Plus ile İdman TV'den canlı yayınlanmaktadır.

Fransa Ligue 1 ve Ligue 2 maçları, beIN Sports kanallarından canlı yayınlanmaktadır.

İngiltere Premier Lig maçları, S Sport, S Sport Plus ve TRT Spor ile İdman TV'den canlı yayınlanmaktadır.

İtalya Serie A maçları, beIN Sports kanalları ile CBC Sport'tan canlı yayınlanmaktadır.

Rusya Premier Lig maçları, Rusya Premier Lig resmi Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır.

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig maçları, beIN Sports kanallarından canlı yayınlanmaktadır.

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçları, beIN Sports kanallarından ve CBC Sport'dan canlı yayınlanmaktadır.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçları, A Spor, a2, A Haber ve ATV kanallarından canlı yayınlanmaktadır.

UEFA Euro 2020 Eleme maçları (Türkiye maçları dışındakiler), S Sport, S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanmaktadır.

Türkiye Futbol A Milli Takımı'nın maçları, TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanmaktadır.

Belçika Pro League, Portekiz Liga NOS, Hollanda Ligi Eredivisie, Çin Süper Ligi, MLS ve Almanya Bundesliga 2, S Sport Plus'tan canlı yayınlanmaktadır.

İspanya La Liga'nın 2019-20 sezonu Türkiye yayıncısı henüz belli olmamıştır. İspanya La Liga 2 ise La Liga'nın resmi Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır.

TFF 2.Lig ve TFF 3.Lig maçlarının tek bir yayıncısı bulunmamaktadır. Kulüplerin anlaştıkları herhangi bir kanaldan maç yayını yapılabilmektedir.

Futbol tarihçesi

Günümüzde hemen herkesin aşina olduğu bildiği futbolun tarihi epey bir eskiye dayanmaktadır.

Futbolun kesin olarak nerede ve ne zaman ortaya çıktığı bilinmese dearkeolojik kazılarda elde edilen bilgilerle birlikte ayakla topa vurma oyunlarının tarihi Sümerlere kadar uzandığı belirlenmiştir. Bu bulgularla birlikte Çin'de askerler tarafından bu top oyununun oynandığı anlaşılmıştır. Askerler toprağa iki direk dikip topu bu direklerin arasından geçirmeye çalışmışlar. Askerlerin bu oyunu yapma sebebi de idman amaçlı olmuştur. Aynı zamanda eski Türklerde de futbol benzeri olan tepük isimli bir oyun vardır. Bu oyun Divan'ı Lügat'it Türk, Baybars Tarihi ve Hıtay Name gibi pek çok tarihi eserde yer almıştır.

Eski Mısır Medeniyeti'nde de futbolun duvar resimlerinde görülmesiyle Mısırlılar'ın futbolla olan ilişkisini kanıtlamıştır. Yunanlı ünlü şair Homeros'un Odissea isimli eserinde de top oynayan kişilerden bahsedilmiştir.Yunanlılar MÖ 100 yıllarında bu oyunu 15'er kişilik gruplar şeklinde belli kurallar ile "Episkyres" isminde oynamışlardır.

O zamanalarda oynanan futbol ilkel bir biçimde oynanmıştır. Moden futbolun temeli Romalı askerlerin oynadığı Harpastum isimli oyun ile olmuştur. Bu oyun Episkyresten esinlenerek oynanmıştır. Moden futbolun atası kabul edilen Harpastum oyununda amaç, topu kaparak el ve ayak vuruşlarıyla topu rakip sahaya göndermektedir. Bu oyun savaş taktiklerinde başarılı olmak için oynanmıştır. Oyunda günümüzdeki saha dizilişin temeli vardır. Dizilişte hücüm hattı, ortada detek birliği ve en geride de muhafızlar yer almıştır.

Tarihi eskiye dayanan futfbol oyunu 12. yy'da İngiltere'de moden olarak oynananmaua başlamıştır. Öyleki İngiltere'de futbol çok sevilmeye başlamış ve fittikçe artan sevgi ile beraber kamu düzenini de bozmaya başlamış. Ardından kral tarafından ülkede futbol oynanması yasaklanmış. Bu durum futbolu kötülemeye sebep olsa da İngilizler futbola olan sevgisi devam etmiştir. Ardından İngiliz soyluları tarafından Giiyoca Del Calcio adlı yani tepmek, tepmelekemk anlamına gelen oyunu ülkede yakmak istemişlerdir. Daha sonra da futbola olan ilgi bu sayede daha da artmıştır. İtalya'daki oynanan bu oyun günümüz futbol oyununa benzeerlik göstermektedir.

İngiltere'de yasak olan futbol, 1583'te tekrar oynanmaya başlanmış ve bu defa basit kurallar dahil edilmiştir. Sert oynayışa karşı kurallar ve hakem seçimi bu karalların bazılarıdır. Faul sisitemi de o zamam getirilmiştir.1862 yılına gelindiğinde ise bu kurallar daha ayrıntılı olarak genişletilmiş, takımların 11 kişi ile sahaya çıkacağı, ofsayt kuralı ve elle oynamamnın yasaklandığı kurallar eklenmiştir. 1857'deise ilk futbol kulübü olan Sheffield Club kurulmuştur. 1963'de ise İngiliz Futbol Birliği kurulmuş ve moden futbolun temelleri atılmıştır. FA, futbolda kurulan dünyanın ilk milli federasyonu olmuştur.



Son Güncelleme: 19.03.2021 10:58
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