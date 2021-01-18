İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı
Son Dakika
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru...
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal...
İçişleri Bakanlığı: 5 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: 5 örgüt mensubu...
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te öldürüldü!
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te...

Bugün hangi maçlar var? 18 Ocak 2021 Pazartesi Tv kanalları maç programı

18 Ocak 2021 tarihinde gündeme aktarılan ve halen okurlarımızın merakını uyandıran Bugün hangi maçlar var? Tv kanalları maç programı haberine dair güncel ayrıntıları öğrenmek için şimdi siz de Ocak 18 Pazartesi günü yayınladığımz haberimize göz atabilirsiniz.

18 Ocak 2021 Pazartesi 00:01
Bugün hangi maçlar var? 18 Ocak 2021 Pazartesi Tv kanalları maç programı
Takip Et:

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 18 Ocak 2021 Pazartesi maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 18 Ocak 2021 Pazartesi Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 18 Ocak 2021 Pazartesi tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 18 Ocak 2021 Pazartesi günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

18 Ocak 2021 Pazartesi günü Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

18 Ocak 2021 Pazartesi TV'de bugünün maç programı...

13:30 | Denizlispor vs Hatayspor | beIN SPORTS HD 1

14:00 | Espanyol vs Osasuna | tivibu SPOR 4

14:00 | Malaga vs Granada | tivibu SPOR 3

14:30 | Napoli vs Fiorentina | beIN SPORTS HD 3

15:00 | Brest vs Rennes | beIN SPORTS HD 4

15:30 | Gent vs Antwerp | tivibu SPOR

15:30 | Holstein Kiel vs Karlsruher SC | S Sport 2

16:00 | Yeni Malatyaspor vs Çaykur Rizespor | beIN SPORTS HD 2

17:00 | Sheffield United vs Tottenham | S Sport

17:00 | Crotone vs Benevento | beIN CONNECT

17:00 | Nantes vs Lens | beIN SPORTS MAX HD 1

17:00 | Sassuolo vs Parma | beIN SPORTS HD 3

17:00 | Nice vs Bordeaux | beIN SPORTS HD 4

17:00 | RC Strasbourg vs Saint-Etienne | beIN SPORTS MAX HD 2

17:30 | Bayen Münih vs Freiburg | S Sport 2

18:00 | Sporting Gijon vs Real Betis | tivibu SPOR 4

18:45 | Ajax vs Feyenoord | tivibu SPOR

19:00 | Wolfsberger AC vs Sturm Graz | Nesine.com

19:00 | Beşiktaş vs Galatasaray | beIN SPORTS HD 1

19:00 | Lille vs Reims | beIN SPORTS HD 4

19:30 | Liverpool vs Man United | S Sport

20:00 | Eintracht Frankfurt vs Schalke 04 | S Sport 2

20:00 | Atalanta vs Genoa | beIN SPORTS HD 3

20:00 | Tenerife vs Villarreal | tivibu SPOR 3

20:00 | Alcorcon vs Valencia | tivibu SPOR 4

22:15 | Manchester City vs Crystal Palace | S Sport

22:45 | Inter vs Juventus | beIN SPORTS HD 3

22:45 | Sint-Truiden vs OH Leuven | tivibu SPOR 2

23:00 | Lyon vs Metz | beIN SPORTS HD 4

23:00 | Barcelona vs Athletic Bilbao | tivibu SPOR



Son Güncelleme: 18.01.2021 00:01
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yılın ilk derbisi Beşiktaş'ın
Yılın ilk derbisi Beşiktaş'ın
Burak Yılmaz'dan Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı paylaşımı dikkat çekti!
Burak Yılmaz'dan Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı paylaşımı dikkat çekti!
Formula 1 yarış takvimi değişti! Türkiye GP'si olacak mı?
Formula 1 yarış takvimi değişti! Türkiye GP'si olacak mı?
West Bromwich milli oyuncuyu transfer etmek istiyor!
West Bromwich milli oyuncuyu transfer etmek istiyor!
Beşiktaş'ta Larin'e 3 milyon Euroluk teklif!
Beşiktaş'ta Larin'e 3 milyon Euroluk teklif!
Radamel Falcao Galatasaray'ın elinde kaldı! Transfer iddiaları yalanlandı!
Radamel Falcao Galatasaray'ın elinde kaldı! Transfer iddiaları yalanlandı!

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 18 Ocak 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 18 Ocak 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 18 Ocak 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim aktüel indirim kataloğu 18 Ocak 2021 Pazartesi ürünleri
Güncel gümüş fiyatları 18 Ocak 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 18 Ocak 2021 Pazartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 18 Ocak 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 18 Ocak 2021 Pazartesi
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 18 Ocak 2021 Pazartesi
18 Ocak 2021 Pazartesi Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Bugün hangi maçlar var? 18 Ocak 2021 Pazartesi Tv kanalları maç programı
Çocuklu Ailelere Müjde! Devlet Bakım ve Kreş Desteği Veriyor! 1200 TL Destekten Kimler Yararlanabiliyor?
Kurban Bayramı öncesi 500 TL bayram harçlığı verilecek haberlerine İçişleri Bakanlığından açıklama!
En kolay ve belgesiz kredi veren bankalar hangileridir?
WhatsApp’a sohbete özel duvar kağıdı nasıl ayarlanır?
Sigortası olmayan yaşlılara müjde! 1603 TL maaş verilecek! Kimler maaş alabilecek?
Kanal D canlı yayın akışı 18 Ocak 2021 Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 18 Ocak 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Savaşçı ne zaman başlıyor? Savaşçı dizisinin yeni oyuncuları kimler? 5. Sezon fragmanı yayınlandı!
Uçan Kuş TV Hayatın İçinden programını sunan Evrim Keklik Kimdir?
Netflix Alya'nın konusu ve oyuncu kadrosu
Star TV canlı yayın akışı 18 Ocak 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.