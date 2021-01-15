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Bugün hangi maçlar var? 15 Ocak 2021 Cuma Tv kanalları maç programı

Bugün hangi maçlar var? Tv kanalları maç programı hakkında okurlarımız tarafından merak edilen birçok sıcak gelişme gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sıcak gelişmelere yer verdiğimiz 15.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak, tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

15 Ocak 2021 Cuma 00:02
Bugün hangi maçlar var? 15 Ocak 2021 Cuma Tv kanalları maç programı
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 15 Ocak 2021 Cuma maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 15 Ocak 2021 Cuma Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 15 Ocak 2021 Cuma tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 15 Ocak 2021 Cuma günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

15 Ocak 2021 Cuma günü Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

15 Ocak 2021 Cuma TV'de bugünün maç programı...

⚽ 20:45 | Fenerbahçe - Kasımpaşa | ATV

⚽ 22:00 | Twente - Ajax | Tivibu Spor 2

⚽ 23:00 | Real Madrid - Athletic Bilbao | Tivibu Spor

⚽ 23:00 | Arsenal - Crystal Palace | S Sport

⚽ 23:15 | Atalanta - Cagliari | TRT Spor



Son Güncelleme: 15.01.2021 00:02
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