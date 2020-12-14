İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Kabine toplanıyor! Eğitim başta olmak üzere önemli konular karara bağlanacak
Son Dakika
Kabine toplanıyor! Eğitim başta olmak...
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında 2 işçi göçük altında kaldı
Son Dakika
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında...
'Yok artık' dedirten olay! T.C kimlik No'su ile test yaptırdılar
Son Dakika
'Yok artık' dedirten olay! T.C...

Bugün hangi maçlar var? 14 Aralık 2020 Pazartesi Tv kanalları maç programı

Aralık 14 Pazartesi günü basına aktarılan ve hakkında yeni gelişmeleri merak edilen Bugün hangi maçlar var? Tv kanalları maç programı haberine dair güncel bilgileri öğrenmek için siz de hemen haberimize göz atabilirsiniz.

14 Aralık 2020 Pazartesi 13:18
Bugün hangi maçlar var? 14 Aralık 2020 Pazartesi Tv kanalları maç programı
Takip Et:

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 14 Aralık 2020 Pazartesi maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 14 Aralık 2020 Pazartesi Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 14 Aralık 2020 Pazartesi  tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 14 Aralık 2020 Pazartesi günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

14 Aralık 2020 Pazartesi Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

⚽️ 16:00 | Menemenspor vs İstanbulspor | beIN SPORTS MAX HD 1

⚽️ 19:00 | Ankaraspor vs Ümraniyespor | beIN SPORTS MAX HD 1

⚽️ 19:00 | Sivasspor vs Antalyaspor | beIN SPORTS HD 1

⚽️ 20:45 | Utrecht II vs TOP Oss | Nesine.com

⚽️ 22:00 | Nanterre 92 vs Frutti Extra Bursaspor | TİVİBU SPOR, Tivibu Spor, Nesine.com

⚽️ 22:45 | Le Havre vs Clermont | beIN SPORTS HD 4

⚽️ 23:00 | Celta Vigo vs Cadiz | Spor Smart



Son Güncelleme: 14.12.2020 13:18
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PSG'de Neymar şoku! Yıldız oyuncunun ayak bileği kırıldı
PSG'de Neymar şoku! Yıldız oyuncunun ayak bileği kırıldı
Kasımpaşa teknik sorumlusu Fuat Çapa koronavirüse yakalandı
Kasımpaşa teknik sorumlusu Fuat Çapa koronavirüse yakalandı
Anthony Joshua, Kubrat Pulev'i nakavt etti
Anthony Joshua, Kubrat Pulev'i nakavt etti
Luyindama'nın bileti kesildi! Luyindama Everton iddiaları!
Luyindama'nın bileti kesildi! Luyindama Everton iddiaları!
Teknik direktör Fuat Çapa'nın testi pozitif çıktı!
Teknik direktör Fuat Çapa'nın testi pozitif çıktı!
Formula 1'de sezonun son yarışı Abu Dabi GP'de gerçekleşti
Formula 1'de sezonun son yarışı Abu Dabi GP'de gerçekleşti

Popüler Haberler

Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatar? 2020 Devlet memur maaşları ne zaman yatar?
Doya Doya Moda Kemal Doğulu programda neden yok? Kemal Doğulu neden ayrıldı?
E-Devlet abonelik iptal başvurusu detayları
Bugün hangi maçlar var? 14 Aralık 2020 Pazartesi Tv kanalları maç programı
Yılbaşında yasak var mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak?
Tozkoparan yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Rüyada tekneye bindiğini görmek anlamı ve yorumu
Evlenmek isteyen kişiler için kısmet açma duaları nelerdir? Hayırlı bir eş bulmak için okunacak dualar hangileri?
TRT 1 canlı yayın akışı 14 Aralık 2020 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 14 Aralık 2020 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TOKİ 2020 Sosyal konut başvuru sonuçları ve 2+1 ve 3+1 konutların ödeme koşulları
Kuruluş Osman Bamsı kimdir? Gerçek adı nedir? Nurettin Sönmez hakkında bilgiler
Chilling Adventures of Sabrina 4. Sezon ne zaman yayınlanacak?
Gazi Üniversitesi en az 4 bin TL maaşla hastanede çalışacak personel alımı yapacak!
Hasta olan kişiye devletten maaş bağlanır mı? Hastalığa göre maaşlar ve süreleri
Star TV canlı yayın akışı 14 Aralık 2020 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Asgari ücretle geçimini sağlayan kişilerin maaşına 375 TL zam geliyor!
Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da Erdal Özyağcılar rüzgarı esiyor!
Vakıfbank kredi kartı borcu kapatma kredisi ve şartları
Erken emeklilik için kullanılabilecek uygulamalar nelerdir? Kimler erken emeklilik hakkından yararlanabilir?
Enpara 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu 14 Aralık 2020 Pazartesi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.