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Bugün hangi maçlar var? 13 Aralık 2020 Pazar Tv kanalları maç programı

Gündemde dikkat çeken Bugün hangi maçlar var? Tv kanalları maç programı haberine ilişkin sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Yazar kadromuzun, en güncel ayrıntılarıyla kaleme aldığı Bugün hangi maçlar var? Tv kanalları maç programı haberini 13.12.2020 tarihli yayınımızdan okuyabilirsiniz.

13 Aralık 2020 Pazar 01:15
Bugün hangi maçlar var? 13 Aralık 2020 Pazar Tv kanalları maç programı
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 13 Aralık 2020 Pazar maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 13 Aralık 2020 Pazar Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 13 Aralık 2020 Pazar  tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 13 Aralık 2020 Pazar günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

13 Aralık 2020 Pazar Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

13 ARALIK PAZAR

⚽️ 13:00 | Altınordu - Akhisarspor | TRT Spor, beIN SPORTS MAX 1

⚽️ 13:30 | Boluspor - Bandırmaspor | beIN SPORTS MAX 2

⚽️ 13:30 | BB Erzurumspor - Gençlerbirliği | beIN SPORTS 1

⚽️ 14:15 | Vitesse - Herenveen | Tivibu Spor 3

⚽️ 14:30 | Cagliari - Inter | beIN SPORTS 3

⚽️ 15:00 | Nice - Rennes | beIN SPORTS 4

⚽️ 15:30 | Antwerp - Club Brugge | Tivibu Spor 4

⚽️ 16:00 | Real Sociedad - Eibar | Spor Smart

⚽️ 16:00 | Adanaspor - Altay | TRT Spor, beIN SPORTS MAX 2

⚽️ 16:00 | Tuzlaspor - Keçiörengücü | beIN SPORTS MAX 1

⚽️ 16:30 | VVV Venlo - Feyenoord | Tivibu Spor 3

⚽️ 17:00 | Napoli - Sampdoria | beIN SPORTS 3

⚽️ 17:00 | Bologna - Roma | beIN SPORTS 4

⚽️ 17:15 | Crystal Palace - Tottenham | S Sport

⚽️ 17:30 | Augsburg - Schalke | S Sport 2

⚽️ 18:15 | Real Betis - Villarreal | Spor Smart

⚽️ 18:45 | PSV - Utrecht | Tivibu Spor 3

⚽️ 19:00 | Giresunspor - Adana Demirspor | TRT Spor, beIN SPORTS MAX 1

⚽️ 19:00 | Alanyaspor - Beşiktaş | beIN SPORTS 1

⚽️ 19:00 | Başakşehir - Gaziantep FK | beIN SPORTS 2

⚽️ 19:00 | Lille - Bordeaux | beIN SPORTS 4

⚽️ 19:00 | Başakşehir - Gaziantep FK | beIN SPORTS 2

⚽️ 19:30 | Fulham - Liverpool | S Sport

⚽️ 20:00 | Genoa - Juventus | beIN SPORTS 3

⚽️ 20:00 | Bayer Leverkusen - Hoffenheim | S Sport 2

⚽️ 20:30 | Elche - Granada | Spor Smart 2

⚽️ 22:15 | Arsenal - Bunley | S Sport

⚽️ 22:45 | Milan - Parma | beIN SPORTS 3

⚽️ 23:00 | Barcelona - Levante | Spor Smart 

⚽️ 23:00 | PSG - Lyon | beIN SPORTS 4



Son Güncelleme: 13.12.2020 01:15
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