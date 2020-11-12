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Bugün hangi maçlar var? 12 Kasım TV maç programı

Milli maçların başlamasıyla birlikte futbol severler hangi maçların olduğunu merak etmeye başladı. Lig maçlarına ara verilmesiyle birlikte hangi maçların oynanacağı konusu araştırılmaya başlandı. Bugün hangi takımların maçları var? Hangi maç saat kaçta başlıyor? Hangi kanallar yayınlıyor?

12 Kasım 2020 Perşembe 17:07
Bugün hangi maçlar var? 12 Kasım TV maç programı
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Lig maçlarına ara verildiği bu dönemlerde futbol tutkunları hangi maçların oynandığı hakkında bilgi almak istiyor. Milli maçların başladığı bu dönemlerde futbol severler bugün hangi maçların olduğunu merak etmektedirler.

Bugün Hangi Maçlar Var? 12 Kasım Perşembe Maç Programı

00:45

Bahia - Fortaleza

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

00:45

Universidad Catolica - Guayaquil City

Ekvador Primera

Bilyoner TV

01:15

Olimpia Asuncion - 12 de Octubre

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

03:00

Portoviejo - Emelec

Ekvador Primera

Bilyoner TV

03:30

Cerro Porteno - Sol De America

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

13:00

Bursa BB - Yalova VIP

TKBL Federasyon Kupası Çeyrek Final

TBF TV Youtube

14:35

Evergrande - Jiangsu Suning

Çin Süper Ligi

S Sport Plus

15:00

Litvanya - Sırbistan

Kadınlar Eurobasket Elemeleri

TRT Spor 2

15:00

PTT - Eczacıbaşı

TVF Sultanlar Ligi

TRT Spor 2

15:15

Botaş Gelişim - Sakarya Yükseliş

TKBL Federasyon Kupası Çeyrek Final

TBF TV Youtube

16:00

Zalgiris Vilnius - Suduva

Litvanya A Lyga

Delfi Sportas Youtube

16:00

Uganda - Güney Sudan

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

16:15

İzlanda - İtalya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

16:30

N.Podoroska - C.Giorgi

WTA Linz

Eurosport 2

17:00

Köln - Bochum

Hazırlık Maçı

FC Köln Youtube

17:00

Juve Stabia - Palermo

İtalya Serie C

Eleven Sports Italia Youtube

19:00

Carlos Mannucci - Melgar

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

19:00

Zambiya - Botsvana

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

19:00

Kongo - Esvatini

Afrika Uluslar Kupası Elemeler


Bilyoner TV

19:00

Gana - Sudan

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

19:00

Kamerun - Mozambik

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

19:00

Carlos Mannucci - Melgar

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

19:00

Zambiya - Botsvana

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

19:00

Kongo - Esvatini

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

19:00

Gana - Sudan

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

19:00

Kamerun - Mozambik

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

22:00

Gabon - Gambiya

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

22:00

Fildişi Sahili - Madagaskar

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

22:00

Cezayir - Zimbabve

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

22:00

Burkina Faso - Malawi

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

22:00

Olympiakos - Alba Berlin

THY Euroleague

Bein Sports Max 1

22:05

Maccabi Fox - Zalgiris Kaunas

THY Euroleague

Bein Sports 4

22:45

Kuzey İrlanda - Slovakya

UEFA Euro 2021 Elemeleri

UEFA.tv

22:45

Macaristan - İzlanda

UEFA Euro 2021 Elemeleri

S Sport Plus S Sport

22:45

Sırbistan - İskoçya

UEFA Euro 2021 Elemeleri

S Sport 2 S Sport Plus

23:00

Barcelona - Fenerbahçe Beko

THY Euroleague

Bein Sports 3

23:00

İngiltere - İrlanda

Hazırlık Maçı

S Sport Plus

23:30

Huancayo - Cesar Vallejo

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



Son Güncelleme: 12.11.2020 17:07
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Anahtar Kelimeler:
FutbolMilliMaç
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