Bugün hangi maçlar var? 12 Kasım TV maç programı

Lig maçlarına ara verildiği bu dönemlerde futbol tutkunları hangi maçların oynandığı hakkında bilgi almak istiyor. Milli maçların başladığı bu dönemlerde futbol severler bugün hangi maçların olduğunu merak etmektedirler.
Bugün Hangi Maçlar Var? 12 Kasım Perşembe Maç Programı
00:45
Bahia - Fortaleza
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
00:45
Universidad Catolica - Guayaquil City
Ekvador Primera
Bilyoner TV
01:15
Olimpia Asuncion - 12 de Octubre
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV
03:00
Portoviejo - Emelec
Ekvador Primera
Bilyoner TV
03:30
Cerro Porteno - Sol De America
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV
13:00
Bursa BB - Yalova VIP
TKBL Federasyon Kupası Çeyrek Final
TBF TV Youtube
14:35
Evergrande - Jiangsu Suning
Çin Süper Ligi
S Sport Plus
15:00
Litvanya - Sırbistan
Kadınlar Eurobasket Elemeleri
TRT Spor 2
15:00
PTT - Eczacıbaşı
TVF Sultanlar Ligi
TRT Spor 2
15:15
Botaş Gelişim - Sakarya Yükseliş
TKBL Federasyon Kupası Çeyrek Final
TBF TV Youtube
16:00
Zalgiris Vilnius - Suduva
Litvanya A Lyga
Delfi Sportas Youtube
16:00
Uganda - Güney Sudan
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
16:15
İzlanda - İtalya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
16:30
N.Podoroska - C.Giorgi
WTA Linz
Eurosport 2
17:00
Köln - Bochum
Hazırlık Maçı
FC Köln Youtube
17:00
Juve Stabia - Palermo
İtalya Serie C
Eleven Sports Italia Youtube
19:00
Carlos Mannucci - Melgar
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
19:00
Zambiya - Botsvana
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
19:00
Kongo - Esvatini
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
19:00
Gana - Sudan
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
19:00
Kamerun - Mozambik
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
19:00
Carlos Mannucci - Melgar
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
19:00
Zambiya - Botsvana
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
19:00
Kongo - Esvatini
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
19:00
Gana - Sudan
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
19:00
Kamerun - Mozambik
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
22:00
Gabon - Gambiya
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
22:00
Fildişi Sahili - Madagaskar
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
22:00
Cezayir - Zimbabve
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
22:00
Burkina Faso - Malawi
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
22:00
Olympiakos - Alba Berlin
THY Euroleague
Bein Sports Max 1
22:05
Maccabi Fox - Zalgiris Kaunas
THY Euroleague
Bein Sports 4
22:45
Kuzey İrlanda - Slovakya
UEFA Euro 2021 Elemeleri
UEFA.tv
22:45
Macaristan - İzlanda
UEFA Euro 2021 Elemeleri
S Sport Plus S Sport
22:45
Sırbistan - İskoçya
UEFA Euro 2021 Elemeleri
S Sport 2 S Sport Plus
23:00
Barcelona - Fenerbahçe Beko
THY Euroleague
Bein Sports 3
23:00
İngiltere - İrlanda
Hazırlık Maçı
S Sport Plus
23:30
Huancayo - Cesar Vallejo
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV