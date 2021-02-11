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Bugün hangi maçlar var? 11 Şubat 2021 Perşembe Süper Lig takımların maç yayın programı

Bir süre gündemde ilk sıralarda yer alan Bugün hangi maçlar var? Süper Lig takımların maç yayın programı konusunda sıcak gelişmeler merak ediliyordu. En yeni ayrıntılarıyla Bugün hangi maçlar var? Süper Lig takımların maç yayın programı ile ilgili gelişmeleri 11 Şubat 2021 Perşembe tarihli haberimizden okuyabilirsiniz.

11 Şubat 2021 Perşembe 17:24
Bugün hangi maçlar var? 11 Şubat 2021 Perşembe Süper Lig takımların maç yayın programı
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 11 Şubat 2021 Perşembe maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 11 Şubat 2021 Perşembe Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 11 Şubat 2021 Perşembe tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 11 Şubat 2021 Perşembe günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk. 

11 Şubat 2021 Perşembe  günü Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

11 Şubat 2021 Perşembe TV'de bugünün maç programı...

17:45 | Sivasspor-Antalyaspor | A Spor

20:30 | Wolves-Southampton | Tivibu Spor 3

20:45 | Sochaux-St.Etienne | beIN Sports 3

20:45 | Konyaspor-Beşiktaş  | A Spor

23:00 | Angers-Rennes | beIN Sports 3

23:00 | Bansley-Chelsea | Tivibu Spor 4

23:00 | Athletic Bilbao-Levante | Tivibu Spor 2



Son Güncelleme: 11.02.2021 17:24
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