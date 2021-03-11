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Bugün hangi maçlar var? 11 Mart Perşembe kimin maçı var?

Günün maçlarının hangi kanalda olduğunu merak eden vatandaşlar 11 Mart 2021 tarihi ile günün maçlarını merak ediliyor. Bugün hangi maçlar var? 11 Mart Perşembe kimin maçı var?

11 Mart 2021 Perşembe 13:53
Bugün hangi maçlar var? 11 Mart Perşembe kimin maçı var?
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Birçok spor severler günün yorgunluğunu atmak için televizyon karşısına geçerken hangi maçların yer alacağını merak ediliyor.  11 Mart 2021 tarihi ile maçlar devam ediyor mu? Sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar doğrultusunda günün stresini atmak ve kafa dağıtmak için birçok kişi dizi ve film izlerken futbola ilgi duyan kişiler ise spor kanallarında aramalara koyuluyor. İşte beINSPORT Tivubu, S SPORTS TRT Spor, D- Smart gibi kanalların yayınların20.00 CSKA Moskova – Armani Milano beın Sports 3

11 Mart 2021 Perşembe hangi maçlar var?

  • 20.55 Ajax – Young Boys beın Sports 2
  • 20.55 Dinamo Kiev – Villarreal beın Max 2
  • 20.55 Manchester United – Milan Beın Sports 1
  • 20.55 Slavia Prag – Rangers beın Max 1
  • 22.00 Panathinaikos – Maccabi Beın Sports 3
  • 23.00 Roma Shaktar bein Sports 2
  • 23.00 Dinamo Zagreb – Tattanham beın Max 2
  • 23.00 Olympiakos Arsenal beın Sports 1
  • 23.00 Granada Molde beın Sports 1
  • 20.55 Ajax – Young Boys beIN Sports 2

Futbolun tarihçesi

Günümüz dünyasında en popüler sporlar arasında yer alan futbol, oldukça büyük kitleye sahip spor dalları arasında yer alır. Yaş, cinsiyet, ırk veya din gibi ayrımlara bakılmadan herkes tarafından takip edilen bu oyunun tarihi çok eskilere dayanmaktadır.

Futbolun tam olarak ne zaman ve nerede ortaya çıktığı bilinmemektedir. Arkeolojik bulgular arasında ayakla top vurma oyunu ise Sümerlere kadar dayanmaktadır. Yine bir diğer bulgu ise Çin’de askerlerin ayakla topa vurma oyunu oynandığı görülmektedir.  Askerler bu oyunu kendilerini kuvvetlendirme ve dinç tutma olarak oynamıştır. Türklerde ise bu oyun Divan-ı Lügat’i Türk ilk Türkçe sözlükte Baybars tarihi ve Hıtay-ı Name gibi eserlerde ele alınmıştır.  Eski zamanlardan günümüze kadar gelen köklü oyuna kurallar eklenerek şu an dünya genelinde moden şekilde oynanmaktadır. Milyonların izlediği futbol oyununda ünlü futbolcular yer alırken kişilere günümüz dünyasında yüklü miktarda ödeme yapılmaktadır. Adını tarihe yazdıran futbolcular arasında Türkiye’de yer almaktadır. Eski zamanlardan bu yana gücünü kaybetmeyen ve değer kazanan futbol oyunu genellikle erkekler tarafından takip edilirken artık uzun zamandır kadınlarda bu işin içindedir. Kulüplerin kurduğu birçok spor dallarında ve futbolda kadınlar yer almaktadır. Futbol eski Mısır Medeniyetinde ortaya çıkmıştır ve o döneme ait duvar resimleri bulunmaktadır. Eski zamanlarda oynanan bu oyun askerler tarafından güç kazanma ve savaş taktikleri olarak kabul edilmiştir. Oyun o zamandan bu yana saha dizilişi ile aynıdır.  İnsan figürleri top ile oynarken görülen bu resimler Yunan ünlü şairin ‘Odissea’ adlı eserinde top oynayan kişilerden bahsetmiştir.   M.Ö 100 yıllarında ise Yunanlılar bu oyunu 15 kişi ile gruplar halinde ‘Episkyres’ adı vererek oynamıştır.

İlkel biçimde oynana bu oyun günümüzde moden halini alarak futbolun temelini oluşturmaktadır. Eski tarihlerde ise bu oyun değişik sisteme göre oynanmış ve her bölgede oynanmaya devam etmiştir. 12. yüzyılda İngiltere’de moden şekilde oynanmaya başlayan futbol, daha sonra birçok kişi tarafından ilgi görerek küresel olma yolunda ilerlemiştir. İngiliz soylularından gelen Giyoca Del Calcio futbolu geniş kitlelere yaymayı başarmış ve futbola olan ilgiyi artırmıştır.  Ülkede yasaklı oyun haline gelen futbol daha sonra 1583 yılları sırasından tekrar kendini göstermiştir. Oyuna yeni kurallar eklenmesi ile birlikte hakem tarafından oynana oyunda faul sistemi gelmiş ve 1862 yılında bu kurallar kabul edilmiştir. 11 kişi ile oynanacak bu oyunda ofsayt kuralı getirilmiş ve sadece ayak ile oynama oyunu haline gelmiştir. Elin yasak olduğunu oyunda kafa serbest kılınırken 1857 yılında ilk futbol kulübü kurulmuştur. Bu kulübün adı ‘Sheffield Club’ adını almıştır. 1963 yılında ise İngiliz Futbol Birliği kurulmuş ve moden futbol inşası başlamıştır.  Ülkemizde ise uzun yıllardır köklü takımlar yer alırken taraftar ise bölünmüştür. Her şehire göre yerel futbol takımları yer alırken dünya çapında ünlü takımlar ülkemizde yer almaktadır. FA futbolda dünyanın ilk milli federasyonu olma özelliğini kazanmıştır.

 



Son Güncelleme: 11.03.2021 13:53
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Anahtar Kelimeler:
FutbolMaç11 Mart
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