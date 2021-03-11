Bugün hangi maçlar var 11 Mart 2021 maç programı

11 Mart 2021 tarihinde hangi maçlar var?
Futbol severler tarafından bugün ki tarihte süper lig ve dünya liginde olan maçlar merak edilmekte ve araştırılmaktadır.
11 Mart 2021 maçlar
*20.00 CSKA Moskova – Armani Milano beın Sports 3
*20.55 Ajax – Young Boys beın Sports 2
*20.55 Dinamo Kiev – Villarreal beın Max 2
*20.55 slavia Prag – Rangers beın Max 1
*22.00 Panathinaikos – Maccabi Beın Sports 3
*23.00 Roman Shaktar bein Sports 2
*23.00 Dinamo Zagreb – Tattanham beın Max 2
*23.00 Olympiakos Arsenal beın Sports 1
*23.00 Granada Molde beın Sports
Son Güncelleme: 11.03.2021 14:47