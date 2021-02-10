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Bugün hangi maçlar var? 10 Şubat 2021 Çarşamba Süper Lig takımların maç yayın programı

Basında yer almaya başladığı ilk andan beri dikkat çeken Bugün hangi maçlar var? Süper Lig takımların maç yayın programı haberine dair yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 10-02-2021 tarihli haberimizden gelişmeleri takip edebilirsiniz.

10 Şubat 2021 Çarşamba 18:35
Bugün hangi maçlar var? 10 Şubat 2021 Çarşamba Süper Lig takımların maç yayın programı
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 10 Şubat 2021 Çarşamba maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 10 Şubat 2021 Çarşamba Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 10 Şubat 2021 Çarşamba tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 10 Şubat 2021 Çarşamba günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk. 

10 Şubat 2021 Çarşamba  günü Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

10 Şubat 2021 Çarşamba TV'de bugünün maç programı...

 

16:45

Auxerre - Marsilya

Fransa Kupası

Bein Sports 3

20:30

Swansea - Manchester City

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 4

20:45

Galatasaray - Alanyaspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Çeyrek Final

A Spor

21:00

JDA Dijon - Lille

Fransa Kupası

Bein Sports 4

22:30

Leicester City - Brighton

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor

22:30

Sheffield Utd - Bristol City

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 3

22:45

Atalanta - Napoli

İtalya Kupası

TRT Spor HD

23:00

Caen - Paris Saint Germain

Fransa Kupası

Bein Sports 3

23:00

Sevilla - Barcelona

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

Tivibu Spor 2

23:15

Everton - Tottenham

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 4



Son Güncelleme: 10.02.2021 18:35
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