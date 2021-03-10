İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk grubu belirlendi
Son Dakika
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk...

Bugün hangi maçlar var? 10 Mart 2021 Çarşamba Bugün hangi maç, hangi kanalda?

Bugün hangi maç hangi kanalda oynanacak? Saat kaçta? sorularının cevabı haberimizde yer alıyor.

10 Mart 2021 Çarşamba 15:23
Bugün hangi maçlar var? 10 Mart 2021 Çarşamba Bugün hangi maç, hangi kanalda?
Takip Et:

Maç severlerin her gün merakla takip ettiği bugün hangi kanalda hangi maç oynanacak, sorusunu sizler için güncel tutarak sitemizde vermeye devam ediyoruz. 

Günün yorgunluğunu ve stresini maç izleyerek atan futbol severler ilgiyle takip ediyor.

10 Mart Çarşamba, bEINSPORTS,Tivibu, S Sport ve Eurosport gibi kanallara bakalım.

Türk izleyici sadece yerli takımların maçlarını değil, yabancı takımların maçlarını da merak ediyor. Zaman geçirmenin altenatif yönü olarak tercih edilen maç izleme durumu hemen her evde bulunuyor. Korona virüs öncesi dönemde sık sık maç olacağı günler ya bir arkadaşın evinde toplanılıp yenir içinir ve maç seyredilirdi. Ya da dışarıda maç yayını yapan mekanlar toplanılırdı veya Stadyum imkanı olanlar maçı canlı izleme şansını yakalarlardı. Sadece maça dair organizasyonlar yapılırdı. Koronavirüs sebebiyle artık herkes eve kapandı ve televizyonda maçların yayınlanacağı zamanı iple çekiyor.

09:15 TRT Spor- Süper Lig Goller (Futbol)

09:25 TRT Spor- TFF 1. Lig Maç Özetleri (Futbol)Canlı

11:05 BeIN Sports 4- Sydney FC - Westen United (Futbol)

12:40 TRT Spor- Bundesliga Maç Özetleri (Futbol)

13:45 TRT Spor- TFF 1. Lig Goller (Futbol)

14:00 Smartspor- Hagi mi, Alex mi? (Futbol)

16:00 TRT Spor- Gündem Futbol (Futbol)

19:00 A Spor-Skorbord (Futbol)Canlı

20:30 S Sport 2- Arminia Bielefeld - Werder Bremen (Futbol)

21:00 A Spor- Futbol Meydanı (Futbol)

21:00 TRT Spor- Futbol Aklı (Futbol)Canlı

21:00 S Sport-Manchester City - Southampton (Futbol)Canlı

21:00 Smartspor- Atletico Madrid - Athletic Bilbao (Futbol)

22:00 BeIN Sports 1- Şampiyonlar Ligi Maç Önü (Futbol)Canlı

23:00 beIN Connect- Marsilya - Rennes (Futbol)Canlı

23:00 BeIN Sports 2- Liverpool - Leipzig (Futbol)Canlı

23:00 BeIN Sports 1- Paris Saint Germain - Barcelona (Futbol)

23:00 A Spor Son Sayfa (Futbol)

23:05 TRT Spor Aktüel Futbol (Futbol)



Son Güncelleme: 10.03.2021 15:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MaçBugün Oynanacak Maçlar10 Mart çarşamba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başakşehir Beşiktaş maçı hangi gün, ne zaman? Başakşehir BJK maç saati ve tarihi
Başakşehir Beşiktaş maçı hangi gün, ne zaman? Başakşehir BJK maç saati ve tarihi
Dimitris Pelkas sağlık durumu nasıl, ne zaman takıma katılacak?
Dimitris Pelkas sağlık durumu nasıl, ne zaman takıma katılacak?
9 Mart 2021 Pazartesi hangi maçlar var? Bugün hangi maç, hangi kanalda?
9 Mart 2021 Pazartesi hangi maçlar var? Bugün hangi maç, hangi kanalda?
TJK 9 Mart 2021 Salı at yarışı sonuçları
TJK 9 Mart 2021 Salı at yarışı sonuçları
Bugün hangi maçlar var? Bugün 09 Mart Salı kimin maçı var?
Bugün hangi maçlar var? Bugün 09 Mart Salı kimin maçı var?
Pelkas ne kadar oynayamayacak, kaç hafta yok, sakatlığı ne? Pelkas'ın sağlık durumu
Pelkas ne kadar oynayamayacak, kaç hafta yok, sakatlığı ne? Pelkas'ın sağlık durumu

Popüler Haberler

Bugün hangi maçlar var? 10 Mart 2021 Çarşamba Bugün hangi maç, hangi kanalda?
Özür abdesti nedir, nasıl alınır? Parmağım kesildi nasıl abdest almam gerekir?
En güzel Miraç Kandili mesajları özleri 10 Mart Çarşamba
Akbank 40.000 TL anında kredi başvurusu
Türkiye il plaka kodları ve telefon alan kodları
2,5 lt Pepsi şişelerinin kapağından tüm operatörlere bedava internet kazanma şansı!
2021 EGM ve PA bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçilik başvuru şartları nedir?
Spor ayakkabı seçerken dikkat edilmesi gereken noktalar
Engelli raporu sorgulaması nasıl yapılır? 2021 Engelli raporu süresi sorgulama nasıl yapılır?
Pet şişe toplayarak nasıl para kazanılır? 2021 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?
Euro Truck Simulator 2 Türkiye haritası çıkacak mı? Euro Truck Simulator 2 Türkiye haritası çıkış tarihi
30 Mayıs 2019 Perşembe Reyting sonuçları - Bir Zamanlar Çukurova, Çarpışma, Avlu Yarışında Lider Belli!
Günlük burç yorumları 26 Aralık 2019 Perşembe - Burcunuzun günlük yaşamınız için söyledikleri neler?
2019 Kurbanlık simental dana fiyatları belli oldu
Bayi Toplantısı filmi ne zaman vizyona girecek? Bayi toplantısı fragmanı yayınlandı!
Koronavirüs Covid19 PCR test ücreti 2021
oto ekspertiz dükkanı açmak maliyeti ne kadardır? 2021 oto ekspertiz dükkanı açmak için gerekli belgeler
Mantı nasıl pişirilir? Mantı evde nasıl yapılır?
Acemi Anneler dizisi Cenk karakteri kimdir? Ege Semih Erken kimdir, nereli, kaç yaşında?
Acemi Anneler dizisi Ceren karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Yağmur Öztürk kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Doya Doya Moda kim birinci oldu? 10 Mart 2021 Çarşamba Doya Doya Moda puan durumu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.