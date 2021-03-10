Bugün hangi maçlar var? 10 Mart 2021 Çarşamba Bugün hangi maç, hangi kanalda?

Maç severlerin her gün merakla takip ettiği bugün hangi kanalda hangi maç oynanacak, sorusunu sizler için güncel tutarak sitemizde vermeye devam ediyoruz.

Günün yorgunluğunu ve stresini maç izleyerek atan futbol severler ilgiyle takip ediyor.

10 Mart Çarşamba, bEINSPORTS,Tivibu, S Sport ve Eurosport gibi kanallara bakalım.

Türk izleyici sadece yerli takımların maçlarını değil, yabancı takımların maçlarını da merak ediyor. Zaman geçirmenin altenatif yönü olarak tercih edilen maç izleme durumu hemen her evde bulunuyor. Korona virüs öncesi dönemde sık sık maç olacağı günler ya bir arkadaşın evinde toplanılıp yenir içinir ve maç seyredilirdi. Ya da dışarıda maç yayını yapan mekanlar toplanılırdı veya Stadyum imkanı olanlar maçı canlı izleme şansını yakalarlardı. Sadece maça dair organizasyonlar yapılırdı. Koronavirüs sebebiyle artık herkes eve kapandı ve televizyonda maçların yayınlanacağı zamanı iple çekiyor.

09:15 TRT Spor- Süper Lig Goller (Futbol)

09:25 TRT Spor- TFF 1. Lig Maç Özetleri (Futbol)Canlı

11:05 BeIN Sports 4- Sydney FC - Westen United (Futbol)

12:40 TRT Spor- Bundesliga Maç Özetleri (Futbol)

13:45 TRT Spor- TFF 1. Lig Goller (Futbol)

14:00 Smartspor- Hagi mi, Alex mi? (Futbol)

16:00 TRT Spor- Gündem Futbol (Futbol)

19:00 A Spor-Skorbord (Futbol)Canlı

20:30 S Sport 2- Arminia Bielefeld - Werder Bremen (Futbol)

21:00 A Spor- Futbol Meydanı (Futbol)

21:00 TRT Spor- Futbol Aklı (Futbol)Canlı

21:00 S Sport-Manchester City - Southampton (Futbol)Canlı

21:00 Smartspor- Atletico Madrid - Athletic Bilbao (Futbol)

22:00 BeIN Sports 1- Şampiyonlar Ligi Maç Önü (Futbol)Canlı

23:00 beIN Connect- Marsilya - Rennes (Futbol)Canlı

23:00 BeIN Sports 2- Liverpool - Leipzig (Futbol)Canlı

23:00 BeIN Sports 1- Paris Saint Germain - Barcelona (Futbol)

23:00 A Spor Son Sayfa (Futbol)

23:05 TRT Spor Aktüel Futbol (Futbol)