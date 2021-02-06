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Bugün hangi maç, hangi kanalda yayınlanıyor? 6 Şubat 2021 Cumartesi hangi takım maçları var?

Bugün hangi maç, hangi kanalda yayınlanıyor? hangi takım maçları var? konuları geçtiğimiz günlerde gündeme oturmuştu. Bugün hangi maç, hangi kanalda yayınlanıyor? konusuyla ilgili olarak 6 Şubat 2021 Cumartesi tarihinde gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olmak için siz de haberimizi okuyabilirsiniz.

06 Şubat 2021 Cumartesi 18:51
Bugün hangi maç, hangi kanalda yayınlanıyor? 6 Şubat 2021 Cumartesi hangi takım maçları var?
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 6 Şubat 2021 Cumartesi maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 6 Şubat 2021 Cumartesi Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 6 Şubat 2021 Cumartesi tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 6 Şubat 2021 Cumartesi günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

6 Şubat 2021 Cumartesi  günü Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

6 Şubat 2021 Cumartesi TV'de bugünün maç programı...

09:05 | Brisbane Roar - Melboune Victory | beIN SPORTS 4

11:10 | Macarthur Bulls - WS Wanderers  | beIN SPORTS 4

13:30 | Kasımpaşa - Hatayspor | beIN Sports 1

13:30 | Tuzlaspor - Menemenspor | TRT Spor - beIN Max 1 

15:00 | Osnabrück - Bochum | S Sport 2

15:30 | Aston Villa - Arsenal | S Sport

16:00 | Başakşehir - Karagümrük | beIN Sports 2

16:00 | Alanyaspor - Çaykur Rizespor | beIN Max 1

16:00 | İstanbulspor - Ümraniyespor  | TRT Avaz - beIN Max 2

16:00 | Eskişehirspor - Altay | TRT Spor - beIN Max 1

16:00 | Levante - Granada | Spor Smart 

17:00 | Atalanta - Torino | beIN Sports 4

17:30 | Bayer Leverkusen - Stuttgart | A Spor

17:30 | Freiburg - Union Berlin  | S Sport 2

18:00 | Bansley - Derby County | beIN Max 2

18:30 | PSV - Twente  | Tivibu Spor 3

19:00 | Fenerbahçe - Galatasaray | beIN Sports 1

19:00 | Adana Demirspor - Ankaraspor | TRT Spor - beIN Max 1 

19:00 | Lorient - Rennes | beIN Sports 3

20:00 | Juventus - Roma | beIN Sports 4

20:30 | Mönchengladbach - Köln | S Sport 2

20:30 | Waasland Beveren - C.Brugge | Tivibu Spor 4 

20:30 | Fulham - West Ham United | S Sport

20:30 | Elche- Villarreal | Spor Smart

21:00 | Lyon - Strasbourg | beIN Sports 3

22:45 | Genoa - Napoli | beIN Sports 4

23:00 | Lens - Rennes | beIN Sports 3

23:00 | Heerenveen - Vitesse  | Tivibu Spor 2

23:00 | Sevilla - Getafe | Spor Smart



Son Güncelleme: 06.02.2021 18:51
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