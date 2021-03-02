İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili bilim insanlarından açıklama geldi
Son Dakika
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan deprem! Son depremlerin listesi...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan...
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: Uzaydan bile penaltı!
Son Dakika
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası...
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel 2021 Şubat sonu ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları açıklandı
Son Dakika
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel...

Bugün hangi maç, hangi kanalda yayınlanıyor? 2 Mart 2021 Salı hangi takım maçları var?

Bugün hangi maç, hangi kanalda yayınlanıyor? hangi takım maçları var? haberi ile ilgili çeşitli gelişmeler gündemde yer almaya devam ederken, yazar kadromuz haberin güncel ayrıntılarını kaleme almayı sürdürüyor. Siz de 2 Mart 2021 Salı gününde yayınladığımız haberimizden en yeni detayları öğrenebilirsiniz.

02 Mart 2021 Salı 12:30
Bugün hangi maç, hangi kanalda yayınlanıyor? 2 Mart 2021 Salı hangi takım maçları var?
Takip Et:

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmektedir. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları maç var mı? Bugün hangi maçlar var? şeklinde aramaya başladı! Spor ekranında bugün ne var? BeINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik.

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. Maç günü BeINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk. 

Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

TV'de bugünün maç programı...

  • 13.30/ Tuzlaspor - Adanaspor / beIN SPORTS MAX HD 1,

 

  • 16.00/ Menemenspor – Boluspor / beIN SPORTS MAX HD 1,

 

  • 19:00/ Balıkesirspor - Ankaraspor/ beIN SPORTS MAX HD 1,

 

  • 23:00/  Real Madrid - Real Sociedad / Spor SMART,

 

  • 23:00/ Everton - Southampton / S Sport,


Son Güncelleme: 02.03.2021 12:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2021 38. bölüm fragmanı 1 Mart 2021 Pazartesi
Survivor 2021 38. bölüm fragmanı 1 Mart 2021 Pazartesi
Lille, Strasbourg maçı kaç kaç bitti? Yusuf Yazıcı Oynadı mı?
Lille, Strasbourg maçı kaç kaç bitti? Yusuf Yazıcı Oynadı mı?
Süper Lig güncel puan durumu ve 5 haftalık fikstür
Süper Lig güncel puan durumu ve 5 haftalık fikstür
Trabzon Fener maçı kaç kaç bitti? TS FB 1 0 maç özeti ve Pelkas golü izle
Trabzon Fener maçı kaç kaç bitti? TS FB 1 0 maç özeti ve Pelkas golü izle
Şifreli maçlar internetten nasıl izlenir? Maç linki veren ve canlı maç yayınlayan şifresiz siteler var mı? Selçuk Sport HD Taraftarium 24 Justin TV Jestyayın siteleri yasal mı?
Şifreli maçlar internetten nasıl izlenir? Maç linki veren ve canlı maç yayınlayan şifresiz siteler var mı? Selçuk Sport HD Taraftarium 24 Justin TV Jestyayın siteleri yasal mı?
Trabzonspor Fenerbahçe maçını şifresiz veren yabancı kanallar listesi - Selçuk Sport HD Taraftarium 24 Justin TV Jestyayın Fener Trabzon maçı saat kaçta? FB - TS derbi maç canlı yayın bilgileri
Trabzonspor Fenerbahçe maçını şifresiz veren yabancı kanallar listesi - Selçuk Sport HD Taraftarium 24 Justin TV Jestyayın Fener Trabzon maçı saat kaçta? FB - TS derbi maç canlı yayın bilgileri

Popüler Haberler

Bugün hangi maç, hangi kanalda yayınlanıyor? 2 Mart 2021 Salı hangi takım maçları var?
İlaç kullanmadan baş ağrısı geçer mi, nasıl geçer?
Bankaların 50.000 TL'ye faiz getirileri Mart 2021
2 Mart 2021 Salı Atv yayın akışı: Dizi, film ve programları
Kanal D yayın akışı, bugün nasıl olacak? 2 Mart 2021 Salı Kanal D dizi, film ve programları
Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? 2 Mart 2021 Salı TRT 1 yayın akışı
TV8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 2 Mart 2021 Salı TV8 dizi, film ve programları
Show TV 2 Mart 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
2 Mart 2021 Salı Kanal 7 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Star TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 2 Mart 2021 Salı Star TV dizi, film ve programları
Netflix Love 101 ne zaman yayınlanacak? Netflix yayın tarihi belli oldu?
Netflix Fatma dizisi başrol oyuncusu Cansu Dere olarak açıklandı! Fatma dizisi konusu ne, ne zaman başlayacak?
Baş dönmesi neden olur, sebepleri ve belirtileri nelerdir?
MEB 2019 Açık Ortaokul / Açık Lise, İOKBS, LGS, MTSK Sınavları Ne Zaman Yapılacak? MEB 2019 Yılı Sınav Takvimi
Rüyada köpek sevmek görmek ne anlama gelir? Rüyada köpek sevmek görmek anlamı, tabiri nedir?
Kalk Gidelim yeni bölüm yok mu, bitti mi? TRT 1 Kalk Gidelim neden yayınlanmıyor?
Genel Sağlık Sigortası başvurusunu kimler yapmalıdır? GSS başvuru şartları ve başvuru yöntemleri
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı? Heifer kablosuz dik süpürge BİM'de satışı başladı
Engelli hakları nelerdir? 2021 Yılı devletin engellilere sağladığı haklar
BES iptal şartları nelerdir? BES iptal kesintileri ne kadardır?
SGK özel hastane fizik tedavi ücretleri ödeme şartları 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.