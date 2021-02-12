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Bugün hangi maç, hangi kanalda yayınlanıyor? 12 Şubat 2021 Cuma hangi takım maçları var?

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Bugün hangi maç, hangi kanalda yayınlanıyor? hangi takım maçları var? haberine dair yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Bizim de ayrıntılarını mercek altına aldığımız habere dair yeni gelişmeleri 12.02.2021 tarihli haberimizden takip edebilirsiniz.

12 Şubat 2021 Cuma 15:20
Bugün hangi maç, hangi kanalda yayınlanıyor? 12 Şubat 2021 Cuma hangi takım maçları var?
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 12 Şubat 2021 Cuma maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 12-02-2021 Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? 12 Şubat 2021 Cuma Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 12 Şubat 2021 Cuma tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 12 Şubat 2021 günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk. 

12 Şubat 2021 Cuma  günü Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

12 Şubat 2021 Cuma TV'de bugünün maç programı...

11:05 | Macarthur Bulls - Adelaide United | beIN Sports 4 

19:00 | Ç.Rizespor - BB Erzurumspor | beIN Sports 1

19:00 | Ankaraspor - Altınordu | TRT Spor - beIN Max 1

20:30 | Holstein Kiel - Wurzburger Kickers  | S Sport 2

22:30 | Leipzig - Augsburg | S Sport 2

22:45 | Blackbun Rovers - Preston | beIN Sports 3

22:45 | Bologna - Benevento | beIN Sports 4

23:00 | Celta Vigo - Elche | Spor Smart



Son Güncelleme: 12.02.2021 15:20
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