İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi aydınlatan gizemli ışık ne?
Son Dakika
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi...
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...

Bugün 28 Şubat Pazar kimin maçı var, hangi maçlar var?

Hafta sonu denilince futbolseverlerin aklına futbol maçları gelmektedir. Hafta sonu geldiği zaman futbolseverler bu akşam hangi maç var sorusunun yanıtlarını arıyor. Futbolseverler 28 Şubat akşamı hangi maçların olduğunu merak ediyor.

28 Şubat 2021 Pazar 14:22
Bugün 28 Şubat Pazar kimin maçı var, hangi maçlar var?
Takip Et:

Ülkemizde futbol en çok sevilen spor dalıdır. Dolayısıyla insanlar işten eve geldiği zaman bu akşam hangi futbol maçı var diye merak etmektedir. Bundan dolayı işten yorgun gelen insanlar futbol maçı izleyerek günün stresini ve yorgunluğunu atmaya çalışıyor. Futbol maçları sayesinde gün içinde yaşadığınız stresler bir kenara bırakılıyor. Futbolseverler boş zamanlarını futbol izleyerek geçiriyor. Bundan dolayı vatandaşlarımız 28 Şubat akşamı hangi maçlar olduğunu merak ediyor. 28 Şubat akşamı futbol programı belli oldu.

28 Şubat Pazar Futbol Maçları

  • Saat: 08:00 – Sydney FC – Macarthur Bulls – beIN Sports HD 4
  • Saat: 10:00 – Newcastle Jets – Wellington Phoenix - beIN Sports HD 4
  • Saat: 13:30 – Keçiörengücü – Samsunspor – TRT Spor
  • Saat: 14:30 – Sampdoria – Atalanta - beIN Sports HD 4
  • Saat: 15:00 – Monaco – Brest - beIN Sports HD 3
  • Saat: 15:00 – Wycombe – Norwich City – beIN Connect
  • Saat: 15:00 – Leicester City – Arsenal – S Sport
  • Saat: 15:30 – Union Berlin – Hoffenheim – S Sport 2
  • Saat: 15:30 – Standard Liege – Anderlecht – TiviBu Spor 2
  • Saat: 16:00 – Bursaspor – Akhisarspor – TRT Spor
  • Saat: 16:00 – Göztepe – Kasımpaşa – beIN Sports HD 2
  • Saat: 16:00 – Eskişehirspor – İstanbulspor – TRT Avaz
  • Saat: 16:00 – Celta Vigo – Valladolid – Smart Spor
  • Saat: 16:30 – PSV – Ajax – Tivibu Spor 3
  • Saat: 17:00 – Udinese – Fiorentina – beIN Connect
  • Saat: 17:00 – Inter- Crotone - beIN Sports HD 4
  • Saat: 17:00 – Crotone – Cagliari – beIN Connect
  • Saat: 17:00 – Tottenham – Bunley – S Sport
  • Saat: 17:00 – Reims – Montpellier – beIN Connect
  • Saat: 17:00 – Nimes – Nantes – beIN Connect
  • Saat: 17:00 – Lorient – St. Etienne – beIN Connect
  • Saat: 17:00 – Angers – Lens – beIN Connect
  • Saat: 17:30 – Cadiz – Real Betis - Smartspor
  • Saat: 18:15 – Mainz – Ausburg – S Sport 2
  • Saat: 18:45 – AZ Alkmaar – Feyenoord – Tivibu Spor 3
  • Saat: 19:00 – Trabzonspor – Fenerbahçe – beIN Sports HD 1
  • Saat: 19:00 – Giresunspor – Altay – TRT Spor
  • Saat: 19:00 – Lille – Strasbourg – beIN Sports HD 3
  • Saat: 19:30 – Chelsea – Manchester United – S Sport
  • Saat: 20:00 – Bayer Leverkusen – Freiburg – S Sport 2
  • Saat: 20:00 – Napoli – Benevento – beIN Sports HD 4
  • Saat: 20:30- Granada – Elche – Smart Spor
  • Saat: 22:15 – Sheffield Utd. – Liverpool – S Sport
  • Saat: 22:45 – AS Roma – AC Milan – beIN Sports HD 4
  • Saat: 23:00 – CD Nacional – Braga – S Sport 2
  • Saat: 23:00 – Villarreal – Atletico Madrid – Smart Spor
  • Saat: 23:00 – Marsilya – Lyon – beIN Sports HD 3

Futbolun Tarihi

Futbolun tarihine bakacak olursak, futbol günümüzde en popüler spor dallarının başında gelmektedir, Futbol ırk, cinsiyet, yaş, din gibi kavramlarla insanları ayırmayan güzel bir spor dalıdır. Yaklaşık 150 yıllık bir geçmişi vardır. Futbol tam olarak nerede çıktı kimse bilmiyor ancak arkeolojik kazılardan sonra ayakla topa vurma oyunları ilk kez Sümerlerde görünüyor. Ayrıca milattan önce 2500’lü yıllarda Çin civarlarında askerlerin ayak topu oynadığı görülmektedir.

Ayrıca Türklerin de futbola çok benzeyen tepük adlı oyunları vardır. Bu bilgileri tarihsel eserlerde görmekteyiz. Ayrıca eski Mısır’da da futbol oynanmıştır. Duvar resimlerinde topla oynayan insan figürleri Mısır’da da futbol oynandığını gösteriyor. Ayrıca Homeros’un Odysseia adlı kitabında Yunanlı insanların 15 kişilik gruplarla top oynadığı da belirtiliyor.

Tarihte dünyanın farklı bölgelerinde futbol ya da futbola benzeyen birçok oyun oynanmıştır. Ancak moden anlamda futbol 12. yüzyılda İngiltere’de ortaya çıkmıştır. Hatta İskoçlar futbolu İngilizlerden daha önce oynadıklarını düşünmektedirler. Ancak futbol bir dönemde o kadar çok sevilmeye başlanmış ki İngiltere kralı kamu düzenini bozmaya başladığı için futbolu yasaklamış. Sonrasında İngilizler bu oyundan vazgeçmemiş, sonrasında futbol İtalya’da oynanmaya başlamış ve dünyanın farklı bölgelerindeki birçok insan İtalya’da oynanan futbola ilgi göstermeye başlamıştır. İtalya’da oynanan bu futbol günümüzde oynanan futbola çok benziyor.

İngiltere’de futbolun yasaklanmasının ardından 1583 yılında yasaklar kalkmış ve basit kurallar çerçevesinde futbol oynanmaya başlanmıştır. İlk kez hakem seçimi yapılmıştır. Sertlikten dolayı faul sistemi de getirilmiştir. 1862 yılına gelindiğinde bu kurallar genişletilmiş ve 11 kişilik takımlar sahaya çıkmaya başlamıştır. Ofsayt kuralı ve elle oynamanın yasak olması da bu yıl içerisinde futbola girmiştir.

Tarihte ilk bilinen futbol kulübü Sheffield Club olarak faaliyetlerine başladı. Bu kulüp 1857 yılında İngiltere’de kuruldu. 1963 yılına gelindiğinde ise İngiliz Futbol Birliği kuruldu. Daha sonra futbol tüm dünya genelinde yaygınlaştı.

Futbol günümüzde o kadar büyük bir sektör haline geldi ki artık bir futbolcuya milyon dolarlar harcanıyor. Özellikle dünyanın mazlum coğrafyasındaki insanların en büyük umudu futbol olmuştur. İş adamları bu sektöre yatırım yapmaya başlamış ve tesisleşme hiç olmadığı kadar kendisini göstermeye başlamıştır. Artık futbol dünyanın neresinde olursanız olun, oynanabilir ve izlenebilir bir hal almıştır.



Son Güncelleme: 28.02.2021 14:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
28 şubat Futbol TakvimiFutbolMaçMaç Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 futbolcu nasıl olunur, futbolcu olma şartları nelerdir? Futbolcu olmak için hangi eğitimler alınmalıdır?
2021 futbolcu nasıl olunur, futbolcu olma şartları nelerdir? Futbolcu olmak için hangi eğitimler alınmalıdır?
Avni Yıldırım Canelo Alvarez boks maçı sonucu ne oldu? S Sport Avni Yıldırım Canelo Alvarez boks maçı youtube özeti
Avni Yıldırım Canelo Alvarez boks maçı sonucu ne oldu? S Sport Avni Yıldırım Canelo Alvarez boks maçı youtube özeti
TJK 28 Şubat Pazar at yarışı ve altılı sonuçları
TJK 28 Şubat Pazar at yarışı ve altılı sonuçları
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Trabzon FB maçı kanalı ve yayın saati
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Trabzon FB maçı kanalı ve yayın saati
Canelo Alvarez ve Avni Yıldırım boks maçı S Sport canlı yayın ve maç bilgileri 28 Şubat 2021
Canelo Alvarez ve Avni Yıldırım boks maçı S Sport canlı yayın ve maç bilgileri 28 Şubat 2021
Aaron Boupendza kimdir? Hatay Spor'lu Bupenza hangi takımdan geldi?
Aaron Boupendza kimdir? Hatay Spor'lu Bupenza hangi takımdan geldi?

Popüler Haberler

Masumiyet dizisi tutar mı?
İhtiyaç kredisi kullanırken aranan şartlar neler? İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İhtiyaç kredisi hesaplama
Bitcoin almak caiz mi? Bitcoin ticareti haram mı? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bitocin fetvası
Hakan Taşıyan son sağlık durumu nasıl? Hakan Taşıyan hastalığı ne, neden hastanede?
Savaşçı neden yok? Fox TV Savaşçı dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
EGM Bekçi alımı yapacak mı? Bekçi alımlarında yaş şartı kaçtır? 2021 Bekçi alımı şartları ve detaylar
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir, nereli yaşı kaç?
Türkiye’de nerelere meteor düştü? Göktaşı düşmesi nedir?
PTT kargo cumartesi teslimat yapıyor mu, dağıtım yapıyor mu?
Fenerbahçe ve Galatasaray Nesine.com eşya piyangosu çekilişi ne zaman yapılacak? Nesine eşya piyangosu çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak?
Kadın ne zaman final yapacak? Fox TV Kadın dizisi final tarihi kesinleşti!
Netflix Space Sweepers film konusu ve oyuncuları
Koronavirüs vergi ödeme ertelemesi olacak mı? Esnaf ne yapacak?
Yatağa girmeden hangi dualar okunur? Uyumadan önce okunacak dualar
Hercai Mustafa Bey Kimdir? Gerçek adı nedir? Halil İbrahim Kalaycıoğlu hakkında bilgiler
2021 E-YDS ne zaman açıklanır? E-YDS açıklanma tarihi belli mi?
İşkur ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni programı ile işsizlere 9 ay asgari ücret ödemesi
Kanal D canlı yayın akışı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Ev mantısı nasıl yapılır, mantı nasıl pişirilir? 2021 evde mantı yapmanın püf noktaları
Çağrı Atakan Survivor'dan diskalifiye mi oldu, elendi mi? Survivor'da yine mi diskalifiye yaşandı?
Acemi Anneler dizisi Beyza karakterini kim canlandırıyor? Melis Yıldıran kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.