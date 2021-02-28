Bugün 28 Şubat Pazar kimin maçı var, hangi maçlar var?

Ülkemizde futbol en çok sevilen spor dalıdır. Dolayısıyla insanlar işten eve geldiği zaman bu akşam hangi futbol maçı var diye merak etmektedir. Bundan dolayı işten yorgun gelen insanlar futbol maçı izleyerek günün stresini ve yorgunluğunu atmaya çalışıyor. Futbol maçları sayesinde gün içinde yaşadığınız stresler bir kenara bırakılıyor. Futbolseverler boş zamanlarını futbol izleyerek geçiriyor. Bundan dolayı vatandaşlarımız 28 Şubat akşamı hangi maçlar olduğunu merak ediyor. 28 Şubat akşamı futbol programı belli oldu.

28 Şubat Pazar Futbol Maçları

Saat: 08:00 – Sydney FC – Macarthur Bulls – beIN Sports HD 4

Saat: 10:00 – Newcastle Jets – Wellington Phoenix - beIN Sports HD 4

Saat: 13:30 – Keçiörengücü – Samsunspor – TRT Spor

Saat: 14:30 – Sampdoria – Atalanta - beIN Sports HD 4

Saat: 15:00 – Monaco – Brest - beIN Sports HD 3

Saat: 15:00 – Wycombe – Norwich City – beIN Connect

Saat: 15:00 – Leicester City – Arsenal – S Sport

Saat: 15:30 – Union Berlin – Hoffenheim – S Sport 2

Saat: 15:30 – Standard Liege – Anderlecht – TiviBu Spor 2

Saat: 16:00 – Bursaspor – Akhisarspor – TRT Spor

Saat: 16:00 – Göztepe – Kasımpaşa – beIN Sports HD 2

Saat: 16:00 – Eskişehirspor – İstanbulspor – TRT Avaz

Saat: 16:00 – Celta Vigo – Valladolid – Smart Spor

Saat: 16:30 – PSV – Ajax – Tivibu Spor 3

Saat: 17:00 – Udinese – Fiorentina – beIN Connect

Saat: 17:00 – Inter- Crotone - beIN Sports HD 4

Saat: 17:00 – Crotone – Cagliari – beIN Connect

Saat: 17:00 – Tottenham – Bunley – S Sport

Saat: 17:00 – Reims – Montpellier – beIN Connect

Saat: 17:00 – Nimes – Nantes – beIN Connect

Saat: 17:00 – Lorient – St. Etienne – beIN Connect

Saat: 17:00 – Angers – Lens – beIN Connect

Saat: 17:30 – Cadiz – Real Betis - Smartspor

Saat: 18:15 – Mainz – Ausburg – S Sport 2

Saat: 18:45 – AZ Alkmaar – Feyenoord – Tivibu Spor 3

Saat: 19:00 – Trabzonspor – Fenerbahçe – beIN Sports HD 1

Saat: 19:00 – Giresunspor – Altay – TRT Spor

Saat: 19:00 – Lille – Strasbourg – beIN Sports HD 3

Saat: 19:30 – Chelsea – Manchester United – S Sport

Saat: 20:00 – Bayer Leverkusen – Freiburg – S Sport 2

Saat: 20:00 – Napoli – Benevento – beIN Sports HD 4

Saat: 20:30- Granada – Elche – Smart Spor

Saat: 22:15 – Sheffield Utd. – Liverpool – S Sport

Saat: 22:45 – AS Roma – AC Milan – beIN Sports HD 4

Saat: 23:00 – CD Nacional – Braga – S Sport 2

Saat: 23:00 – Villarreal – Atletico Madrid – Smart Spor

Saat: 23:00 – Marsilya – Lyon – beIN Sports HD 3

Futbolun Tarihi

Futbolun tarihine bakacak olursak, futbol günümüzde en popüler spor dallarının başında gelmektedir, Futbol ırk, cinsiyet, yaş, din gibi kavramlarla insanları ayırmayan güzel bir spor dalıdır. Yaklaşık 150 yıllık bir geçmişi vardır. Futbol tam olarak nerede çıktı kimse bilmiyor ancak arkeolojik kazılardan sonra ayakla topa vurma oyunları ilk kez Sümerlerde görünüyor. Ayrıca milattan önce 2500’lü yıllarda Çin civarlarında askerlerin ayak topu oynadığı görülmektedir.

Ayrıca Türklerin de futbola çok benzeyen tepük adlı oyunları vardır. Bu bilgileri tarihsel eserlerde görmekteyiz. Ayrıca eski Mısır’da da futbol oynanmıştır. Duvar resimlerinde topla oynayan insan figürleri Mısır’da da futbol oynandığını gösteriyor. Ayrıca Homeros’un Odysseia adlı kitabında Yunanlı insanların 15 kişilik gruplarla top oynadığı da belirtiliyor.

Tarihte dünyanın farklı bölgelerinde futbol ya da futbola benzeyen birçok oyun oynanmıştır. Ancak moden anlamda futbol 12. yüzyılda İngiltere’de ortaya çıkmıştır. Hatta İskoçlar futbolu İngilizlerden daha önce oynadıklarını düşünmektedirler. Ancak futbol bir dönemde o kadar çok sevilmeye başlanmış ki İngiltere kralı kamu düzenini bozmaya başladığı için futbolu yasaklamış. Sonrasında İngilizler bu oyundan vazgeçmemiş, sonrasında futbol İtalya’da oynanmaya başlamış ve dünyanın farklı bölgelerindeki birçok insan İtalya’da oynanan futbola ilgi göstermeye başlamıştır. İtalya’da oynanan bu futbol günümüzde oynanan futbola çok benziyor.

İngiltere’de futbolun yasaklanmasının ardından 1583 yılında yasaklar kalkmış ve basit kurallar çerçevesinde futbol oynanmaya başlanmıştır. İlk kez hakem seçimi yapılmıştır. Sertlikten dolayı faul sistemi de getirilmiştir. 1862 yılına gelindiğinde bu kurallar genişletilmiş ve 11 kişilik takımlar sahaya çıkmaya başlamıştır. Ofsayt kuralı ve elle oynamanın yasak olması da bu yıl içerisinde futbola girmiştir.

Tarihte ilk bilinen futbol kulübü Sheffield Club olarak faaliyetlerine başladı. Bu kulüp 1857 yılında İngiltere’de kuruldu. 1963 yılına gelindiğinde ise İngiliz Futbol Birliği kuruldu. Daha sonra futbol tüm dünya genelinde yaygınlaştı.

Futbol günümüzde o kadar büyük bir sektör haline geldi ki artık bir futbolcuya milyon dolarlar harcanıyor. Özellikle dünyanın mazlum coğrafyasındaki insanların en büyük umudu futbol olmuştur. İş adamları bu sektöre yatırım yapmaya başlamış ve tesisleşme hiç olmadığı kadar kendisini göstermeye başlamıştır. Artık futbol dünyanın neresinde olursanız olun, oynanabilir ve izlenebilir bir hal almıştır.