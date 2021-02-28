Bugün 28 Şubat Pazar kimin maçı var, hangi maçlar var?

Ülkemizde futbol en çok sevilen spor dalıdır. Dolayısıyla insanlar işten eve geldiği zaman bu akşam hangi futbol maçı var diye merak etmektedir. Bundan dolayı işten yorgun gelen insanlar futbol maçı izleyerek günün stresini ve yorgunluğunu atmaya çalışıyor. Futbol maçları sayesinde gün içinde yaşadığınız stresler bir kenara bırakılıyor. Futbolseverler boş zamanlarını futbol izleyerek geçiriyor. Bundan dolayı vatandaşlarımız 28 Şubat akşamı hangi maçlar olduğunu merak ediyor. 28 Şubat akşamı futbol programı belli oldu.
28 Şubat Pazar Futbol Maçları
- Saat: 08:00 – Sydney FC – Macarthur Bulls – beIN Sports HD 4
- Saat: 10:00 – Newcastle Jets – Wellington Phoenix - beIN Sports HD 4
- Saat: 13:30 – Keçiörengücü – Samsunspor – TRT Spor
- Saat: 14:30 – Sampdoria – Atalanta - beIN Sports HD 4
- Saat: 15:00 – Monaco – Brest - beIN Sports HD 3
- Saat: 15:00 – Wycombe – Norwich City – beIN Connect
- Saat: 15:00 – Leicester City – Arsenal – S Sport
- Saat: 15:30 – Union Berlin – Hoffenheim – S Sport 2
- Saat: 15:30 – Standard Liege – Anderlecht – TiviBu Spor 2
- Saat: 16:00 – Bursaspor – Akhisarspor – TRT Spor
- Saat: 16:00 – Göztepe – Kasımpaşa – beIN Sports HD 2
- Saat: 16:00 – Eskişehirspor – İstanbulspor – TRT Avaz
- Saat: 16:00 – Celta Vigo – Valladolid – Smart Spor
- Saat: 16:30 – PSV – Ajax – Tivibu Spor 3
- Saat: 17:00 – Udinese – Fiorentina – beIN Connect
- Saat: 17:00 – Inter- Crotone - beIN Sports HD 4
- Saat: 17:00 – Crotone – Cagliari – beIN Connect
- Saat: 17:00 – Tottenham – Bunley – S Sport
- Saat: 17:00 – Reims – Montpellier – beIN Connect
- Saat: 17:00 – Nimes – Nantes – beIN Connect
- Saat: 17:00 – Lorient – St. Etienne – beIN Connect
- Saat: 17:00 – Angers – Lens – beIN Connect
- Saat: 17:30 – Cadiz – Real Betis - Smartspor
- Saat: 18:15 – Mainz – Ausburg – S Sport 2
- Saat: 18:45 – AZ Alkmaar – Feyenoord – Tivibu Spor 3
- Saat: 19:00 – Trabzonspor – Fenerbahçe – beIN Sports HD 1
- Saat: 19:00 – Giresunspor – Altay – TRT Spor
- Saat: 19:00 – Lille – Strasbourg – beIN Sports HD 3
- Saat: 19:30 – Chelsea – Manchester United – S Sport
- Saat: 20:00 – Bayer Leverkusen – Freiburg – S Sport 2
- Saat: 20:00 – Napoli – Benevento – beIN Sports HD 4
- Saat: 20:30- Granada – Elche – Smart Spor
- Saat: 22:15 – Sheffield Utd. – Liverpool – S Sport
- Saat: 22:45 – AS Roma – AC Milan – beIN Sports HD 4
- Saat: 23:00 – CD Nacional – Braga – S Sport 2
- Saat: 23:00 – Villarreal – Atletico Madrid – Smart Spor
- Saat: 23:00 – Marsilya – Lyon – beIN Sports HD 3
Futbolun Tarihi
Futbolun tarihine bakacak olursak, futbol günümüzde en popüler spor dallarının başında gelmektedir, Futbol ırk, cinsiyet, yaş, din gibi kavramlarla insanları ayırmayan güzel bir spor dalıdır. Yaklaşık 150 yıllık bir geçmişi vardır. Futbol tam olarak nerede çıktı kimse bilmiyor ancak arkeolojik kazılardan sonra ayakla topa vurma oyunları ilk kez Sümerlerde görünüyor. Ayrıca milattan önce 2500’lü yıllarda Çin civarlarında askerlerin ayak topu oynadığı görülmektedir.
Ayrıca Türklerin de futbola çok benzeyen tepük adlı oyunları vardır. Bu bilgileri tarihsel eserlerde görmekteyiz. Ayrıca eski Mısır’da da futbol oynanmıştır. Duvar resimlerinde topla oynayan insan figürleri Mısır’da da futbol oynandığını gösteriyor. Ayrıca Homeros’un Odysseia adlı kitabında Yunanlı insanların 15 kişilik gruplarla top oynadığı da belirtiliyor.
İngiltere’de futbolun yasaklanmasının ardından 1583 yılında yasaklar kalkmış ve basit kurallar çerçevesinde futbol oynanmaya başlanmıştır. İlk kez hakem seçimi yapılmıştır. Sertlikten dolayı faul sistemi de getirilmiştir. 1862 yılına gelindiğinde bu kurallar genişletilmiş ve 11 kişilik takımlar sahaya çıkmaya başlamıştır. Ofsayt kuralı ve elle oynamanın yasak olması da bu yıl içerisinde futbola girmiştir.
Tarihte ilk bilinen futbol kulübü Sheffield Club olarak faaliyetlerine başladı. Bu kulüp 1857 yılında İngiltere’de kuruldu. 1963 yılına gelindiğinde ise İngiliz Futbol Birliği kuruldu. Daha sonra futbol tüm dünya genelinde yaygınlaştı.
Futbol günümüzde o kadar büyük bir sektör haline geldi ki artık bir futbolcuya milyon dolarlar harcanıyor. Özellikle dünyanın mazlum coğrafyasındaki insanların en büyük umudu futbol olmuştur. İş adamları bu sektöre yatırım yapmaya başlamış ve tesisleşme hiç olmadığı kadar kendisini göstermeye başlamıştır. Artık futbol dünyanın neresinde olursanız olun, oynanabilir ve izlenebilir bir hal almıştır.