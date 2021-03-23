Bugün 23 Mart 2021 Salı kimin maçı var? 23 Mart hangi maçlar var?

Futbol severler maçları her gün canlı olarak takip ediyor. Pandemi nedeniyle maçların seyircisiz oynanması sonucunda futbol tutkunları maçları canlı olarak izlemek için günün öne çıkan maçlarını araştırıyor.
23 Mart 2021 Salı günü İngiltere 1. Lig ve 2.Lig başta olmak üzere Avusturalya ve Almanya bölgesel liglerinde maçlar oynanacak. Futbol seveler TV’de bugün hangi maçlar var sorularını merak ediyor.
23 Mart 2021 Salı maç takvimi
17:00 Stk Samorin - KFC Komano
21:30 Carlisle – Leyton Orient
22:00 Bristol Rovers – Swindon Town
22:00 Scunthorpe – Brandfod
22:30 UD Vilafranquense – Chaves
22:45 Arbroath – Falkirk
22:45 Elgin City – Ayr United
22:45 Stirlng Alb – Raith Rovers
Son Güncelleme: 23.03.2021 11:46