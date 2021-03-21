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Bugün 21 Mart 2021 Pazar kimin maçı var? 21 Mart hangi maçlar var?

Futbol severler, tuttukları takımların maçlarını merak edip Türkiye Futbol Federasyonunun maç saatlerini açıklamasını bekliyor. Tuttukları takımların hangi saatte ve hangi takımla maç yapacağını merak eden fanatikler için 21 Mart Pazar gününde oynanacak olan maçları derledik.

21 Mart 2021 Pazar 14:18
Bugün 21 Mart 2021 Pazar kimin maçı var? 21 Mart hangi maçlar var?
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Futbol severler için tutukları takımların maçları ve maç skorları çok önemli bir durumdur. Maçları kaçırmadan izleyen futbol severler için 21 Mart Pazar günü olan maçları sizler için araştırdık.

13:30 Fraport TAV Antalyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor / beIN SPORTS MAX HD 1

Süper Lig’in 31. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u davet edece. Saat 13.30’da gerçekleşmesi plananan maç, Antalya Stadı’nda yapılacak. Maçta yer alacak hakem ise Erkan Özdamar olacak. Mücadeleyi izlemek isteyenler ise beIN SPORTS MAX HD 1'den izleyebilecek.

13:30 İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor / beIN Sports 2

Süper Lig’in 31. haftasında ise Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Konyaspor ile bir mücadele gerçekleştirecek. Saat 13.30 da gerçekleşecek olan maç, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda olacak. Hakem olarak ise Koray Gençerler’i göreceğiz. Maç, beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak.

16:00 Yukatel Denizlispor - Medipol Başakşehir FK / beIN SPORTS HD 2

Süper Lig’in 31. haftasında ise Medipol Başakşehir ile Yukatel Denizlispor maçlarını göreceğiz. Maç, saat 16.00’da Denizli Atatürk Stadı’nda yapılacak. Hakem ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. Maç severler ise maçı, beIN SPORTS HD 2'den izleyebilecek.

19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe / beIN Sports 1

Derbi maçlarından biri olacak olan Maç Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında olacak. Saat 19.00’da gerçeklemesi planlanan maç, Vodofone Park Stadı’nda olacak. Maçta görev yapacak hakem ise Halil Umut Meler olacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

 



Son Güncelleme: 21.03.2021 14:18
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Anahtar Kelimeler:
MaçSüper LigFutbolFenerbahçeBeşiktaş
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