Bugün 20 Mart Cumartesi kimin maçı var? 20 Mart hangi maçlar var?

Süper Lig'de haftanın programı merak ediliyor. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ne zaman? Saat kaçta? 31. haftanın fikstürü ne durumda? Futbolseverler tarafından merak ediliyor.
Süper Lig'in 31. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine de sahne olacak. Vodafone Park Stadında 21 Mart Pazar günü oynanılacak maç saat 19:00'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
Dün Oynanan:
16:00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor (Atatürk Olimpiyat Stadyumu): 3-0
19:00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom Stadı): 3-4
20 Mart Cumartesi (Bugün):
16:00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel Stadyumu)
16:00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK (Yeni Malatya Stadyumu)
19:00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park Stadyumu)
21 Mart Pazar (Yarın):
13:30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya Stadyumu)
13:30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı)
16:00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir (Denizli Atatürk Stadı)
19:00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)