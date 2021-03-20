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Bugün 20 Mart Cumartesi kimin maçı var? 20 Mart hangi maçlar var?

Süper Lig'de 31. haftanın programı merak ediliyor. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ne zaman? Saat kaçta? Fikstür ne durumda? Futbolseverler büyük merak içerisinde araştırıyor.

20 Mart 2021 Cumartesi 02:18
Bugün 20 Mart Cumartesi kimin maçı var? 20 Mart hangi maçlar var?
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Süper Lig'de haftanın programı merak ediliyor. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ne zaman? Saat kaçta? 31. haftanın fikstürü ne durumda? Futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Süper Lig'in 31. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine de sahne olacak. Vodafone Park Stadında 21 Mart Pazar günü oynanılacak maç saat 19:00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

Dün Oynanan:

16:00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor (Atatürk Olimpiyat Stadyumu): 3-0

19:00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom Stadı): 3-4

20 Mart Cumartesi (Bugün):

13:30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman Stadyumu)

16:00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel Stadyumu)

16:00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK (Yeni Malatya Stadyumu)

19:00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park Stadyumu)

21 Mart Pazar (Yarın):

13:30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya Stadyumu)

13:30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı)

16:00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir (Denizli Atatürk Stadı)

19:00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)



Son Güncelleme: 20.03.2021 02:18
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Anahtar Kelimeler:
DerbiSüper LigBeşiktaşFenerbahçe
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