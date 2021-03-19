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Bugün 19 Mart Cuma kimin maçı var? 19 Mart hangi maçlar var?

19 Mart Cuma günü televizyon kanallarında sporseverler hangi maçların olduğunu merak ediyor. Süper Lig 31.haftaya girerken futbolseverler hangi maçların olacağını araştırıyor. İşte 19 Mart 2021 Cuma günü maç programı ve detayları haberimizde

19 Mart 2021 Cuma 13:54
Bugün 19 Mart Cuma kimin maçı var? 19 Mart hangi maçlar var?
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Süper Lig 31.haftaya girerken dünyada ve Türkiye’de oynanacak maçlar takip edilmeye devam ediyor. Hafta başından itibaren mücadele eden takımlar son haftaya girdi. Günün ilk saatlerinden itibaren konu ile alakalı araştırma yapan taraftarlar maçların hangi kanalda olduğunu araştırıyor. İşte 19 Mart 2021 Cuma günü Süper Lig 31.hafta maç programı

Süper Lig 19 Mart Cuma maç programı

16.00  Karagümrükspor Kayserispor Beın Sports Hd1

19.00 Galatasaray Rizespor beın Sports Hd1

17:00 | Torino vs Sassuolo | beIN SPORTS HD 3

19:45 | Paris Saint-Germain vs Lille | beIN SPORTS HD 4

20:30 | Jahn Regensburg vs Greuther Fürth | S Sport 2

20:45 | Antalyaspor vs Alanyaspor | A Spor

21:00 | Sevilla vs Elche | Spor SMART

22:45 | Birmingham vs Reading | beIN SPORTS HD 4

23:00 | Bayen Münih vs Lazio | beIN SPORTS HD 2

23:00 | Chelsea vs Atl. Madrid | beIN SPORTS HD 1



Son Güncelleme: 19.03.2021 13:54
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Maç19 MartFutbol
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