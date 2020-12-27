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Bu hafta Fenerbahçe'nin maçı neden yok? Bay geçmek ne demek?

Süper Lig’de 15. hafta maçları başlarken, Fenerbahçe’nin bu haftayı bay geçeceği açıklandı. Bu açıklama sonrasında taraftarlar, Fenerbahçe maçının neden olmadığını ve bay geçmenin ne olduğunu merak etmeye başladı.

27 Aralık 2020 Pazar 21:37
Bu hafta Fenerbahçe'nin maçı neden yok? Bay geçmek ne demek?
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Süper Lig 15. hafta karşılaşmalarının belirlenmesinden sonra bu hafta Fenerbahçe’nin maçının neden olmadığı merak edilmeye başlandı.

Bu hafta Fenerbahçe’nin maçı yok mu?

Bu hafta Fenerbahçe’nin maçı olmayacak. TFF fikstürüne göre Fenerbahçe, 15. haftada bay geçen takım olacak.

Fenerbahçe'nin maçı neden yok?

Sezonun başında alınan karar sonrasında Süper Lig’de bu sezon yer alacak takımların 21’e çıkmasından sonra lig içerisinde de bazı değişiklikler meydana geldi. Bundan dolayı her hafta 1 takım karşılaşmaya çıkmıyor. Her hafta bir takımın maç yapmaması kararından dolayı bu hafta maç yapmayacak olan takım Fenerbahçe olmaktadır.

Bay geçmek ne demek?

Rakipsiz kalan takımın durumunu anlatmak için kullanılan bay geçmek terimi, Süper Lig içerisinde 21 takımın bulunmasıyla sık sık gündeme gelmeye başladı. Tek rakamlı düzenlenmiş olan tunuva ve liglerde maç oynamayarak haftayı kapatan takıma bay geçti denilmektedir.

Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe takımı bir sonraki hafta Süper Lig’in 16. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa takımıyla mücadele edecek. 4 Ocak Pazartesi 2021 günü saat 19:00’da Kasımpaşa-Fenerbahçe karşılaşması olacak.



Son Güncelleme: 27.12.2020 21:37
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBayGeçmek
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