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Brezilya'da futbolcuların içinde olduğu uçak düştü! 6 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da üzücü talihsiz bir kaza yaşandı! Futbolcuları taşıyan bir uçak, talihsiz bir şekilde düştü. Kazada Kulüp başkanı ve 4 futbolcuyla beraber pilotta yaşamını yitirdi.

25 Ocak 2021 Pazartesi 03:16
Brezilya'da futbolcuların içinde olduğu uçak düştü! 6 kişi hayatını kaybetti
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Brezilya'da yaşanan uçak kazasında, Brezilya 4. futbol ligi takımlarından Palmas Futebol e Regatas'ın kulüp başkanıyla beraber 4 futbolcu yaşamını yitirdi.

Palmas Futebol e Regatas kulübünden gelen açıklamalara göre, Porto Nacional kentinde bulunan Tocantis Havacılık Birliği pistinden, yarın düzenlenecek karşılaşma için Goiania şehrine gidebilmek için havalanan özel uçağın düşmesinden dolayı 6 kişi vefat etti.

Açıklamalarda, "Kazadan kurtulan olmadığını üzülerek bildiriyoruz. Bu acı ve dehşet anında kulüp, gerekli desteği sağlayacağı aile üyeleri için dua etmenizi istiyor" ifadeleri kullanıldı.

Kazada pilotla beraber Palmas Futebol e Regatas Kulüp Başkanı Lucas Meira (32) ile futbolcular Lucas Praxedes (23), Guilherme Noe (28), Ranule (27) ve Marcus Molinari (23) yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili incelemeler başlatıldı.



Son Güncelleme: 25.01.2021 03:16
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Anahtar Kelimeler:
BrezilyaFutbolUçakKaza
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